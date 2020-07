16-åring døde etter å ha holdt nede av ansatte ved institusjon

I slutten av april kastet Cornelius Fredericks (16) smørbrød i kantinen ved ungdomsinstitusjonen han bodde på. Flere ansatte la da 16-åringen i gulvet og holdt ham nede til han mistet bevisstheten.

16-åringen fikk hjertestans, og døde to dager senere på sykehus, skriver The Guardian.

Tre av de syv ansatte som var involvert er siktet for uaktsomt drap og barnemishandling, ifølge aktor Jeff Getting. De tre har alle fått sparken fra ungdomsinstitusjonen i den amerikanske delstaten Michigan.

– Etter min mening er komplikasjonene etter at han ble holdt nede av flere mennesker, det som til syvende og sørget for at han døde, sier Ted Brown, som obduserte Fredericks til The Guardian.

Selskapet som driver institusjonen sier de vil samarbeide med etterforskningen.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig for at noe som dette ikke skjer igjen hos oss, sier selskapet i en uttalelse ifølge avisen.

Vil ha flere siktelser

Denne uken ble en video av hendelsen offentliggjort av advokat Geoffery Fieger, som representerer Fredericks familie.

Videoen viser 16-åringen sitte alene ved et bord, hvor han kaster en smørbrød på nabobordet. Da kommer det noen ansatte bort til ham, før han kaster et nytt smørbrød og etter hvert blir lagt i bakken.

– Som dere ser i videoen er det langt flere enn to personer involvert. Jeg vil oppfordre myndighetene til å vurdere dem andre, som åpenbart er involvert i drapet på Cornelius, sier advokaten ifølge nyhetsbyrået AP.

VOLDSOMT: Her sitter flere av de ansatte over Cornelius Fredericks. Foto: JOSE ROMERO / Lakeside Academy

Videoen som er offentliggjort varier i totalt 18 minutter og er uten lyd, men advokaten hevder 16-åringen roper at han ikke får puste.

– Man kan se han ikke gjorde motstand, skoene og føttene bare ligger der, sier advokaten og viser til videoen.

Etter rundt åtte minutter forsøker de ansatte å løfte 16-åringen opp, men han faller tilbake på gulvet. Da blir det forsøkt hjerte- og lungeredning, før han blir hentet av helsepersonell. To dager senere døde han på sykehus.

Hevder deler av videoen mangler

Advokaten mener også deler av overvåkningsvideoen er borte, uten å spesifisere om han tror den har blitt redigert før han fikk tilgang til den.

– Videoklippene hopper, og plutselig er personer som var i bildet borte i det neste sekundet.

To av de tre som er siktet, er ansatt for å passe på ungdommene, mens den tredje er sykepleier.

– Dette er en fryktelig tragedie. Våre tenker går ut til de nærmeste og til samfunnet. Men rettferdighet kan ikke føre til urettferdighet. Min klient har ikke gjort noe kriminelt, det vil bevisene fortelle, sier sykepleierens advokat til CNN.

Advokatene til de to andre ansatte hevder de kun fulgte protokoll.

Siden drapet på George Floyd i slutten av mai har det vært store demonstrasjoner og opptøyer mot rasisme og politivold i USA.

Floyd ble brutalt pågrepet, og sa flere ganger at han ikke fikk puste, mens flere politimenn satt på ham.

