UNGARN: Til tross for at Ungarn er et av landene med færrest nye registrerte smittetilfeller per 100.000 innbygger, er landet vurdert som «rødt». Foto: Balazs Mohai / MTI

Slik er smittesituasjonen i de «røde» EØS-landene

Flere av EØS- og Schengen-landene regjeringen holder stengt for, sliter med for høye smittetall. Sjekk hvordan smittesituasjonen er i de ulike landene.

Regjeringen har åpnet for reiser uten karantene til en rekke land i EØS- og Schengen-området fra 15. juli. Men flere land møtte ikke Folkehelseinstituttets (FHI) krav til gjenåpning.

Reiser til Sverige (med noen unntak), Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania medfører ennå karantene og frarådes av Utenriksdepartementet.

FHI har satt to kriterier for vurdering av gjenåpning: Landet må ha færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og færre enn 5 prosent positive prøver i snitt de to siste ukene.

I tillegg gjør instituttet en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

Vurderingene skal oppdateres minst hver 14. dag.

Se hvilke land regjeringen åpner for i kartet under. Sverige er brunt fordi det er åpnet for enkelte regioner. De grå områdene er ikke vurdert og ikke åpnet fordi det ikke er Schengen-/EØS-land.

Flere län rapporterer halvering i smitte

For de nordiske landene gjør FHI vurderinger for de ulike regionene. Kun de tre sørlige naboregionene, Blekinge, Skåne og Kronoberg tilfredsstiller kravet om å ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbygger i snitt de to siste ukene.

Både Västerbotten og Värmland oppfylte smittekravet i uke 27, men på grunn av for høy smitte i uke 26 ble snittet for de to ukene for høyt. Dersom de to regionene registrerer færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i uke 28, kan det være mulig å åpne for begge regionene i neste uke.

Sjekk hvor langt unna de ulike regionene er FHIs smitte- og testkrav. Alle regioner med mindre enn 20 i snitt oppfyller kravet for gjenåpning. Andelen positive prøver må være mindre enn fem prosent:

Uppsala, Södermanland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Värmland rapporterer mer enn en halvering i nye smittetilfeller fra uke 26 til uke 27. Men alle län er fortsatt over smittekravet.

Hele 16 av 20 län rapporterer en nedgang i smittetilfeller fra uke 26 til uke 27. Kun Örebro, Kalmar, Dalarna, Västernorrland har en økning i smitte.

Syv av 20 län oppfyller testkravet.

Høye smittetall

Det er ulike årsaker til at EØS-landene Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania er definert som «røde land».

De fleste oppfyller ikke smittekravet om færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i snitt i uke 26 og uke 27.

Se FHIs beregninger under. Alle land med mindre enn 20 smittetilfeller (per 100.000 innbyggere) for å oppfylle kravet for gjenåpning. Andelen positive prøver må være mindre enn fem prosent:

Bulgaria, Romania, Luxembourg, Portugal og Romania har for mange smittede per 100.000 innbyggere.

Bulgaria

En ung gutt hopper fra fjellet i Svartehavet nær landsbyen Tyelenovo i Bulgaria 4. juli. Foto: VASSIL DONEV / EPA

Etter å ha hatt lave smittetall gjennom store deler av pandemien, økte smittetallene i landet i første halvdel av juni. Totalt 6954 personer er registrert smittet i landet per 10. juli.

Smitten har fortsatt å øke i juli og bulgarerne står midt opp i sin verste smitteuke nå. 9. juli registrerte landet rekordmange nye smittetilfeller med 330 nye tilfeller, ifølge VGs oversikt.

Danske myndigheter har andre smittekrav til gjenåpning enn Norge, og har åpnet for Bulgaria.

Kroatia

Mange flyktet 10. juli til stranden for å kjøle seg ned ved byen Rijeka, vest i Croatia. Foto: DENIS LOVROVIC / AFP

Fra slutten av mai til midten av juni ble det rapportert mellom null og fem daglige tilfeller i Kroatia. Landet så lenge ut til å ha fullstendig kontroll på epidemien.

Men i andre halvdel av juni blusset smitten kraftig opp. Kroatia hadde sin verste smittedag 10. juli med 116 nye meldte tilfeller, viser VGs oversikt. 3532 personer er registrert smittet i landet.

Kroatia ligger så vidt over FHIs smittekrav og testkrav. Danmark har åpnet for reiser til og fra Kroatia.

Ungarn

Mange samlet seg 10. juli for å se på elefanter fra Ungangs nasjonale sirkus i Balatonlelle, sørvest for Budapest. Foto: Balazs Mohai / MTI

Ifølge FHI har Ungarn registrert én smittet per 100.000 innbygger i uke 26 og 27, som gjør landet et av dem med lavest smitte i EØS-området. Landet hat totalt registrert 4223 smittede og har siden midten av juni rapportert svært få daglige tilfeller. Det er på nåværende tidspunkt heller ikke noe som tyder på at smitten øker i Ungarn.

FHI oppgir at de ikke har funnet data for andel positive prøver – det at et land ikke har tilstrekkelig med data kan også være en årsak til at landet er definert som «rødt».

Ifølge Our World in Data er imidlertid 0,3 prosent av testene positive i Ungarn i snitt i uke 26 og 27. Danske helsemyndigheter oppgir også at Ungarn oppfyller det samme testkriteriet, at andelen positive må være mindre enn fem prosent, som danske myndigheter har satt for gjenåpning.

Danskene har åpnet for reiser uten karantene til og fra Ungarn.

Luxembourg

FÅR KUPONG: Siden 29. mai har alle som lander i Luxembourg fått en kupong for å kunne teste seg gratis. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Luxembourg ligger langt over FHIs smittekrav, med 66 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 26 og 27 til sammen.

20. juni innførte myndighetene en omfattende teststrategi, der målet er å teste hele befolkningen. Når veldig mange personer blir testet, vil det ha en innvirkning på smittetallene.

Hittil i utbruddet er 266.437 personer blitt testet, Luxembourg har per desember i fjor 626.108 innbyggere.

Det vil si at Luxembourg har testet omkring 43 prosent av befolkningen, eller 42.555 per 100.000 innbyggere.

Til sammenligning bor 5.372.355 personer i Norge i først kvartal 2020. Siden utbruddets start har helsevesenet utført 372.389 tester – FHI oppgir totalt antall testers som helsevesenet har utført

Det vil si at Luxemburg har testet minst seks ganger flere per 100.000 innbyggere enn Norge.

Kun 0,4 prosent testet positivt i uke 26 og 27 i Luxembourg.

Portugal

Flere tok til stranden Carcavelos ved Lisboa 11. juli. Foto: RAFAEL MARCHANTE / X01620

Portugal registrerer fortsatt for mange smittede for at FHI vil anbefale en gjenåpning av landet. I uke 26 og 27 hadde landet 46 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger.

Siden mandag i uke 26 har landet i snitt registrert mellom 300 og 400 smittetilfeller daglig. Men tallene er mer enn halvert siden smittetoppen i Portugal i starten av april, da i underkant av 800 ble registrert smittet i snitt daglig.

Det er store variasjoner i landet og noen få regioner i Portugal har svært høye smittetall, ifølge statistikk fra ECDC.

Til sammen 46.221 personer er registrert smittet siden utbruddets start.

FHI har ikke oppgitt andelen positive prøver, men ifølge Our World in Data oppfyller Portugal kravet på under 5 prosent.

Romania

Tilskuere sitter med en meters avstand under teaterforestilling i Bucuresti i Romania 3. juli. Foto: Vadim Ghirda / AP

Romania registrerte 25 smittetilfeller per 100.000 innbygger til sammen i uke 26 og 27 og oppfyller dermed ikke FHIs smittekrav.

3,5 prosent av alle tester i samme periode var positive, og landet oppfyller testkravet.

Romania har registrert 32.079 smittede siden utbruddets start, men har hatt sin verste smitteperiode i juli, viser VGs oversikt. Lørdag 11. juli registrerte landet flest nye smittetilfeller på en dag med 698 nye tilfeller.

Publisert: 13.07.20 kl. 11:38

