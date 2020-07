VANT: Polens president Andrzej Duda gikk seirende ut av valget, og får nå en ny femårsperiode som landets øverste leder. Foto: Czarek Sokolowski / AP

NUPI-forsker til VG: President Duda kan bli bra for Polen

– President Duda har allerede sendt ut signaler om at han blir en annerledes president i den neste perioden. Det er i så fall positive nyheter for polakkene. Duda kan bli bra for Polen, sier NUPI-forsker.

Den sittende høyrepopulistiske presidenten Andrzej Duda har vunnet valget i Polen. Duda kommer fra det nasjonalkonservative Lov- og rettferdspartiet (PiS) og har vært Polens president siden 2015.

NUPI-forsker Jacub M. Godzimirski er sikkerhetspolitisk ekspert på russiske og østeuropeiske forhold.

Han ser flere mulige scenarioer for den de fem neste årene i Polen med Andrzej Duda som president.

POSITIV: NUPI-forsker Jacub M. Godzmirski tror det kommer en annen utgave av Polens president Andrzeij Duda, etter at det ble klart at han får fem nye år som president. Foto: Christopher Olssøn

Personlig preg

– Han fikk støtte fra over halvparten av de 70 prosent av velgerne som kom for å stemme i andre valgomgang. Jeg tror og håper at president Duda ikke ønsker å opptre polariserende, fortsetter Godzimirski.

– Han vet at nesten halvparten av velgerne ikke ville ha ham, men han innser at han fikk rundt åtte prosent flere stemmer enn det partiet hans «Lov og rettferdighetspartiet», fikk under parlamentsvalget. Derfor vil han trolig opptre mer uavhengig av parti og regjering. Duda vil kunne sette sitt personlig preg på polsk politikk.

Polens president Andrezej Duda * Født: 16. mai 1972 i Krakow. (48 år gammel) * Polens president siden 6. august 2015. Har blant annet erfaring fra EU-parlamentet, fra den polske nasjonalforsamlingen og fra stillingen som statssekretær. * Advokat med doktorgrad i jus fra Det jagellonske universitet i Krakow. * Tilhørte det konservative regjeringspartiet PiS (Lov og rettferdighet) fram til han ble valgt, men meldte seg ut av partiet i tråd med polsk tradisjon om at presidenten ikke skal ha noen formell partitilhørighet. Støttes av PiS, som ikke stilte med en egen kandidat i første valgomgang. * Fikk 43,50 prosent av stemmene i første valgomgang 28. juni. * Har løftet fram familieverdier og motstand mot homofiles rettigheter i valgkampen. Står for en videreføring av dagens politikk og er ofte på kant med EU. Står sterkt blant eldre velgere og på landsbygda. Vis mer

– Men selv om presidenten kan ha styrket sin legitimitet, så er det åpenbart at det er sterke krefter i Polen som ikke ønsker en politikk med en mer vestlig demokratisk retning. Valget av Duda viser vel også det?

– Jada, derfor er det også en annen mulighet at det ikke blir så mye som kommer til å endre seg. En tredje mulighet er at regjeringspartiet sørger for at demokratiske rettigheter får dårligere kår og at forholdet til EU fortsetter å være anstrengt, sier Jacub M. Godzimirski til VG.

TAPTE: Rafal Trzaskowski tapte presidentvalget med knapp margin. Nå fortsetter han som borgermester i Warszawa. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / X06894

TAPEREN * Født: 17. januar 1972 i Warszawa. (48 år gammel). * Warszawas ordfører siden 22. november 2018. Har også politisk erfaring fra EU-parlamentet, og som polsk administrasjons- og digitaliseringsminister og viseutenriksminister. * Statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Warszawa. Har også studert i Oxford og Paris. * Tilhører det liberalkonservative partiet Borgerplattformen (PO). * Fikk 30,46 prosent av stemmene i første valgomgang 28. juni. * Står for et brudd med den mest konservative politikken til regjeringspartiet PiS. Har uttrykt støtte til likekjønnet ekteskap. Har stor støtte i hovedstaden, men en utfordring er at han kan bli oppfattet som en kandidat for den liberale, urbane eliten. Vis mer

NUPI-forskeren mener polakkene vil se en president som vil ha en mer åpen dialog med dem som ikke stemte på ham-

– Riktig kom han under valgkampen med kraftige utfall og kritikk av navngitte grupper som LHBT, men mer enn å mene det reelt, tror jeg president Duda var både kynisk og taktisk for å tiltrekke seg sterkt konservative velgere, sier forskeren.

– Så du mener det er holdepunkter for å si at i sin neste femårsperiode som president så vil polakkene se en annen utgave av Andrzej Duda?

– Både presidenten og hans datter kom med uttalelser på valgkvelden som kan tolkes som at Duda vil inkludere flere grupper og lytte til dem som ikke har vært enige med ham. Han risikerer da selvsagt å komme i konflikt med sitt eget parti, sier Godzimirski til VG.

Han tror president Duda kan komme til å innta en annen holdning til EU, og til de uenighetene som har eksistert når det gjelder pengeoverføringene.

– Man kan komme til å se polsk president som politisk opptrer mer balansert enn tidligere. Han kan komme til å overraske mange tvilere og kritikeres, sier Jacub M. Godzimirski.

Publisert: 13.07.20 kl. 11:27

