Tirsdag danset folk til cubanske rytmer og skrek kamprop mot det cubanske regimet utenfor den cubanske ambassaden i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Demonstrerte i solidaritet med Cuba: − Familien min er redde

Cubanere i Norge er bekymret for venner og familiemedlemmer som befinner seg i hjemlandet under demonstrasjonene. Tirsdag møtte flere opp foran ambassaden for å vise sin støtte.

Av Lena Rustan Fidjestad og NTB

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag samlet demonstranter seg foran den cubanske ambassaden i Oslo. Blant dem var Alexis Parra «Pucho» (55).

Han har vært bekymret for sin bror og niese som har vært i Cubas gater under demonstrasjonene.

– Familien min er redde. De hører det blir avfyrt skudd mot demonstrantene, men vet ikke hvor de kommer fra. Jeg har knapt sovet de siste dagene. Når jeg våkner sjekker jeg nyhetene med en gang for å se hva som har skjedd. De ringte meg via VPN siden internett ble stengt ned.

Alexis Parra «Pucho» har møtt opp foran ambassaden å vise støtte til Cubas befolkning. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Tusenvis demonstrerte på Cuba

Tusenvis av cubanere demonstrerte søndag fredelig mot regjeringen, i det som var de største protestmarsjene i landet på flere tiår.

Lange matkøer og kritisk mangel på medisiner siden starten på pandemien har ført til økende sinne blant vanlige cubanere den siste tiden. Noen av demonstrantene krevde også en slutt på kommunismen og ropte «frihet».

Mandag var det rolig i Havanna. Politiet var likevel mannsterkt til stede, blant annet ved parlamentsbygningen, der mer enn tusen mennesker samlet seg dagen før. Det var også brudd i mobilnettet, den eneste måten mange cubanere kan koble seg til internett på.

Bildet viser mengdene av demonstranter som tok til gatene i Cubas hovedstad Havanna søndag. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Parra reiste for første gang til Norge i 2003 for å studere og få forandring i livet. Senere bosatte han seg her 2006. Han føler fortsatt at situasjonen i hjemlandet preger ham via familien.

– I dag demonstrerer jeg for å vise min støtte til dem og alle på Cuba som ønsker endring.

På plakatene har Oslo-demonstrantene skrevet kamprop fra Cuba. De handler om frihet fra diktatur og undertrykkelse. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Kan oppstå borgerkrigslignende situasjon

Cuba-forsker Vegard Bye sier han har hørt at det var folk i gatene som protesterte tidlig tirsdag, cubansk tid.

– Det er samtidig mye politi i gatene. Havanna sentrum er gjennom-militarisert, beskriver han.

Bye forteller at demonstrantene hovedsakelig tilhører den yngre generasjonen og kulturarbeidere.

– De frykter ingenting, og føler de ikke har noe å tape. Dermed kan de finne på å provosere så sterkt at det avfyres skudd. Når skuddene begynner å falle for alvor, kan det bli blodig opprør på Cuba og helvete er løs. Hvilket betyr at det kan oppstå en borgerkrigslignende situasjon, advarer han.

Den yngre generasjonen har ikke de samme minnene om tiden før Fidel Castro, og er ikke like lojale til partiapparatet og nåværende styringsform.

– Det har skjedd mye på Cuba de siste 15 årene. President Miguel Díaz Canel har ingen legitimitet blant den yngre generasjon. Minnet om de gylne år med Fidel i førersetet som en samlende figur er borte, sier Bye.

les også Nå tør cubanerne protestere

– Høres lyder av skudd

Han forteller at informasjonsmonopolet ble brutt da myndighetene slapp løs internett med tilhørende sosiale medier.

– Unge cubanere henter ikke lenger informasjon fra statsstyrte kanaler, men fra de internasjonale nettverkene, som gjør at deres tankegang ikke kan påvirkes i like stor grad lenger, begrunner forskeren.

Forsker Ståle Wig foran den cubanske ambassaden. Han forteller at lokalt rapporterte fengslinger på Cuba i forbindelse med demonstrasjonene er tresifret, ifølge lister som sirkulerer. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Forsker ved Universitetet i Oslo, Ståle Wig, sier også at det er tegn til at protestene fortsetter. Han forteller at det kan ha blitt avfyrt skudd enkelte steder.

– Flere videoer viser at det fortsatt er sammenstøt og konfrontasjoner. Internett er fortsatt sperret, men videoer lekker ut via bruk av VPN-servere. På en video høres lyder av skudd som avfyres av politiet i gatene og folk som roper «ikke skyt». Men jeg vet ikke om det skytes med skarpt.

Tresifret antall fengslinger

Wig sier at det sirkulerer lister av arresterte via menneskerettighetsgrupper, hvor lokalt rapporterte fengslinger ifølge ham er tresifret.

– Jeg aner ikke hvor stort omfanget i realiteten er, hvor mange som er fengslet, såret eller drept, samt hva som skjer med dem som havner i fengsel, svarer Wig.

Flere demonstranter har blitt fengslet av politi som både er ikledd politiuniformer og sivilklær. Her blir en mann arrestert under demonstrasjonene søndag i Havanna. Foto: YAMIL LAGE / AFP

NTB melder at minst 100 demonstranter, aktivister og uavhengige journalister er anholdt på Cuba i forbindelse med de landsdekkende protestene søndag.

En mann har dødd etter å ha deltatt i demonstrasjonen mot myndighetene.

Ifølge eksilgruppen Cubalex ble noen av dem pågrepet da de demonstrerte mens andre ble pågrepet hjemme, melder nyhetsbyrået Reuters.

Blant dem er en ledende opposisjonsfigur som ble pågrepet da han prøvde å delta i protestene i byen Santiago, om lag 900 kilometer øst for hovedstaden Havanna, ifølge nyhetsbyrået AP.

les også Demonstrasjonene på Cuba: – Vi er lei av å knapt ha tilgang til mat og medisiner

Dasmary Claxton Montoto og sønnen André Claxton-Berge sier det er mye usikkerhet om hva som foregår på Cuba. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Det er mye usikkerhet

Også Dasmary Claxton Montoto (54) og sønnen André Claxton-Berge (18) har familiemedlemmer og venner på Cuba som har vært i folkemassene som demonstrerer i ulike byer de siste dagene.

– Vi er veldig bekymret, og vet ikke hva som skjer. Vi hører det er store politistyrker i gatene og at folk har blitt drept. Det er mye usikkerhet, sier Montoto.

Da nyhetene om demonstrasjonene brøt ut ble hun glad.

– Jeg tenkte at endelig går folk ut og protesterer mot regimets undertrykkelse, svarer Montoto.

– Problemet er ikke bare den cubanske økonomien, men også manglende frihet og menneskerettigheter for befolkningen, følger sønnen opp.

Arrangør av demonstrasjonen i Oslo, Adri Mena González (39), sier cubanere blir undertrykt fysisk og psykisk. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Folk kommer hjem mørbanket

Arrangør av demonstrasjonen i Oslo, Adri Mena González (39), sier de demonstrerer både i Oslo og i Bergen i dag, synkront.

– Mange av oss som demonstrerer kjenner noen som har tatt til gatene på Cuba i fredelig protest for å kreve forandring og be myndighetene om å respektere deres menneskerettigheter. Vi vil at de skal vite at de ikke er alene – vi støtter dem.

– Cubanerne har ikke elektrisitet, mat, internett eller medisiner. Det eneste de har er mot og stemmen sin, fortsetter hun.

Også barna til Adri Mena González, Sigurd (11) og Fernando (7) Adriano Svanemyr, var med på demonstrasjonen i Oslo i dag. – Jeg ønsker at de som cubanere er med for å støtte sitt folk i håp om en bedre fremtid, sier González. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Viktigste er at det skjer endring

Hun forteller at det kan virke rolig i Havanna, siden byen i større grad er kontrollert av myndighetene.

– Men det ulmer under overflaten. Det er flere folk som protesterer i provinsene enn der, siden det er mye sterkere nærvær av politi og militære i Havanna.

Arrangøren sier cubanerne ber om endring, uten å ha en politisk retning.

– Det viktigste er at det skjer endringer via forhandling mellom myndighetene og demonstrantene. Vårt folk vet best hva vi trenger, men vi kan ikke skape det alene. På Cuba har vi ikke erfaring med demokrati. Vi trenger hjelp fra andre folk, land og myndigheter, sier hun.

les også Tar til gatene på Cuba: Største siden revolusjonen

Må gå i dialog med befolkningen

Om veien videre mener forsker Bye at myndighetene må være villige til å gå i dialog med protestbevegelsen.

– Det er avgjørende at partiledelsen og myndighetene innser at de må begynne å snakke med folk, og ikke bare legge skylden på USA. Kompliserende momenter er at demonstrasjonene ikke er noen klar lederskikkelse, og er en protest uten forslag. Det må opprettes dialog med gruppene i sivilsamfunnet om grunnleggende reformprosesser økonomisk og politisk.

Han sier det viktigste er at cubanere får frihet til å tenke selv, og at det blir rom for åpnere debatt.

– Dialogprosess kan være første skritt i demokratisk retning, så kan eventuelt flerpartisystem komme etter hvert – men det er ikke det umiddelbare målet.

Bye mener videre at cubanske myndigheter, med partiet som er dominert av ikke-reformvennlige «hardlinere» i spissen, både bør gå i dialog med befolkningen internt samt med USA.

– Det er et positivt tegn at USAs president Joe Biden nå har gått ut med en uttalelse om Cuba. Øya har vært utenfor hans radar siden han kom til makten. Norge bør også ta en diplomatisk fasilitator-rolle internt i Cuba, og mellom USA og Cuba, mener forskeren.