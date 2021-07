SÅ SOS: Kystvakt-helikopteret fra Kodiak var på en tilfeldig tur da de så et SOS-signal på taket av et skur. Foto: U.S. Coast Guard

Mann reddet etter en ukes kamp mot grizzlybjørn

Mannen hadde skadet bein, skrubbsår og bare én runde ammunisjon igjen etter gjentatte angrep fra en grizzlybjørn da han ble oppdaget av et kystvakthelikopter i Alaska.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Mannen som anslås å være i slutten av 50-årene eller tidlig i 60-årene hadde bodd i campen med et provisorisk skur siden 12. juli, ifølge New York Times.

Den amerikanske kystvakten fløy fra Kotzebue på vei til et oppdrag i Nome da de så et SOS-tegn på toppen av et skur. Da de sirklet tilbake over campen, så de en mann stå og vifte med hendene over hodet.

Døren til skuret var revet av, ifølge avisen.

Søvnmangel og skader

Kystvakten landet og fikk kontakt med mannen, som fortalte at han var blitt angrepet av en bjørn noen dager tidligere og at bjørnen hadde kommet tilbake hver kveld en uke i strekk.

Mannen var utslitt av søvnmangel, hadde blåmerker på overkroppen og en skade i beinet, som var teipet.

– På et tidspunkt hadde bjørnen dratt ham ned til elven. Han hadde en pistol. Han sa at bjørnen hadde kommet tilbake hver kveld og at han ikke hadde sovet på flere dager, forteller en av pilotene, Jared Carbajal.

Klikk for å aktivere kartet

Han forteller at helikopteret hadde avveket 1,6 kilometer fra sin opprinnelige kurs for å unnå et skydekke da en av pilotene fikk øye på mannen.

– Vi kommer vanligvis ikke over mennesker midt i gokk. Han så ut som han slet. Da vi kom ned, var han på alle fire og viftet med et hvitt flagg. Han så definitivt ut som han hadde vært der en stund, sier medpiloten A.J. Hammer.

Grizzlybjørner utbredt

Det vites ikke hvordan mannen hadde tatt seg til campen som ligger cirka 64 kilometer utenfor Nome og er uten telefondekning. Han var meldt savnet av venner i Nome da han ikke kom tilbake, ifølge kystvakten.

Mannen ble fraktet til Nome der han fikk behandling for skadene, som ikke var livstruende.

En talsperson for Alskas departement for fisk og vilt oppgir til New York Times at grizzlybjørner er utbredt i området, spesielt på denne tiden av året.

Tidligere i juli ble en sykepleier i 60-årene dratt ut av teltet sitt og drept av en grizzlybjørn i Ovando i Montana.

Ifølge Store norske leksikon er grizzlybjørn også kjent som kjent som gråbjørn, en underart av brunbjørn. Normal vekt er 400–500 kilo og lengden 2,5 meter.