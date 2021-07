forrige













fullskjerm neste FLAMMEHAV: En beboer betrakter flammene i Manavgat, øst for Antalya. 1 av 8 Foto: KAAN SOYTURK / REUTERS

Skogbranner herjer Tyrkia: Vind og varme vanskeliggjør slukking

Flere branner herjer langs Tyrkias turistkyst. Opphavet til flere av brannene er nå under etterforskning.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

En rekke skogbranner herjer i områdene rundt Tyrkia populære middelhavskyst. Flere av brannene skal være mistenkelige, og det er nå i gang satt etterforskning for å finne ut av opphavet.

– De ansvarlige vil bli holdt til ansvar for angrepene som er utført mot naturen og skogene så snart som mulig, skriver Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun på Twitter.

Over 60 branner skal ha oppstått i ulike deler av landet den siste uken, det melder Reuters. Brannmannskaper jobber nå på spreng for å få kontroll over brannene, men sterk vind og høye temperaturer i området gjør slukningsarbeidet vanskelig. Så langt er det meldt om fire døde og flere titalls skadede, skriver den tykiske avisen Hurriyet.

– Hele Tyrkias kapasitet er mobilisert. Alle våre team er i felten, skal Tyrkias miljøvernminister ha uttalt ifølge France24.

Antalyaregionen, et populært feriemål for mange turister, er spesielt hardt rammet av brannene. Ordføreren i regionhovedstaden Antalya Muhittin Bocek mener at det at mange av brannene startet samtidig tyder på at det var påtent.

– Dette tyder på en mordbrann, men vi har ikke tilstrekkelig informasjon for å slå fast noe enda, skal han ha uttalt ifølge France24.

Han sikter til de fire brannen som oppsto onsdag på omtrent samme tid i skogsområdene rundt byen Manavgat, det det bor rundt 100 000 innbyggere. Manavgat ligger 75 kilometer øst for feriebyen Antalya og 60 kilometer vest for Alanya, som vanligvis er yndede feriemål for nordmenn.

Brannen i Manavgat skal nå være under kontroll, men det brenner fortsatt i nabobyen Akseki, meldte Hurriyet tidlig torsdag.

Her skal 80 prosent av husene i enkelte bydeler være brent ned, melder avisa.

Det skal også brenne godt i andre deler av landet også, inkludert i Antalyas naboregion Mersin.

Feriebyer rammet

Både på sosiale medier og på tyrkisk TV florerer det av bilder som viser folk som rømmer ut av bilene og løpet for livet i røykfylte gater. Brannene har også ført til enorme røykskyer som er godt synlig langt unna.

FÅR HJELP: De store skogbrannene rammer både dyr og mennesker i området hardt. Foto: KAAN SOYTURK / REUTERS

På den greske naboøya Lesbos skal brannene kunne skimtes godt.

– Hvite askeflak legger seg på bordene og i håret, forteller Elisabet Paulsen som er på ferie i området.

Hun forteller at det er svært høye temperaturer i området, og at det etter brannene å dømme ikke vil være lette å slukke.

– Jeg har aldri sett dette før, så det er veldig fascinerende, men også skummelt, sier hun.