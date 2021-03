21-åring siktet for masseskytingen på supermarkedet i Boulder

Øyenvitner forteller om forferdelige scener under masseskytingen inne på et supermarked i Boulder, Colorado, USA mandag ettermiddag. Nå er en 21 år gammel mann siktet for å ha skutt og drept ti mennesker.

Tirsdag forteller politiet at en 21 år gammel mann er siktet for skytingen som fant sted i Boulder mandag, ifølge The New York Times.

Vitner forteller at en svartkledd mann kom inn i supermarkedet med rifle. Han skal ha vært helt taus da han hevet våpenet mot kundene.

– Han bare kom inn og begynte å skyte, sier et vitne som ikke ønsker navnet sitt på trykk til Denver Post.

Mannen og romkameraten hans skulle kjøpe pizza da masseskytingen skjedde.

De beskriver at drapsmannen ikke skjøt vilt rundt seg, men skjøt noen skudd, stoppet opp og skjøt så videre.

Skytingen startet på parkeringsplassen utenfor supermarkedet rett etter kl. 14.30 lokal tid.

INNSATSSTYRKER: Tungt bevæpnet politi rykket ut til supermarkedet. Foto: Chet Strange, Getty

Steven McHugh var ikke selv inne i supermarkedet, men forteller til flere medier at svigersønnen hans sto i vaksinekø utenfor apoteket sammen med sine to døtre på 13 og 14 år.

Han forteller at de så folk bli skutt, men klarte å gjemme seg i et skap til politiet reddet dem ut.

– De går i 7. og 8. klasse, sier han til Denver Post om barnebarnas opplevelser.

– Dette er fullstendig forferdelig skremmende og uakseptabelt.

Colorado har gjennom årene blitt rystet av flere grusomme masseskytinger, som kinoskytingen i Aurora og massedrapene på Columbine-skolen.

LIVREDDE KUNDER: Foto: Michael Ciaglo, USA Today

James Bentz var ved kjøttdisken da han hørte skyting. Han sier folk stormet ut, men at de yngre hjalp de eldre.

– Det virket som vi alle hadde forestilt oss at vi kom til å være i en situasjon som denne på ett eller annet tidspunkt i livene våre, sier 57-åringen.

Politiet rykket ut til supermarkedet med store mannskaper og flere SWAT-team.

TV-bilder viste en mann bli eskortert ut fra supermarked av politiet i håndjern. Mannen var kun iført undertøy og det ene benet hans var blodig.

Tirsdag kunne politiet fortelle at mannens tilstand er stabil, men at han hadde hatt en skade i beinet da han ble satt i varetekt, melder The New York Times.

Ti mennesker ble drept i masseskytingen, blant dem politibetjenten Eric Talley.

DREPT: Politibetjenten Eric Talley (51) Foto: Boulder Police Department

Politisjef Maris Herold sier 51-åringen var den første politibetjenten på stedet.

– Han var bare en høyt respektert og elsket person og politibetjent, sier Mark Bliley i Boulders politifagforening.

Han var en nær venn av den drepte politibetjenten og sier han hadde en lidenskap for politiarbeidet og en unik evne til å komme i kontakt med folk.

– Bare en solid person. Jeg vet ikke om noen som ikke likte Eric.

Den avdøde politibetjenten ble fraktet vekk fra åstedet i en æreskortesje av politibiler med blålys.

ÆRESPARADE: Utrykningsmannskaper viste honnør da den avdøde politibetjenten ble fraktet bort. Foto: Kevin Mohatt, Reuters

Tirsdag leste politiet opp navnene på alle de ti ofrene etter masseskytingen, skriver The New York Times.

Ingen andre ble alvorlig skadet i masseskytingen, som er den andre på kort tid i USA.

I forrige uke ble åtte personer drept i skytinger ved tre massasjesalonger i Atlanta.