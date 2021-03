SKÅL: Denne vennegjengen hygger seg med drinker og mat like ved mathallen Chelsea Market på Manhattan. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Fra «spøkelsesby» til gjenåpning: Slik er New York nå

MANHATTAN (VG) For ett år siden var New York verdens corona-episenter. Nå har byen som egentlig aldri sover begynt å våkne til liv.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tar igjen 30-årsdagen min som jeg ikke fikk feiret i fjor, sier Diana Karvelis (31).

På hodet har hun en bursdagskrone. Hun og vennene hennes er ute for å feire 31-årsdagen hennes. På vei til restauranten går de forbi den lange køen utenfor Lenox Health-sykehuset i Greenwich Village på Manhattan.

Her står nærmere hundre newyorkere i vaksinekø.

Delstaten har nemlig klart å vaksinere over 25 prosent av sine innbyggere med førstedosen i rekordfart – og med et R-tall under 1 i delstaten ser verdensmetropolens innbyggere lys i enden av tunnelen. Dette til tross for at byen fortsatt har høye tall av nye covid-tilfeller, sammenlignet med andre store byer i USA.

FEIRER TO BURSDAGER: Diana Karvelis fylte 31 år lørdag i forrige uke. Da feiret hun både 30 og 31-årsdagen sammen med vennene sine. F.v. Alexa Aron (28), Guillermo Echarte (31), Diana Karvelis (31) og Patrick Tobin (31). Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Jeg er glad for at byen åpner opp igjen, sier David Solomon Reed.

Han sitter i Washington Square Park og spiller sjakk med dem som tør å spille mot ham.

Siden New York var episenteret i starten av pandemien har det ikke vært så altfor mange å spille mot.

På sitt verste, for ett år siden, var byen nær sjakk matt.

Hver eneste dag døde det flere hundre. Kapasiteten på sykehusene var sprengt og helsepersonell jobbet døgnet rundt.

forrige





fullskjerm neste MATT: David Solomon Reed har spilt sjakk i Washington Square Park i 40 år.

Fryselagrene til begravelsesbyråer og sykehus var fulle av døde kropper – og om natten kunne byens innbyggere høre den konstante lyden av sirener fra ambulanser som gikk i skytteltrafikk mellom privatboliger, eldrehjem og sykehusene.

– Man kan se det i ansiktene til de man møter ute på gaten. De er glade og lettet, sier statsansatte Wendy Frank i vaksinekøen utenfor sykehuset.

VAKSINEKØ: Da pandemien rammet New York startet Wendy Frank å sykle for å komme seg rundt. Lørdag sto hun i kø for å få vaksinen, men hun kommer ikke til å slutte å bruke munnbind og sykle rundt av den grunn. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Som offentlig ansatt kvalifiserer hun endelig til vaksinen – og blir nå én av de over fem millioner innbyggerne som til nå har fått første dose av enten Moderna, Pfizer eller Johnson & Johnson.

Denne uken åpnet også New York for at de over 50 år skal kunne få vaksinen. Helsearbeidere, de med underliggende sykdommer, eldre og utsatte yrkesgrupper har allerede hatt tilgang til den.

forrige





fullskjerm neste SPØKELSESBY: Bildet er tatt 23.mars 2020 på 6 avenuen.

– Det har ikke vært lett, men nå ser vi at det løsner, sier norske Sondre Kasin (31), og bærer ut en flaske vin på et av utebordene.

Kasin driver bardelen av Michelin-restauranten Cote som ligger midt mellom 5. og 6. avenyen like ved Flatiron-bygningen.

forrige





fullskjerm neste TRAVEL: Sondre Kasin (31) serverer gjestene sine vin ute. Selv om restauranten har åpnet inneserveringen er det fortsatt endel som foretrekker å spise ute.

Ifølge Eater New York har så mange som over tusen restauranter rundt omkring i byen vært tvunget til å stenge under pandemien.

Og mer enn hundre tusen har mistet jobbene sine i bransjen.

– Det har vært tøft for alle. Og hos oss har det vært ekstra tøft for de ansatte. Vi er opptatt av å følge myndighetenes regler og setter kundenes og de ansattes sikkerhet først – det har resultert i at vi har, som så mange andre, vært tvunget til å stenge i perioder.

Scroll deg gjennom flere bilder som viser hvordan New York City ser ut nå:

forrige















fullskjerm neste BRUNSJTID: Flere koser seg ute i vårsolen.

I november ble byens barer og restauranter nødt til å stenge inneserveringen for andre gang. Men nå kan de holde oppe med femti prosent kapasitet. Det hjelper veldig, forteller han.

– Vi ser at mange av gjestene som møtes for å spise ikke har sett hverandre på ett helt år. Samtalene handler ofte om å oppdatere hverandre på hva som har skjedd det siste året.

UTE-KLIPP: James Rixner får vårstussen av frisør Avi utenfor salongen hans. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Et par kvartaler bortenfor restauranten til Kasin sitter James Rixner i en stol på fortauet. Han får en hårklipp av frisøren Avi.

– Det er for tidlig å åpne opp syntes jeg. Men jeg skjønner at unge folk har behov for å komme seg ut igjen.

Med glimt i øye forteller han at pandemien har gjort ham gråhåret.

– Dette er en en-persons frisør. Derfor føler jeg meg komfortabel med å gå her.

Borgermester Bill de Blasio har annonsert at han ønsker offentlig ansatte som jobber på kontorer tilbake på jobb i starten av mai. Det har blitt møtt med motstand fra blant annet fagforeninger som mener åpningen er tidlig.

HEPP HEPP: Burlesk-restauranten Duane Park har både inne og uteshow for sine gjester. Foto: Camilla S. Bergland / VG

I Nolita, inne på burlesk-restauranten Duane Park gjør Marcy Richardson seg klar for å gå på scenen. Hun har funnet frem et rosa kostyme, og fra taket utenfor henger det en akrobatring hun straks skal danse i.

– De har savnet at det skjer ting i byen, sier Jonathan Burwell om hvordan mottagelsen har vært fra nabolaget da han flyttet hele danseshowet ut på gaten.

Fra tonene fra bandet, som har plassert seg på fortauet, heiser Marcy seg opp og ned i akrobatringen mens hun synger opera.

forrige







fullskjerm neste OPPTRER: Marcy Richardson underholder gjester og forbipasserende.

Forbipasserende stopper opp og tar opp mobilkameraene. De som har bestilt bord klapper entusiastisk.

– Publikum var virkelig i ekstase i kveld, sier Marcy etter showet.

Hun jobber som skuespiller – men på grunn av pandemien har ikke akkurat jobbmulighetene stått i kø, forteller hun.

– Mange har sagt at når Broadway åpner igjen, er virkelig New York tilbake, sier hun og trekker ned glittermunnbindet sitt for å ta seg en slurk av hvitvinsglasset.

Det er spådd at en mulig gjenåpning av Broadway kan skje til høsten. I mellomtiden har kinoer allerede åpnet med begrenset kapasitet, og enkelte underholdningstilbud med inne-kapasitet til 100 personer er ventet å åpne i april.

Selv om det nå åpnes opp igjen – har pandemien satt sitt preg på millionbyen. Og det er ikke bare kultur, restaurant og utelivsbransjen som opplevd massive tap. De siste årene før pandemien, la over 60 millioner årlige turister igjen rundt 350 milliarder kroner i byen.

Hotellforeningen i New York (HANYC) opplyste til VG i februar at 225 hoteller har stengt det siste året. Boligmarkedet har også enkelte steder sett en kraftig nedgang.

ROCKEFOTEN: Andrew Kalleen spiller opp til dans i Washington Square Park til stor glede for en mann med rosa topplue. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Tilbake i Washington Square Park sitter Andrew Kalleen og spiller på pianoet sitt. Rundt ham står skuelystne og lytter til de oppløftende tonene.

En mann kledd i rosa topplue setter i gang å danse.

En politimann går forbi og smiler.

På andre siden av parken er David i gang med å vinne et parti lynsjakk, mens han hilser på folk som blir stående og titte.

– Det er fint å se folk her igjen.