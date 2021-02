forrige









POLITIVAKT: Politiet har sperret av området rundt Bogazici-universitetet i Istanbul.

Studentopprøret Erdogan frykter

Studenter ved Tyrkias beste universitet demonstrerer, og svares med raseri fra president Erdogan. Hundrevis er blitt arrestert. – Jeg frykter at politiet skal komme ved morgengry, forteller en av studentene til VG.

Bogazici-universitetet, med sine ærverdige steinbygg og løvtunge trær, lokalisert på en grønnkledd ås med utsikt ned mot Bosporosstredet, er et av de mest fredfulle stedene i gigantbyen Istanbul.

Her har Tyrkias fremste akademikere kunnet puste fritt og tenke høyt siden grunnleggingen i 1863, da lærestedet raskt ble kjent som det mest liberale i Det osmanske imperiet.

Nå er universitetet episenter for et opprør med krav om akademisk frihet. Protestbølgen kan vokse til en av de største utfordringene for president Recep Tayyip Erdogan på flere år.

– Vi som protesterer er en generasjon som er vant med frykt. Vi har vokst opp i et stadig mer autoritært regime. Nå har vi fått nok, sier studenten Cemre Kumla (21) til VG på telefon fra Istanbul.











VOLDSOMT: Politi med skjold, batonger og tåregass hindrer demonstranter ved universitetsporten.

– Håpet overvinner frykten

Vi snakker med henne gjennom den krypterte appen Telegram, men hun påpeker at hun allerede tar en større risiko enn å snakke med en utenlandsk journalist:

Hun har nemlig flyttet sin protest fra universitetsområdet til internett, og er klar over at det betyr at hun kan bli arrestert.

– Jeg er livredd for at politiet skal komme på døren min ved morgengry. Det er så mange av de demonstrerende studentene som er blitt pågrepet i sine hjem klokken fem om morgenen, sier Kumla.









TAR STILLING: Opprørspoliti gjør seg klare til å stanse en demonstrasjon til støtte for studentene.

– Men håpet om forandring er sterkere enn frykten. Vi krever å få vår akademiske frihet tilbake, vi ønsker demokrati ved universitetene, og har et håp om mer demokrati i hele samfunnet, fortsetter hun.

Tyrkisk politi har fått tak i en telefonliste over studenter som støtter protestene, og har brukt den som utgangspunkt for arrestasjoner. I tillegg blir mange pågrepet under demonstrasjoner.

Så langt er 560 blitt pågrepet, arrestert og avhørt. Av disse sitter 11 fortsatt i fengsel og 24 i husarrest.







OPPTØYER: I forrige uke endte en støttedemonstrasjon for studentene i tumulter og mange pågripelser.

Nei til ny rektor

Protesten startet da en ny rektor ble innsatt i januar. Utpekte Melih Bulu anses som regimets mann, og er uønsket av et stort flertall av universitetets 16.000 studenter, som støttes av mange av de ansatte.

Årsaken til at den nye rektoren er så omstridt, er at han fikk jobben av president Erdogan selv, og ikke har fulgt den vanlige karrierestigen ved universitetet, eller blitt valgt av fakultetene, slik tradisjonen tidligere har vært.

Bulu er en lojalist med bånd til Erdogans parti AKP, men uten de nødvendige kvalifikasjonene, mener hans kritikere. Bulu selv har sagt til den tyrkiske avisen Hürriyet at han forstår at studentene er misfornøyde, men at de sikkert vil like ham hvis de blir kjent med hva han står for.

Rektorens uttalelse kom den 6. januar, og i ukene som har fulgt har demonstrasjonene vokst i styrke, og spredd seg til 38 av Tyrkias 81 provinser.







OPPTØYER: I forrige uke endte en støttedemonstrasjon for studentene i tumulter og mange pågripelser.

I forrige uke gikk opprørspoliti løs på demonstranter med tåregass og batonger under en støttemarkering i den liberale bydelen Kadiköy, på den andre siden av Bosporos.

Erdogan ga seg selv myndighet til å utnevne rektorer ved alle landets universiteter under unntakstilstanden etter det mislykkede kuppforsøket i 2016. Det gir ham et sterkt grep om tyrkisk akademia, som ble forsterket etter at en omstridt folkeavstemning ga presidenten utvidede fullmakter i 2017.

– Vi mener at den nye rektoren verken har den administrative eller forskningsmessige bakgrunnen som trengs. Vi føler han er satt inn for å kontrollere oss, sier førsteamanuensis i statsvitenskap, Selcan Kaynak på telefon til VG.

– Det handler om integritet og kvalitet, men vi krever samtidig en økende demokratisering og styrket akademisk frihet ved alle Tyrkias 208 universiteter sier hun.

FAKTA: BOGAZICI-UNIVERSITETET Grunnlagt i 1863 under navnet Robert College, og var det første amerikanske universitetet utenfor USA.

Var først et lærested primært for kristne minoriteter i Det osmanske riket, men la om til en strengt sekulær linje da Tyrkia ble en nasjonalstat i 1923.

Overført til tyrkiske myndigheter i 1971, men har fortsatt tette akademiske bånd med toppuniversiteter i USA.

Er et offentlig universitet, og har de høyeste søkertallene og klart strengeste inntakskriteriene i Tyrkia.

Mindre enn én prosent av de rundt 2 millioner tyrkiske elever som tar opptakseksamen til universiteter, klarer å komme inn på Bogazici.

Navnet betyr «Bosporos», og universitetsområdet ligger i den fasjonable bydelen Bebek, rett ved Bosporosstredet i utkanten av Istanbul. Kilde: Wikipedia Vis mer









NEI TIL REKTOREN: Førsteamanuensis i statsvitenskap, Selcan Kaynak, sier til VG at hun ikke vil godta Erdogans håndplukkede rektor.

Kaynak forklarer at Bogazici-universitetet alltid har stått for ytrings- og tankefrihet, og at de ansatte vil fortsette å protestere mot den nye rektoren.

Å ytre seg kritisk er forbundet med risiko for tyrkiske akademikere: I 2012 signerte over 600 akademikere et opprop om en fredelig løsning på den væpnede konflikten i de kurdiske områdene, og i ettertid er svært mange blitt tiltalt for terrorstøtte.







OMRINGET: Kvinnelige demonstranter i et hav av politifolk.

Redaktør Gürkan Özturan i det uavhengige nyhetsmediet Dokuz8, sier Erdogan forsøker å kneble Bogazici-universitetet fordi det er «Tyrkias siste bastion av frihet og liberale verdier».

– Mange av dem som har studert der har en sterk stemme i det tyrkiske samfunnet. Det er en maktkritisk institusjon som Erdogan oppfatter som en trussel mot hans autoritære styre, sier Özturan.

– Dersom politiet fortsetter å slå brutalt ned på protestene, så kan det vokse til en nasjonal opprørsbølge, lik den vi så i 2013, fortsetter han.

Redaktøren viser til «Gezi-protesten», som startet med noen titalls miljøvernere som ville bevare trær, men vokste til en flere måneder lang demonstrasjonsbølge mot Erdogan, der 7,5 millioner tyrkere deltok.

Ønske om fred

Studenten Cemre Kumla var bare 14 år gammel under Gezi-protestene, men sier de preget oppveksten.

– Det man så den gang var at voldsbruk førte til at protestene vokste i styrke. Jeg frykter at vi skal bli møtt med vold. Vi drives av et ønske om kjærlighet, frihet og håp. Vi kjemper for rettigheter til minoriteter, kvinner og LHBT-miljøet, sier hun.







STUDENT: Cemre Kumla, som tar statsvitenskap ved Bogazici, har et skilt på italiensk der det står: «seieren vil bli vår».

Medstudent, og demonstrant Yigit Torun (23), sier mange av vennene hans er blitt arrestert.

– Hver dag blir vi stemplet som terrorister, fordi vi forsvarer våre liberale verdier. Det er skremmende når politimenn barrikaderer portene og registrerer deg på vei inn og ut, sier studenten til VG.

– Det er sterkt å stå sammen med professorer og medstudenter. Vi ser at det er støttedemonstrasjoner på utsiden der det er blitt sammenstøt med politiet, men vi studenter demonstrerer fredelig, slik grunnloven gir oss rett til, fortsetter han.







MANGFOLD: Studentene ved Bogazici forsvarer mangfoldet i samfunnet, men bruken av regnbueflagget har ført til motreaksjoner.

Politisk betent

For Erdogan har protestbølgen blitt politisk vrien. Selv legger han skylden på opposisjonspartiene, samtidig som hans eget samarbeidsparti advarer ham mot å gi etter.

Demonstrasjonsbølgen har fått både en religiøs og nasjonalistisk dimensjon:

Demonstrantene ved Bogazici støtter homofiles, lesbiskes og transpersoners rettigheter, og er blitt stemplet som «perverse» av den tyrkiske innenriksministeren.







MOTDEMONSTRASJON: Studenter fra en nasjonalistisk gruppering demonstrerer mot sine medstudenter ved Bogazici, som de mener er anti-tyrkiske.

Studentene anklages for å ha vanæret islam, med et banner der regnbuefargene preger helligdommer i Mekka. I tillegg var Bogazici tidligere et amerikansk universitet, så studentene beskyldes for å være styrt av Vesten og mot tyrkiske tradisjoner.

Det har ført til motdemonstrasjoner fra både islamistiske og nasjonalistiske grupper.