TALSKVINNE: Maria Zakharova. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service

Russisk UD kaller Navalnyjs folk for NATO-agenter

Aleksej Navalnyjs organisasjon mot korrupsjon får sine instrukser fra NATO om å destabilisere Russland, hevder russisk UD.

Publisert: Nå nettopp

Det er den mektige pressetalskvinnen i russisk UD, Maria Zakharova, som sier dette til tv-kanalen Pjervyj.

Zakharova kaller også de som jobber for Navalnyjs organisasjon for «agenter» under innflytelse av NATO.

Ifølge Zakharova holdt representanter for flere EU-land, USA, Storbritannia og Navalnyjs hovedkvarter et møte mandag.

Dagen før kalte hun dette møtet for et «absolutt ulovlig og aggressivt angrep» på Russland.

– Det var EU-landene pluss USA pluss Storbritannia, så da er det ikke lenger EU, men NATO. Så de møtte NATO-medlemmer i går og mottok instruksjoner, sier Maria Zakharova, gjengitt av Interfax.

OPPOSISJONSLEDER: Aleksej Navalnyj i retten i Moskva den 2. februar. Foto: Moscow City Court

Hun viser i et Facebook-innlegg til at Navalnyjs støttespillere etter dette har ombestemt seg og ikke lenger vil vente til våren eller sommeren med å fortsette sine protester. Det ble tirsdag annonsert en «mobillys-aksjon» til helgen.

– Jeg tror de ble forklart at de skal fortsette å utnytte situasjonen, så lenge de får politisk og økonomisk støtte. Dette er ikke en opposisjon, det er agenter, fortsetter Zakharova.

Før helgen sa en av toppene i Navalnyjs organisasjon, Leonid Volkov, at de ville avvente protestaksjonene utover våren og sommeren. Nå kunngjør han at en ny aksjon er planlagt den 14. februar. Riktignok er ikke det en demonstrasjon, men det går ut på at alle skal gå ut på gata kl. 20.00 søndag kveld og lyse med mobiltelefonen eller lighteren. Meningen er at politiet da ikke har noen mulighet til å pågripe folk.

I følge Zakharova instruerte NATO Volkov og en annen av Navalnyjs nærmeste, Vladimir Asjurkov om å flytte aksjonen til en tidligere dato, fordi «de frykter at den vestlige informasjonsboblen vil sprekke».

I en kommentar sier Volkov, ifølge Interfax, at de ikke diskuterte mulige aksjoner mot Russland, men derimot sanksjoner mot enkeltstående byråkrater, folk fra de hemmelige tjenestene og forsvaret, forretningsfolk og «propagandister».

Det er to helger på rad vært demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj, som ble arrestert da han kom tilbake til Russland for to og en halv uke siden. Forrige uke omgjorde en rett i Moskva en betinget dom på tre og et halvt år til fengsel for den kjente opposisjonslederen.

Han overlevde i august 2020 et forsøk på giftmord da han var på vei hjem fra en valgturné i Sibir. Navalnyj mener å kunne bevise at det var etterretningstjenesten FSB som sto bak mordforsøket, og at det var president Vladimir Putin som ga ordren. Putin og Kreml har benektet dette.