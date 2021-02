DEN SISTE TALEN: Her har daværende president Donald Trump akkurat oppfordret sin tilhengere til å «slåss som helvete». Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Dette er bevisene mot Trump

Er president Donald Trumps udokumenterte påstander om valgfusk og oppfordring til å marsjere mot Kongressen alvorlige nok til å felle ham i riksrett? Det er spørsmålet som Senatet nå må ta stilling til.

Publisert: Nå nettopp

«Denne rettssaken er et resultat av president Donald J. Trumps oppvigleri til opprør mot republikken han har sverget å forsvare».

Med de ordene begynner tiltalen mot ekspresident Trump, som Representantenes hus i Kongressen har oversendt til Senatet.

Tiltalen beskriver hvordan Kongressen var samlet den 6. januar for å gjennomføre det som vanligvis er en ren prosedyre, nemlig opptellingen av valgmannsstemmene, som viste at Joe Biden var USAs neste president.

Tiltalen oppsummerer stormingen av Kongressen slik: «I et fryktelig svik mot eden han avla, opphisset president Trump en voldelig mobb til å angripe».

Republikansk kongressmann til VG: − Riksrett vil mislykkes

FAKTA: RIKSRETT MOT TRUMP * Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for. * Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, ventes å starte 9. februar. * Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget». * Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. * Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke Republikaneres leder i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for. * Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. KILDE: NTB Vis mer

Dette sa Trump

Tiltalen mot Trump bygger på uttalelser han kom med i folkemøter, på pressekonferanser og skrev på Twitter.

I ukevis etter valgtapet opprettholdt Trump grunnløse påstander om at valget var rigget, og at han egentlig hadde vunnet med klar margin.

Allerede i desember ba han sine tilhengere om å demonstrere utenfor Kongressen den 6. januar, og skrev på Twitter «det vil bli vilt».

Han forsøkte å presse visepresident Mike Pence til å vedta at opptellingen fra de avgjørende vippestatene var ugyldig.

Rett før hans tilhengere stormet bygget, sa han at «hvis dere ikke slåss som helvete, vil dere ikke ha noe land lenger».

Demokratene i Representantenes hus, som er ansvarlige for å føre riksrettssaken, er tydelige på at de mener Trump må holdes ansvarlig.

– Han forlanget at den bevæpnede, sinte folkemengden skulle «kjempe som helvete», skriver de i et eget skriv mandag.

Trumps advokater avfeier anklagen.

– Talen instruerte ikke noen til å begå ulovlige handlinger, og han kan ikke holdes ansvarlig for handlingene til en liten gruppe kriminelle, skriver de blant annet ifølge New York Times.

LES MER: Trump-advokatenes riksrettsforsvar: «Politisk teater»

– Må snu opinionen

Professor Geir Stenseth ved Universitetet i Oslo har riksrett og forholdet mellom amerikansk rettsstat og demokrati som interessefelt. Han følger derfor riksrettssaken mot Trump ekstra tett.

Han sier, som de fleste andre eksperter og analytikere, at alt tyder på at det ikke går mot at Trump blir dømt. Stenseth er klar på hva demokratene må få til, for i det hele tatt å kunne være i nærheten av å felle ekspresidenten:

– For at Trump skal bli dømt, må Demokratene gjennom rettssaken klare å snu opinionen blant såpass mange republikanske velgere, at nok republikanske senatorer ser det som mest hensiktsmessig å stemme for en domfellelse, sier han til VG.

For at det skal skje må demokratene, ifølge professoren, komme med videofremstillinger og helst nye vitner som virkelig kan endre synet på Trumps oppførsel.

– Det er jo bevist at Trump siden lenge før valget har sagt: «Hvis jeg ikke vinner, så er dette et rigget valg». Han kjørte denne argumentasjonen helt fram til stormingen av kongressen den 6. januar.

Se mer om senatorene som kan felle Trump i VGs grafikk:

Misbrukte domstolene

Det er klart at Trump ikke bare har brukt, men også misbrukt domstolene, mener eksperten.

– Det er all verdens bevis for at innsatsen Trump la ned etter valget og på veien mot Kongressens formelle godkjenning den 6. januar, hadde som formål å få valgresultatet ugyldiggjort.

Når det kommer til bevisenes svakheter mener Stenseth at det foreløpig vites lite om hvordan Trump oppførte seg under selve angrepet på Kongressen.

– Det vil bli interessant å se om demokratene klarer å trekke frem noen vitner som kan gi mer innsyn i hva Trump sa og gjorde i timene mens angrepet pågikk.

– Vil det ha noe å si at mange av dem som deltok i stormingen sier de ble oppfordret og inspirert av Trump?

– Ja, det vil være viktig. I en vanlig rettssak ville det vært et sentralt spørsmål om Trump, med sine ord og handlinger, skjønte at dette kunne ende i storming av Kongressen, sier Stenseth.

– Men i riksrett er ikke det så viktig. Hovedspørsmålet her er om dette er en mann som er egnet til å være president, eller til å stille som president igjen i fremtiden, utdyper han.

Fakta: Dette skjer i riksrettssaken mot Trump * Riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump åpner 9. februar og finner sted i Senatet i Kongressen. * Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet. * Tirsdag er det lagt opp til 4 timer med debatt mellom aktoratet og forsvarerne trolig fra kl. 19 norsk tid. * Forsvarerne vil hevde at det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett og kreve henleggelse. * Det holder med simpelt flertall i Senatet, noe Demokratene har, for å avvise forsvarernes krav. * Fra onsdag kl. 18 norsk tid og fram til søndag har partene 16 timer hver til å framføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden. * Trumps forsvarere ba opprinnelig om pause i rettssaken under den jødiske sabbaten fra solnedgang fredag til søndag, men gikk senere tilbake på dette. * Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over. * Veien videre i saken er uklar. * Trump har nektet å møte, men aktoratet kan gjennom pålegg tvinge både ham og andre til å vitne. * Dersom de velger denne muligheten, vil saken trolig trekke i langdrag. * Demokratene ønsker neppe en langvarig sak, da dette vil forsinke behandlingen av president Joe Bidens koronakrisepakke. * Når spørsmålet om vitneførsel er avgjort, og eventuelle vitner har forklart seg, er det klart for sluttprosedyre. * Deretter følger avstemning, der en fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for. * Demokratene og Republikanerne har 50 representanter hver i Senatet. Kilde: The New York Times, AFP, NTB. Vis mer

Tyder på frifinnelse

Demokratene er avhengige av at alle sine 50 senatorer stemmer for å felle Trump, samt minst 17 republikanske senatorer. Men det ser ut til at to-tredels flertall, altså 67 stemmer, er usannsynlig.

The Washington Post har sanket sitater fra samtlige senatorer, og lander på bare 40 sikre stemmer for å felle Trump.

37 senatorer har sagt at Trump bør frifinnes, så altså må minst fire av disse endre mening etter å ha hørt bevisene.

I tillegg må 23 senatorer fra begge partier, som har sagt de ikke vil forhåndsdømme, lande på en fellende dom.

les også BAKGRUNN: Senatet avgjør Trumps skjebne

Sendt av Trump

The New York Times har laget en oversikt over 175 av dem som er tiltalt for ulike lovbrudd etter stormingen av Kongressen.

Oversikten viser at minst 21 av dem som er tiltalt så langt hadde koblinger til militante grupper, minst 22 var enten tidligere eller nåværende militære, og minst 13 er tilhengere av Qanon-konspirasjonen.

Men flertallet var ikke organisert, og det som samlet og motiverte dem var at de trodde sterkt på Trumps udokumenterte påstander om valgfusk.

SE VG-OVERSIKT: DISSE KAN FELLE TRUMP

PS: Trumps telefon der han ba Brad Raffensperger, administrasjonsminister i delstaten Georgia, endre valgresultatet, skal granskes av delstatens justisminister.