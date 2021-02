ENDELIG FRI: Joe Ligon (83) har sittet fengslet i 68 år. Tidligere i februar ble han løslatt. Foto: Jessica Griffin / The Philadelphia Inquirer

USA: Joe (83) løslatt etter 68 år i fengsel

Joe Ligon (83) ble fengslet da Dwight D. Eisenhower var president i USA. Nå er han løslatt, etter å ha sonet 68 år bak murene.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Ligon ble dømt til livsvarig fengsel som 15-åring i 1953, etter å ha blitt funnet skyldig i ran og overfall. Ingen livstidsdømte ungdommer i USA har sittet lengre i fengsel enn Ligon, skriver The Washington Post.

83-åringen fra Philadelphia har aldri betalt en regning, aldri stemt ved valg, aldri hatt inntekt, aldri fått anledning til å stifte familie.

Ligon sier han aldri ga opp håpet om å slippe ut.

– Dette er ingen trist dag for meg. Jeg føler meg veldig bra. Som en drøm som går i oppfyllelse. Jeg forventet dette fra dag én, sier Ligon i et stort intervju med avisen.

Regningen for å holde ham innsperret hele livet lyder på tre millioner dollar, eller rundt 25 millioner norske kroner. Da er ikke 37 kreftbehandlinger medregnet, ifølge avisen.

NYTER FRIHETEN: Etter løslatelsen ønsker Joe Ligon (83) seg en jobb. Han ser også frem til å «spise god mat fra en meny». Foto: Jessica Griffin / The Philadelphia Inquirer

Mens Ligon satt innelåst, døde nesten hele familien hans. Både lillebroren og faren ble myrdet, sier han i intervjuet. En søster, noen nieser og nevøer er alt han har igjen.

– Det hadde vært mye bedre hvis jeg hadde kommet ut mens foreldrene mine fortsatt var i live, sier han til The Washington Post.

En februarnatt i 1953 knivstakk Ligon og fire andre tenåringer åtte menn i Sør-Philadelphia. To av mennene døde. Ligon innrømmet å ha knivstukket et offer som overlevde. Han nektet for å ha drept noen, men ble dømt til livsvarig fengsel uten sjanse til å komme ut.

Siden da har alle som ble dømt sammen med ham blitt løslatt, bortsett fra en som døde i fengsel.

Da 83-åringen ble løslatt tidligere i februar i år, forlot han fengslet med 14 pappesker. Halvparten av dem var fylt med juridiske dokumenter.

SLAPP UT: Nesten hele familien til Joe Ligon (83) er borte, forteller han i et intervju med The Washington Post. Foto: Jessica Griffin / The Philadelphia Inquirer

Advokaten Bradley Bridge har jobbet i 15 år for å få Ligon løslatt.

– Han er skyldig i ran og overfall, men han er ikke skyldig i noe drap. Han fortjente passende straff. Men dette er en spesielt uforholdsmessig straff for noen som ikke er skyldig i drap, sa Bradley, som mente det var særdeles grusomt å dømme ungdommer til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

I dag ville Ligon blitt dømt til mellom fem og ti års fengselsstraff, la Bradley til.

Ligons niese Valerie møtte onkelen noen timer etter at han hadde gått ut av fengslet som en fri mann. Hun har lovet å passe på onkelen.

– Det blir ikke lett, men han er så glad. Dette er helt nytt. Vår verden er så fremmed for ham, sier hun.

Dagen etter løslatelsen gikk Ligon for å handle nye klær, for første gang på nesten 70 år. Med seg ut av butikken hadde han en dunfrakk, noen nye bukser og undertøy.

Ligon sier at han trenger tid til å tilpasse seg friheten, og en mindre regulert eksistens enn han hadde i fengsel.

Til avisen sier Ligon at han nå håper å få seg en jobb. Han planlegger å skaffe seg medlemskap i et lokalt treningsstudio, og han ser frem til å besøke restauranter hvor han kan velge "god mat fra en meny."

– Målet er å leve et så normalt liv som jeg muligens kan.