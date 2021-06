forrige







fullskjerm neste CORONA-GRAVPLASS: Myndighetene har satt opp et eget område i Jakarta der coronadøde begraves. Bildet er tatt mandag.

Kraftig smittebølge i Indonesia: − Jeg har sett for mange døde kropper

Deltavarianten av coronaviruset herjer i i Indonesia. Røde Kors advarer om katatrofe, og den planlagte åpningen av feriefavoritten Bali utsettes.

På en travel dag står det opptil ti ambulanser i kø ved gravplassen Rorotan i Jakarta.

Et 30-talls arbeidere bærer døde kropper ut fra bilene og bort til de nygravde plassene på det store, åpne feltet.

– Jeg har sett for mange døde kropper begravet på denne gravplassen. Jeg tenker ofte «Hva hvis jeg var en av dem»? Jeg har for mange følelser på innsiden, men jeg holder det helst inne fordi det er for overveldende, sier én av arbeiderne, som kaller seg Darsiman, til avisen Guardian.

Da avisen besøkte gravplassen denne helgen, hadde 23 mennesker blitt begravet mellom klokken 07 og 12. Til sammen ligger det minst 900 coronadøde her, og myndighetene har planlagt for mer: Den nylig åpnede gravplassen har kapasitet til å romme rundt 6000 kropper, sier Ivan Murchayo, som er leder for parkvesenet i Jakarta til Guardian.

– Vi hadde aldri forventet at det skulle øke så raskt hver dag. De siste to ukene har vi sett dem øke, mer enn 100 coronabegravelser hver dag. Vi har sett 120, 150, 180, sier han om situasjonen i verdens fjerde mest folkerike land.

Advarer om katastrofe

De siste ukene har Indonesia hatt en voldsom oppblomstring av coronaviruset, og landet er nå inne i sin hittil kraftigste smittebølge. Mandag ble det registrert nesten 20.700 nye smittetilfeller, og 423 nye dødsfall. Andelen positive tester er i tillegg på opp mot 20 prosent – noe som indikerer at de reelle smittetallene kan være høyere, skriver Al Jazeera.

Til sammen har Indonesia registrert over 2,1 millioner smittetilfeller og over 57.500 dødsfall knyttet til pandemien.

– Hver eneste dag ser vi at denne deltavarianten tar Indonesia ett steg nærmere en coronakatastrofe, sier lederen for Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger i Indonesia Jan Gelfand til avisen.

Ifølge Røde Kors er mange sykehus overfylte, og organisasjonen beskriver oksygentilførselen som «kritisk lav».

SPRENGT KAPASITET: Helsepersonell pleier en pasient i et sykehustelt som er satt opp i storbyen Bogor på Java tirsdag. Foto: ADITYA AJI / AFP

Siti Nadia Tarmizi ved Indonesias helsedepartement bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at flere av landet sykehus er nær ved å fylles opp.

– Sykehusene er fulle på grunn av smitteøkningen, som er forårsaket av at folk beveger seg rundt og at de ikke følger smittevernreglene like nøye som før. Det er også blitt verre på grunn av deltavarianten, sier hun.

Utsetter Bali-åpning

Den kraftige smitteøkningen i Indoensia har tvunget myndighetene til å sette den planlagte gjenåpningen av feriefavoritten Bali på vent.

CORONA-STENGT: Stengte butikkfasader i Kuta i Bali tirsdag. Foto: MADE NAGI / EPA

Bali har blitt prioritert av myndighetene i vaksineutrullingen, fordi turistindustrien er en svært viktig del av øyas økonomi. Etter at over 71 prosent av øyas innbyggere har fått minst én vaksinedose, hadde myndighetene planer om å åpne for internasjonale turister allerede denne sommeren, skriver Al Jazeera.

– Vi hadde satt oss slutten av juli og begynnelsen av august som et mål, men vi må må tenke på hvor vi er med den nye smittebølgen. Vi kommer til å vente på at situasjonen blir bedre, sier Indonesias turistminister Sandiaga Uno til Reuters.

I dag registreres det rundt 200 nye smittetilfeller på øya hver dag, og ministeren ønsker at tallet skal falle til rundt 30–40 før de fortsetter gjenåpningsplanen.

Mangler millioner av vaksiner

Resten av landet ligger ikke like godt an som Bali når det kommer til vaksineringen. Under fem prosent av befolkningen, rundt 13 millioner mennesker, er fullvaksinert. Over 27 millioner mennesker har fått sin første vaksinedose, skriver Al Jazeera.

For at landet skal kunne klare å gi 70 prosent av befolkningen to vaksinedoser, trenger de minst 360 millioner doser.

– Vi trenger global handling raskt, slik at Indonesia får tilgang til vaksinene som trengs for å hindre titusener av dødsfall. Vi må fokusere på å få vaksinene inn i armene til de som lever under størst risiko, sier Gelfand i Røde Kors til Al Jazeera.

Det er først og fremst den kinesiske Sinovac-vaksinen som brukes i Indonesia – en vaksine som ifølge New York Times har vist seg å være mindre effektiv i å forhindre overføring av smitte – særlig av muterte virusvarianter. Landet har meldt om flere tilfeller av vaksinert helsepersonell som er blitt så syke at de måtte legges inn på sykehus, skriver avisen.