YTRINGSFRIHET: Pågående demonstrasjoner mot en streng lov som forbyr negativ omtale av kongefamilien har pågått i lang tid. Mandag var også fødselspermisjon fokus. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Kvinner går foran i demonstrasjoner verden over

Kvinnedagen blir markert over hele verden, og flere pågående demonstrasjoner fikk ny tematikk.

Til tross for den pågående pandemien foregår det store demonstrasjoner flere steder i verden. Noen av dem har pågått i noen uker, mens andre steder har demonstrasjonene skjedd over flere år.

8. mars er kvinnedagen, noe som ble markert ved flere pågående demonstrasjoner rundt kloden.

2020 var ifølge FN et tøft år å være kvinne. Pandemien førte til at flere kvinner i tøffe livssituasjoner mistet muligheten til å komme seg ut, flere jenter ble og blir giftet bort svært unge, og mange unge jenter gikk, og går fortsatt, glipp av utdanningen sin.

I et debattinnlegg signert statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) skriver de at sosiale nedstengninger har bidratt til en eksplosiv økning i vold mot kvinner og jenter.

Mandag tok flere kvinner til gatene i pågående demonstrasjoner for å markere viktige saker som ofte havner i bakgrunnen.

Bondeopprør

Flere tusen kvinner kastet seg på de pågående demonstrasjonene i utkanten av Delhi for å markere kvinnedagen.

Siden desember i fjor har mange bønder og deres familier demonstrert mot en ny lov som åpner opp for salg av jordbruksprodukter til private innkjøpere, noe bøndene frykter vil presse inntektene deres ned.

Iført gule skjerf for å representere fargen av sennep tok kvinner plass ved en av de største samlingsstedene.

– Kvinner sitter her i protest, men statsminister Narendra Modi bryr seg ikke. Han bryr seg ikke om mødre, søstre og døtre. Han bryr seg ikke om kvinner, sa Mandeep Kaur, en kvinnelig landbruksarbeider som hadde reist over 100 mil fra delstaten Chhattisgarh for å protestere på kvinnedagen 8. mars, skriver NTB.

GULT: Kvinner brukte sennepsgule skjerf under bondedemonstrasjonen mandag. Foto: DANISH SIDDIQUI / X90172

– Dette er en viktig dag som representeres kvinners styrke, sier 37 år gamle Veena til Reuters.

Over 20.000 kvinner samlet seg nær Delhis grense til delstaten Haryana, ifølge politi og ansvarlige for arrangementet.

De har arrangert flere aksjoner og sultestreiker i anledning kvinnedagen.

– Dette er en dag som vil bli organisert av kvinner, talerne vil være kvinner, det vil komme mange feministiske perspektiver og diskusjoner om hva disse lovene betyr for kvinnelige bønder, sier aktivist Kavitha Kuruganti.

Tre av fire fulltidsarbeidende kvinner i India er bønder, ifølge tall fra Oxfam India. Men under 13 prosent av kvinnene eier jorda de jobber på.

MARKERING: Flere tusen kvinner deltar i demonstrasjoner som har pågått siden desember. Foto: Manish Swarup / AP

«Raseriets dag»

Sinte og frustrerte libanesere har erklært mandag som «raseriets dag».

Det er den syvende dagen de har sperret de store veiene i Beirut for å vise hva de mener om myndighetene.

Landets økonomi er i en alvorlig krise, og verdien på det libanesiske pundet fortsetter å falle dramatisk, melder NTB.

BLOKKERER: En kvinne står foran brennende bildekk på den syvende dagen med demonstrasjoner i Beirut. Foto: JOSEPH EID / AFP

– Dette er en vekkerklokke til alle libanesiske ledere om at en sosial eksplosjon er på vei i Libanon, sier en av demonstrantene.

Journalist Luna Safwan skriver på Twitter at flere av blokadene ledes av kvinner i dag.

– De krever grunnleggende rettigheter for et bedre land, som fratar menn og kvinner muligheter og et skikkelig liv, skriver hun.

Fortsatt kamper i Myanmar

Over fem uker etter militærkuppet i Myanmar fortsetter demonstrasjonene mot juntaen.

Mandag viftet demonstrantene med flagg laget av saronger og hang igjen opp kvinneklær på klessnorer over gatene.

Å gå under kvinneklær gir nemlig menn uhell, ifølge lokal overtro. Det er med på å senke tempoet på politiet og militæret, som ofte går rundt eller må ta snorene ned før de kan passere.

KREATIVT: Både søndag og mandag ble kvinners klær til våpen i kampen mot militærjuntaen i Myanmar. Foto: STR / AFP

En av lederne i protestbevegelsen mot militærjuntaen, Maung Saungkha, ba kvinner på Facebook om å komme ut og markere seg mandag.

Nay Chi, en av dem som står bak sarongstuntet, beskriver kvinnene som revolusjonærer.

– Vårt folk er ubevæpnet, men vi er smarte. De forsøker å styre over oss med frykt, men vi vil kjempe mot frykten, sier hun til Reuters.

Kvinnekamp

STØTTER: Det har vært demonstrasjoner i Filippinene. Her viser de frem en plakat med et solidaritetsbudskap for demonstrantene i Myanmar. Foto: Aaron Favila / AP

I Filippinene har det pågått demonstrasjoner mot president Rodrigo Duterte i lang tid.

Mandag gikk kvinnelige aktivister foran med krav om at Duterte må holdes ansvarlig for sin håndtering av pandemien, arbeidsledighet, fattigdom og menneskerettighetslovbrudd under pandemien.

De demonstrerte også i solidaritet med motstandsbevegelsen i Myanmar.

Ytringsfrihet og bedre arbeidsforhold

RETTFERD: Bedre vilkår for mødre i fødselspermisjon og arbeidsforhold var blant kravene til demonstrantene i Bangkok. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

En lov som forbyr negativ omtale av de kongelige har forårsaket store demonstrasjoner i Thailand, og mange har blitt arrestert.

Demonstrantene krever statsminister Prayuth Chan-ochas avgang, en mer demokratisk grunnlov, og at kongefamilien holdes mer til ansvar.

Kritikere av regimet har i stor grad blitt gitt munnkurv gjennom en lov som beskytter landets konge Maha Vajiralongkorn og kongefamilien fra ærekrenkelse.

Mandag sto også fødselspermisjon og bedre og mer rettferdige arbeidsforhold på agendaen til kvinnene som demonstrerte.