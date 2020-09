MISTET MOREN: Keith H. Burgess mistet moren i april etter at hun testet positivt for covid-19. Foto: Thomas Nilsson / VG

Moren døde av corona: Mener Trump bør gå av etter lydopptak

PENNSYLVANIA (VG) Bokavsløringen om at Donald Trump visste hvor farlig coronaviruset var, får Keith H. Burgess, som mistet moren sin i april, til å rase.

– At han har valgt å se bort fra sitt ansvar når det kommer til coronaviruset, er typisk Donald J. Trump. Han gjør ingenting, han står ikke for noe, sier Keith H. Burgess (53) til VG.

Onsdag publiserte CNN lydopptak av president Donald Trump i forbindelse med den kommende boken til journalist-nestoren Bob Woodward i Washington Post.

«Du bare puster inn luft, og slik sprer det seg. Det er mer dødelig enn en hard influensa. Dette er dødelige saker», sa Trump i en telefonsamtale med Woodward. Fra talerstolen bagatelliserte han på samme tid coronaviruset overfor USAs befolkning.

– 190.000 mennesker har mistet livet som følge av hans svake ledelsen under denne pandemien, mener Burgess.

Klandrer Trump for morens død

Burgess mener USA ville hatt langt færre dødsfall, dersom Trump hadde hørt på ekspertene han hadde rundt seg.

– Jeg mener Trump er ansvarlig for min mors død, og de andre 190.000 dødsfallene. Så fort han fikk vite om viruset, burde han ha latt ekspertene få håndtere viruset slik det burde vært håndtert.

Moren hans Dalma Dalma Holloway Torres fra New York døde 73 år gammel 21. april, etter å ha vært innlagt på sykehus og tilkoblet respirator.

– Moren min ble én av de 190.000 som så langt har mistet livet, og det triste er at moren min ikke burde vært utsatt. Hun isolerte seg selv, og gikk bare til legen. Hvordan hun ble smittet er fortsatt et mysterium, legger han til.

Nå oppfordrer han folk til å ta til fornuft.

– Blant de andre som har mistet livet, er det folk som har møtt opp på valgmøter uten munnbind og som følger Trumps ville ideologi. De setter seg selv og andre i fare, jeg håper virkelig de snart forstår.

BRØDRE: Keith H. Burgess og Kenneth Williams i morens begravelse. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Bør trekke seg

Etter bokbomben fra Woodward ble kjent, har Trump gått ut og forsvart det han fortalte den anerkjente journalisten. I en pressekonferanse sa presidenten at «influensa også er et stort problem» for USA, og forklarte videre at han overfor det amerikanske folk «ønsker å vise et nivå av selvsikkerhet, lederstyrke og at landet vårt kommer til å klare seg uansett hva».

Burgess mener Trump bør trekke seg som president som følge av bokavsløringen.

– Han burde trekke seg, men på grunn av hans arroganse og narsissistiske personlighet, kommer han ikke til å gjøre det. Etter valget kan vi havne i en situasjon der han bare godtar resultatet dersom han vinner.

– Han er en person som vil vinne – uansett pris – om det er juks, lyve eller stjele, mener Burgess.

Samtidig oppfordrer han alle til å bruke stemmeretten sin.

– Om han ikke har klart å håndtere dette på syv måneder, hva får folk til å tro at vi har råd til å ha ham sittende der i fire år til? Han styrer dette landet i grøften, som han har gjort med alle sine selskaper, sier 53-åringen.

Publisert: 13.09.20 kl. 04:14

