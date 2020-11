forrige







fullskjerm neste PÅ FLUKT: Mennesker som har flyktet fra Tigray-regionen går mot grensen mellom Etiopia og Sudan lørdag.

Militæret ber sivile i Tigray «redde seg selv»: − Etter det vil det ikke være noen nåde

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har gitt opprørsgruppen i Tigray en frist på 72 timer for å overgi seg. Samtidig advarer landets militære sivile i regionens hovedstad Mekele.

Nå nettopp

Statsministeren sa søndag kveld at Etiopia vil starte en offensiv mot Tigray-regionens hovedstad Mekele om ikke styrkene fra Tigray-folkets frigjøringsfront TPLF overgir seg i løpet av 72 timer.

– Vi ber dere om å overgi dere på en fredelig måte innen 72 timer, og anerkjenne at det ikke er noen vei tilbake, sier han i en beskjed på Twitter gjengitt av Al Jazeera.

les også Etiopias hær rykker fram mot Tigrays hovedstad

Etiopias føderale myndigheter gikk 4. november i gang med en militæroperasjon mot et opprør fra TPLF nord i landet. Titusenvis av mennesker er drevet på flukt til nabolandet Sudan, og flere hundre skal være drept, skriver Reuters.

TPLF, som styrer regionen nordøst i landet, har foreløpig ikke kommentert statsministerens ultimatum.

Klikk for å aktivere kartet

– Kan anses som en slags kollektiv straff

Tidligere søndag advarte også det etiopiske militæret om at de vil omringe Mekele med stridsvogner før de går til angrep mot byen der det bor rundt en halv million innbyggere.

– Vi vil sende en beskjed til våre innbyggere i Mekele om å redde dere selv fra artilleriangrep, og å frigjøre dere fra juntaen. Etter det vil det ikke være noen nåde, sier militærets talsperson Dejene Tsegaye til Ethiopia Broadcasting Corporation.

Ifølge nyhetsbyrået AP beskylder han ledere for opprørsgruppen om å gjemme seg blant vanlige folk i byen.

les også For ett år siden fikk statsministeren fredsprisen: Nå frykter FN folkemord i Etiopia

Laetitia Bader, som er områdeleder for Afrikas horn i organisasjonen Human Rights Watch, er svært bekymret over uttalelsene.

– Talspersonen for Etiopias militære truer innbyggere i Tigrays hovedstad med artilleriild om de ikke «redder seg selv» først. Å behandle en hel by som et militært mål vil ikke bare være ulovlig, men det kan også bli ansett som en slags kollektiv straff, hun på Twitter.

USAs tidligere FN-ambassadør og nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice kommenterer uttalelsene slik: «Med andre ord, krigsforbrytelser».

Konflikten i Tigray 4. november beordret Etiopias regjering et militært angrep på Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF). Partiet har makten i landets nordligste region, Tigray, der det bor rundt 5 millioner innbyggere.

Tigrayene er en minoritet i Etiopia, men dominerte etiopisk politikk i flere tiår frem til våren 2018.

Etter folkelige protester ble Abiy Ahmed statsminister, den første fra landets største etniske gruppe, oromoene.

Tigrayer mistet makt i regjeringen og militæret. TPLF har siden ment de blir tilsidesatt og anklaget for korrupsjon uten grunn.

Regjeringen anklaget i september TPLF for å holde ulovlige valg i Tigray og bestemte seg for å inndra selvstyret som regionen har hatt.

Militæroffensiven startet etter at regjeringen anklaget TPLF for å angripe en militærleir. Kilde: NTB Vis mer

Benekter angrep på sivile

Uttalelsene om Mekele kommer en dag etter at det etiopiske forsvaret tok tilbake makten i Adigrat, den nest største byen i Tigray, skriver NTB. De melder ifølge Al Jazeera at de søndag har tatt kontroll over byen Idaga Hamus som ligger på veien fra Adigrat til Mekelle.

TPLFs leder Debretsion Gebremichael sier på sin side til nyhetsbyrået Reuters at myndighetenes styrker ikke vil klare å omringe Mekele.

– Det er planen deres, men de vil ikke klare det. De vil ikke klare å bevege seg en tomme på over en uke, sier han om styrkene ved fronten i sør.

Både Reuters og AP skriver at det er svært vanskelig å få bekreftet påstandene fra begge sider, delvis fordi både telefon- og internettdekningen i området er nede.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed fikk fredsprisen i 2019:

Myndighetene i Etiopia har nektet for å ha angrepet sivile, og statsminister Abiy Ahmed gjentar søndag at de tar alle «nødvendige forholdsregler for å sikre at sivile ikke kommer til skade». Han anklager også opprørsgruppen TPLF for å bruke sivile som levende skjold, skriver AP.

Ifølge Røde Kors er likevel flere hundre sivile såret i konflikten, og helsepersonell er blitt angrepet. De mener det er fare for at situasjonen kan utvikle seg til å bli en humanitær krise.

Også FN har meldt om humanitær krise, etter at internasjonale organisasjoner har anslått at om lag 2 millioner mennesker i regionen sårt trenger mat og medisiner.

– Volden i Etiopias Tigray-region fører til en storstilt humanitær krise, med tusener på flukt inn i Sudan for å søke trygghet, skriver de på Twitter.

Publisert: 23.11.20 kl. 04:58

Les også