PRESIDENT: Norge innfører nye tiltak som rammer president Aleksandr Lukasjenko direkte. Foto: Sergei Gapon / Pool AFP

Hviterussland: Norge innfører sanksjoner mot Lukasjenko

Regjeringen har fredag vedtatt restriktive tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Maktovergrepene vi er vitne til er helt uakseptable, fortsetter ministeren.

Landene i EU har i høst blitt enige om ulike sanksjoner. Det er disse Norge nå slutter seg til. Tiltakene omfatter reiserestriksjoner og frys av økonomiske midler.

Svar på undertrykkelse

2. oktober i år vedtok EU en felles holdning om å innføre restriktive tiltak mot 40 hviterussiske statsborgere. 6. november ble disse tiltakene utvidet, og skal nå ramme ramme ytterligere 15 personer – inkludert president Aleksandr Lukasjenko.

Store demonstrasjoner har hver helg preget Hviterussland etter det omstridte presidentvalget i landet 9. august. I flere av demonstrasjonene har over hundre tusen mennesker deltatt.

Folket har tatt til gatene i månedsvis – først for uttrykke sin misnøye rundt det påståtte valgresultatet, senere for å demonstrere mot utbredt politivold mot demonstrantene.

fullskjerm neste OPPRØRSPOLITI: Hviterussisk opprørsstyrker pågriper en demonstrant i Minsk. Bildet er fra søndag 15. november.

Lukasjenko er som landets øverste leder ansvarlig for den voldelige responsen fra myndighetenes side, og det er dette som er bakgrunn for at de norske sanksjonene nå innføres.

«Sikkerhetsstyrkene har utført – og utfører – massearrestasjoner, tortur og vold mot fredelige demonstranter, aktivister, opposisjonelle og journalister», heter det i en pressemelding sendt ut av utenriksdepartementet i forbindelse med sanksjonene.

Fordi sanksjonene omfatter et annet lands statsoverhode, måtte de legges frem i Statsråd som en kongelig resolusjon.

Videre skriver Utenriksdepartementet: «Demonstranter har mistet livet som følge av sikkerhetsstyrkenes voldsbruk. Lukasjenko har avvist alle oppfordringer til dialog fra demokratibevegelsen og det internasjonale samfunn».

Fortsetter kampen

Senest søndag ble minst 1100 demonstranter arrestert i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Torsdag forrige uke døde 31 år gamle Roman Bondarenko på sykehus av skader etter å ha blitt banket opp – angivelig av politiet. Dødsfallet har satt sinnene i kok i den hviterussiske opposisjonen, og førte til at tusenvis samlet seg til demonstrasjoner også forrige helg.

Foto: STRINGER / AFP

EU har truet med ytterligere sanksjoner mot president Aleksandr Lukasjenkos regime etter dødsfallet.

– Bare økonomisk press vil få dette regimet til å gå vekk, fordi de ikke lenger vil ha penger til å betale for opprørspolitiet og deres lovbrudd, sa den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja til Reuters på besøk i Stockholm denne uken.

Tikhanovskaja har siden valget vært i eksil, etter å ha flyktet landet av hensyn til sikkerheten for hennes barn.

Publisert: 20.11.20 kl. 11:35

