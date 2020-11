KASTER IKKE INN HÅNDKLEET: Christopher Ruddy mener Trump er en «fighter». Foto: Newsmax

Trump-venn og omstridt medietopp til VG: − Jeg tror ikke han gir opp

NEW YORK (VG) Christopher Ruddy, mannen bak et av USAs mest konservative mediehus, kaller Donald Trump en «fighter» og mener han vil forbli en viktig politisk skikkelse i mange år fremover.

Christopher Ruddy er medietoppen som har bygget opp Newsmax til å bli det som omtales som «en reell utfordrer til Fox News». Med kontorer på Palm Beach i Florida har han jevnlig kontakt med sin mangeårige venn, USAs president Donald Trump.

– Jeg snakket med ham i forrige uke. Han ringte meg og vi hadde en fin samtale. Han liker dekningen vår fordi den er rettferdig. Og han gratulerte meg med seertallene våre, sier han til VG.

– Har du fått noe inntrykk av hva han tenker om det som skjer nå?

– Han uttrykte til meg at han fortsatt var selvsikker på at han kan kommer til å vinne, og at han ville vinne. Han er en «fighter». Han gir ikke opp så lett. Han kommer til å se på fakta, og hva delstatsmyndighetene avgjør i desember.

Den tidligere journalisten, som har jobbet i New York Post og Pittsburgh Tribune-Review, er i likhet med Donald Trump født og oppvokst i New York, og for drøye to år siden besøkte han presidenten i Det hvite hus:

Etter at de største amerikanske mediene utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, har Donald Trump kjempet imot med søksmål og udokumenterte påstander om «massivt valgjuks» i avgjørende delstater.

Men presidenten og hans advokater har gått på nederlag etter nederlag i domstolene. Denne uken fikk Joe Biden grønt lys for at overgangsperioden kan starte fra General Services Administration (GSA) – med Donald Trumps velsignelse.

På spørsmål om Christopher Ruddy mener dette er et tegn på at Trump nå gir opp, svarer han følgende:

– Jeg tror ikke han gir opp. Hør her, dette var et valg hvor det i fem delstater kun skilte én prosent. Trump ba om at stemmene skulle telles på nytt, og vår posisjon som nyhetsmedium var at det må han ha rett til.

– Jeg tror at presidenten kommer til å måtte gjøre seg opp sin egen mening om dette, men det at han har godkjent overgangen, er en indikasjon på at han forbereder seg på å innrømme et mulig valgnederlag, selv om dette ikke er klart ennå.

– Det snakkes allerede om Trump 2024. Hva er dine tanker om det?

– Donald Trump kommer til å forbli en viktig politisk kraft. Han liker nok ideen om at folk tenker på dette. Når han forlater Det hvite hus, så tror jeg han vil se at han har en enorm innflytelse i USA og resten av verden. Og at han kan like innflytelsen han får som tidligere president, i stedet for den han har nå som president med alle begrensninger det innebærer.

Grunnlegger av Newsmax, Christopher Ruddy Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mediehuset som Christopher Ruddy grunnla i 1998, blir av mange USA-eksperter regnet som et av landets mest konservative. Det blir også trukket frem som et av mediehusene som bidro til Trumps seier i 2016, etter at de lanserte Newsmax TV i 2014.

Etter årets valg har Trump-leirens udokumenterte påstander om valgjuks fått god drahjelp av Ruddy og hans selskap.

– Enkelte har hevdet at selskapet ditt tiltrekker seg seere fra Fox, fordi dere er villige til å gå lenger i deres dekning av konspirasjonsteorier enn det Fox er. Hva sier du til det?

– Vi har gjentatte ganger sagt at vi ikke anerkjenner konspirasjonsteorier, og at vi ikke har noen beviser for massivt valgjuks. Men folk kommer til Newsmax fordi Fox har blitt veldig fiendtlig innstilt til presidenten.

– Det er ikke lagt frem bevis for massivt valgjuks, slik presidenten har hevdet. Hvorfor er det så viktig for deg, som grunnlegger av et stort medieselskap, å publisere historier som er beviselig feil?

– Jeg synes det er beviser på valgfusk, så min jobb er å rapportere påstandene som kommer fra presidenten og hans advokater. Men om vi er enige med dem eller ikke, er et annet spørsmål, sier han og legger til:

– Jeg synes ikke jobben til en journalist er å rapportere hva som er riktig eller ikke riktig, men heller å få informasjonen ut til befolkningen så kan de avgjøre selv. Vi sier i hvert fall ikke at det er riktig, vi sier bare at de har rett til å komme med sine anklager.

VENNER: Christopher Ruddy har kjent president Donald Trump i 20 år. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Er det godt for bunnlinjen din?

– Vi har gjort mange ting opp gjennom årene som ikke har påvirket bunnlinjen vår. Donald Trump har alltid vært bra for nyhetsbransjen, og jeg tror det har vært bra for alle mediehus at det er så mye nyheter og kontroverser.

Ifølge CNN-kommentator Brian Stelter har kanalen til Rudds på kun få uker seksdoblet antall seere. Tallet er fortsatt lavt, til sammenligning med alle som flokker seg til den også så konservative Fox News, men at dette er første gang mediehuset Fox har fått en reell utfordrer.

Spørsmålet er nå om Ruddy formelt vil ta opp kampen med Rupert Murdoch.

– Vi har ikke bedt noen om å forlate Fox, vi har bare et bedre produkt enn dem. Folk er lei av dekningen til Fox og kommer over til oss i stedet, sier han.

Tirsdag retweetet Donald Trump følgende melding med bilde av seg selv. Foto: Skjermdump fra Twitter

– Hvordan ser du for deg at dere kommer til å dekke Biden i hans presidentskap?

– Vi kommer til å være rettferdige, men vi kommer til å stille ham vanskelige spørsmål. Jeg mener amerikanske medier har vist at de ikke er villige til å stille ham vanskelige spørsmål. Han er trolig den mest «teflon» presidentkandidaten i historien, han har nesten ikke gjort noen intervjuer og holdt seg mest i kjelleren sin.

Det har vært spekulert i om Trump kommer til å bli en del av Newsmax hvis og når han erkjenner valgnederlaget. I tidligere intervjuer har også Ruddy spøkt med at han ikke kommer til å ha råd til å betale lønnen til den avtroppende presidenten.

Han tror imidlertid ikke at Trump vil satse på en egen TV-kanal.

– Jeg tviler på det. Jeg tror han liker all mediene, og jeg tror han kommer til å gjøre det bra når han deltar i ulike medier, slik han gjorde før han ble president. Han har i hvert fall ikke snakket med meg om dette.

PS! Trump har, ifølge Independent, kalt journalistisk arbeid, journalister og mediehus «fake news» opptil 2000 ganger siden han siden han ble president i 2016.

Publisert: 26.11.20 kl. 21:30

