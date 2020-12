TEXAS-VENN: Guvernør Greg Abbot (i rullestol) og statsadvokat Ken Paxton tar imot Donald Trump på flyplassen i Dallas i juni. Foto: Alex Brandon / AP

Texas ber høyesterett forkaste valgresultater: − Det sykeste som har skjedd til nå

Statsadvokaten i Texas har bedt USAs høyesterett om å gripe inn for å endre utfallet av valget i fire vippestater. Delstatsmyndighetene i Michigan og Pennsylvania kaller søksmålet «uansvarlig» og «pinlig».

– Dette er det sykeste som har skjedd til nå, sier advokaten George Conway til CNN om den uvanlige saken.

Han er gift med den tidligere Trump-rådgiveren Kellyanne Conway, og var tidligere med i The Lincoln Project, en gruppe republikanere som arbeidet mot et gjenvalg av Trump.

Uttalelsene fra Conway kommer etter at delstaten Texas tirsdag gikk til det uvanlige skrittet å be USAs høyesterett om å ugyldiggjøre valgresultatet i fire delstater der Joe Biden stakk av med seieren; Vippestatene Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Statsadvokat Ken Paxton står bak søksmålet, og han argumenterer med at lovendringene som ble innført i disse delstatene for å gjøre det enklere å stemme via posten under coronapandemien er rettsstridige.

– Vi må alltid sørge for at stemmene våre er beskyttet og at de har betydning, skriver han om søksmålet på Twitter.

USAs president Donald Trump og hans allierte har kommet med en rekke anklager om valgfusk i flere delstater. Anklagene er avvist av både eksperter og ulike lokale myndigheter, og Trump-leiren har ikke nådd frem med sine søksmål i retten.

Mener valgmannsstemmer ikke bør telles

Det er 538 valgmenn fra de ulike delstatene som formelt utpeker USAs neste president, og det skjer i en avstemning 14. desember.

Det vanlige er at delstatene utpeker valgmenn som stemmer på den kandidaten som har fått flest stemmer i delstaten.

Statsadvokat Paxton i Texas skriver ifølge CNBC i søksmålet at stemmene fra valgmennene i Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan «ikke bør telles», og han ber USAs høyesterett om å frata delstatene muligheten til å utpeke valgmenn basert på valgresultatene.

Biden har fått med seg 306 valgmenn etter valget, mens Trump har 232:

– Tanken om at høyesterett skal ha en prosedyre hvor delstater angriper hverandres regler for velgere er galskap, og de kommer ikke til å gjøre det på noe tidspunkt, sier George Conway til CNN og legger til:

– Det er absurd, og det er pinlig.

Søksmålet fra Texas kommer samme dag som en viktig dato i valgprosessen: Alle valgresultater som er godkjent innen utgangen av tirsdag 8. desember beskyttes nemlig av en lite kjent lov i USA, den såkalte loven om «trygg havn». Det betyr at resultatet i disse delstatene ikke kan overprøves.

Å forsøke å få sendt av gårde valgmenn som er lojale overfor Trump, er blitt omtalt som presidentens siste sjanse til å snu tapet i presidentvalget 3. november.

I helgen ble det kjent at han skal ha forsøkt å presse Georgias guvernør til å ta affære, mens det mandag ble kjent at han skal ha ringt kongresslederen i delstaten Pennsylvania med en lignende forespørsel.

Ifølge Paul Smith, som er professor og ekspert på valglovgivning ved universitetet Georgetown, er det imidlertid liten sjanse for at høyesterett vil komme til å ta saken fra Texas.

– Delstaten Texas har ikke noen mulighet for å klage over hvordan andre stater teller sine stemmer, og hvordan de kommer til å gjennomføre valgmennenes stemmegivning, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Dersom det er uenigheter om gjennomføringen av valget, er det kongressens bord å løse dem når de møtes for å formelt telle opp valgmannsstemmene 6. januar.

– Jeg vil ikke tro at domstolen ønsker å bli dratt inn i dette, sier grunnlovsprofessoren Ned Foley ved universitetet i Ohio til nyhetsbyrået.

«Virkelig pinlig»

Også delstatsmyndighetene i de fire statene har gått hardt ut mot søksmålet, skriver Reuters.

– Tilliten til vårt demokratiske system smuldrer opp, og det er ikke på grunn av befolkningen i Michigan, Wisconsin, Georgia eller Pennsylvania, men snarere på grunn av partiske tjenestemenn som Mr. Paxton, som setter lojalitet til en person høyere enn lojaliteten til landet, sier Michigans demokratiske statsadvokat Dana Nessel.

KRITISK: Michigans demokratiske statsadvokat Dana Nessel. Foto: David Eggert / AP

Pennsylvanias demokratiske statsadvokat Josh Shapiro kaller søksmålet et uansvarlig angrep på delstatens valgsystem, mens Wisconsins demokratiske statsadvokat Josh Kaul kaller det «virkelig pinlig».

Georgias republikanske statsadvokat Chris Carr sier følgende via sin talsperson:

– Med all respekt å melde så tar statsadvokaten i Texas feil om Georgia, både når det gjelder jusen og fakta i saken.

USAs høyesterett har allerede avvist en forespørsel fra republikanere i Pennsylvania, som ønsket at domstolen skulle gripe inn etter at saken deres om å få ugyldiggjort 2,5 millioner poststemmer ble avvist av delstatens høyesterett.

Beslutningen regnes som et stort nederlag for Trump. Han har sagt at han venter at domstolen, der han selv har nominert tre av dommerne, vil utpeke en valgvinner.

