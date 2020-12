PRESIDENT: Den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden blir innsatt som president i januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

USA-valget: Mandag skal valgmennene stemme frem endelig kandidat

Joe Biden er utropt til vinner av presidentvalget i USA. Mandag møtes valgmannsforsamlingen formelt for å stemme frem den offisielle kandidaten.

Nå nettopp

Joe Biden er utropt som vinner av årets presidentvalg, og blir den 46. presidenten i USA, med tiltredelse den 20. januar 2021.

Stemmesystemet i USA er organisert slik at innbyggerne av alle statene stemmer på et gitt antall valgmenn. Den kandidaten med flest valgmenn vinner hele staten.

Offisielt er det imidlertid 538 valgmenn fra 50 delstater som utnevner presidenten. Mandag skal disse valgmennene avgi sine offisielle stemmer.

Trump vil erkjenne tap

Valgmennene skal stemme frem den kandidaten som har vunnet i deres delstat.

Donald Trump har tidligere sagt at han vil respektere resultatet av valgmennenes avstemning 14. desember. Han erkjenner imidlertid ikke valgnederlag, og vil heller ikke svare på om han kommer på Joe Bidens innsettelsesseremoni.

– Å erkjenne et valgnederlag vil være en veldig vanskelig ting å gjøre, sa han blant annet ifølge Washington Post.

Med dagens tall har Biden 306 valgmenn, mot Trumps 232.

«Troløse» valgmenn

Selv om en kandidat har vunnet alle valgmennene i en stat, har vi også sett noen eksempler der valgmenn har stemt imot kandidaten sin. Det så vi blant annet i 2016, da tre «troløse» valgmenn sviktet Hillary Clinton og stemte på motstanderen.

Stemmesedlene valgmennene leverer inn vil bli sendt til Washington, hvor de vil telles av Kongressen 6. januar, ifølge CNN. Avisen skriver at valgmennene samles i sine stater og avgir stemmer, hver for seg og på papiravstemning. De skal stemme på president og visepresident.

Ifølge den amerikanske professoren i statsvitenskap, Todd Landman, er det svært liten sannsynlighet at valgmennene endrer sin stemme, og sannsynligheten er derfor størst for at Biden vinner.

– Det er ikke helt umulig rent juridisk, men 240 år med valghistorie tilsier at delstatsmyndighetene utpeker valgmenn i tråd med valgresultatet, har den, har Landman tidligere sagt til VG.

Les mer: Hva gjør Trump hvis valgmannsforsamlingen peker på Biden?

les også Trumps kamp: – Et fullstendig kynisk spill

Presidenten innsettes 20. januar 2021

Det er ulikt når på mandagen valgmennene i de ulike statene skal gjennomføre møtene. Noen stater velger også å gjøre møtet digitalt i år. Blant dem er Colorado, Nevada og Utah, ifølge CNN.

Trump ville ikke svare på om han kommer til å delta på den planlagte innsettelsesseremonien av Joe Biden i Washington D.C. 20. januar.

– Jeg vil ikke svare på det enda. Jeg vet svaret, jeg skal være ærlig, men jeg vil ikke si det enda, svarte han på spørsmål om hvorvidt han ville følge tradisjonen og delta.

Publisert: 13.12.20 kl. 21:33