Delstatsfengselet Florence i Arizona huser blant annet et gasskammer. Det ble bygget i 1949, og ble sist brukt i 1999. Foto: AP

Arizona vil henrette dødsdømte i gasskammer: − Uten tvil den mest grusomme av alle metoder vi har hatt i dette landet

Myndighetene i den amerikanske delstaten Arizona vil nå ta i bruk samme gass som nazistene brukte i Auschwitz når de skal henrette dødsdømte fanger.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Delstaten har satt i gang arbeidet med å kunne bruke den giftige gassen Zyklon-B for å henrette dødsdømte innsatte, skriver Washington Post.

Dette er samme type giftgass som ble brukt i folkemordet på jødene i de beryktede gasskamrene i nazistenes konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig.

Ifølge avisen Guardian har fengselsvesenet allerede gjort i stand et gasskammer som ikke har vært i bruk på over 20 år, og de har gått til anskaffelse av ingrediensene som brukes til å fremstille den dødelige gassen.

Ifølge en innkjøpsliste avisen har sett, kjøpte delstaten i desember blant annet kaliumcyanid for 1350 amerikanske dollar. Det tilsvarer i underkant av 12.000 norske kroner.

– Du må lure på hva Arizona tenker med når de tror at det er akseptabelt å henrette mennesker i et gasskammer med cyanidgass i 2021, sier Robert Dunham, so leder et informasjonssenter om dødsstraff, til Guardian.

– Fikk de noen til å studere historien og Holocaust? spør han videre.

Holocaust Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene og andre minoritetsgrupper før og under andre verdenskrig. I perioden 1938 til 1945 ble om lag 6 millioner jøder drept i utryddelseskampanjen. Om man regner med alle minoritetene, anslår man at 9 til 11 millioner ble drept, inkludert 400.000 romfolk og 250.000 funksjonshemmede og homofile. Holocaustdagen, 27. januar, markerer dagen da den sovjetiske hæren inntok konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det naziokkuperte Polen i 1945 og satte fri rundt 7000 fanger. Det anslås at rundt 1,5 millioner mennesker ble drept i denne leiren alene. Kilde: NTB Vis mer

Delstaten har ikke henrettet dødsdømte siden den omstridte henrettelsen av dødsdømte Joseph Wood i 2014. Henrettelsen tok nesten to timer, og Wood måtte injiseres femten ganger før han døde.

115 dødsdømte sitter nå på såkalt «death row» i delstaten, og republikanere i delstatssenatet har jobbet for å få start på systemet igjen, skriver Guardian.

Fengselsvesenet i Arizona sier i en uttalelse at de har en plikt til å fullføre henrettelser dersom noen er blitt dømt til døden – uavhengig av metode. De peker også på at delstatens lovverk gir innsatte som er dømt til døden for en forbrytelse begått før 23. november 1992 retten til å velge mellom å bli henrettet med en giftinjeksjon eller med dødelig gass.

Jusprofessoren Deborah Denno ved universitetet Fordham sier til Washington Post at henrettelser med gass historisk sett har vist seg å ta lengre tid enn andre typer henrettelser.

– Dødelig gass, i alle fall den type dødelig gass som Arizona prøver å få tilbake, er uten tvil den mest grusomme av alle metoder vi har hatt i dette landet, sier hun til avisen.

Ifølge Washington Post har til sammen 37 dødsdømte i Arizona blitt henrettet ved hjelp av gass, de aller fleste før 1950, og den siste i 1999. Ifølge avisen har vitner til disse henrettelsene fortalt om langvarige, smertefulle henrettelser.

Det er for tiden mangel på medikamentene som kreves for giftsprøyten i USA, noe som har fått flere delstater til å se på alternative henrettelsesmetoder. I South Carolina åpnet de tidligere i mai for at dødsdømte skal kunne bli henrettet ved skyting.

Dødsstraff er nå lov i 27 amerikanske delstater.

Henrettelse med giftig gass er også lov i seks andre delstater i tillegg til Arizona; Alabama, California, Mississippi, Missouri, Oklahoma og Wyoming.