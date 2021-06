DE TAPTE BARNA: Stephanie Gutierrez fester et bånd til et av de 215 skoparene som er blitt plassert utenfor skolen Kamloops Indian Residence School. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Canada om rystende oppdagelse: − Ikke en isolert hendelse

Levningene etter 215 barn ble forrige uke funnet på området til en tidligere internatskole for urfolk. «Alle» vet at det finnes flere, skriver kanadiske medier.

Av Ingrid Hovda Storaas

Denne uken ble det gjort en rystende oppdagelse i Canada:

Levningene etter 215 barn ble funnet begravet på et område tilhørende en tidligere internatskole for urfolk.

– Noen av dem var bare tre år gamle, sier Rosanne Casimir, som er leder av stammen Tk'emlups te Secwepemc.

Det er de som har organisert søkene etter levningene, som ble funnet ved hjelp av en georadar.

Mellom 1890 og 1969 ble barn av urfolksfamilier i Canada sendt til The Kamloops Indian Residential school for å bli «gode kristne», som en del av et program for å få dem assimilert inn i det kanadiske samfunnet. En offentlig kommisjon har tidligere funnet ut at minst 51 barn døde ved akkurat denne skolen.

SKREKKFUNN: Den tidligere skolen i Kamloops i British Columbia, Canada, der levningene av 215 barn er funnet. Foto: Andrew Snucins / The Canadian Press / AP

Og de var ikke de eneste: Helt frem til 1970-tallet ble over 150.000 tusen barn tilhørende Canadas ulike urfolksstammer sendt til statsfinansierte internatskoler. Disse var kristne, og barna måtte konvertere. De fikk heller ikke snakke sine egne morsmål.

Det er også meldt om flere tilfeller av fysisk og psykisk misbruk ved skolene, og til sammen regner man med at rundt 6000 barn aldri kom tilbake til familiene sine, skriver nyhetsbyrået AP.

Vil finne flere umerkede graver

Funnet av levningene har rystet Canada. Ifølge urfolksgrupper har det versert rykter om slike umerkede massegraver lenge.

– Så mange ganger har fortellinger om dette stedet og så mange andre steder blitt viderefortalt muntlig, og det virket som om ingen trodde på noen, sa Marie Narcisse til kanadiske CBC under en minnemarkering for ofrene lørdag.

Hun var selv elev ved skolen, og det samme var foreldrene hennes.

Jackie Bromley, som gikk på skolen St. Mary’s Residential School i Alberta, sier til CBC at funnet fikk henne til å lure på om noe lignende finnes på området til hennes tidligere skole.

– Jeg tenkte på bakgården. Det skal ha vært noen graver der. Og det første jeg tenkte var: Jeg lurer på om det er noen barn som ble begravet?

MINNESMERKE: En plakat med 215 hjerter i Kingston i Ontario mandag. På trappen har 215 par med sko blitt satt opp. Foto: Lars Hagberg / The Canadian Press

Ifølge CBC tar flere eksperter og urfolksledere nå til orde for at områder rundt andre internatskoler skal vernes, slik at man kan gjøre lignende søk der. De ber også om at myndighetene finansierer utstyret som trengs, som georadarer og droner.

«Alle» vet at det finnes flere levninger der ute, skriver kanalen.

– Dette er absolutt ikke en isolert hendelse, sier Linc Kesler, som er professor ved Instituttet for kritiske urfolksstudier ved universitetet British Columbia til kanalen.

– Dette er ikke det siste stedet

Også opposisjonspolitikeren Jagmeet Singh, som leder partiet New Democrat, tar til orde for flere søk.

– Dette er ikke det siste stedet, det er mange flere som fortsatt må bli funnet. Urfolkssamfunn fortjener at hvert eneste slikt sted blir funnet, sier han.

VIL HA FLERE SØK: Den kanadiske opposisjonspolitikeren Jagmeet Singh i parlamentet i Ottawa mandag. Han mener symbolpolitikk ikke er nok, og har bedt myndighetene om å finansiere søk etter levninger på områdene til flere tidligere skoler. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press

– 215 urfolksbarn ble funnet i en umerket massegrav. Når vi tenker på umerkede massegraver tenker vi på et land langt unna der det har skjedd et folkemord. Dette er ikke et land langt unna, fortsetter Singh.

En sannhets- og forsoningskommisjon har tidligere identifisert navn eller informasjon om minst 3200 barn som døde som følge av overgrep eller forsømmelse mens de gikk på slike internatskoler, skriver NTB.

Regjeringen i Canada ba i 2008 offisielt om unnskyldning for det kommisjonen siden har kalt et «kulturelt folkemord».

– Dessverre er ikke dette et unntak eller en isolert hendelse. Vi kommer ikke til å gjemme oss fra det, vi må erkjenne sannheten. Disse skolene var en virkelighet – en tragedie som eksisterte her, i vårt land, og vi må eie det. Barn ble tatt fra familiene sine, og de ble sendt tilbake med skader, eller ikke sendt tilbake i det hele tatt, sier Canadas statsminister Justin Trudeau mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.