HER SMALT DET: En av naboene har sendt Nidal Hamdouna dette bildet fra gaten som ble bombet. Foto: Privat

Varslet av Israel: Slik er det å vente på bombene

Klokken syv om morgenen kom advarselen fra den israelske hæren: «I natt blir gaten bombet – hold dere inne eller evakuer». De neste 20 timene ventet familien i frykt på bombene de visste ville komme.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Nidal Hamdouna (41) i Gaza er utslitt da VG ringer.

Han er utslitt av å ha levd et helt liv med okkupasjon, blokade og krig. Utslitt av de siste ti dagene med intens bombardement. Og utslitt etter en natt utenom det vanlige, selv i en krigssone.

– Det begynte litt før klokken syv om morgenen. En familie lenger ned i gaten hadde fått advarselen og fikk beskjed om å varsle nabolaget.

Det var IDF, det israelske forsvaret, som hadde ringt. Gaten i nabolaget, noen få hundre meter fra der Nidal bor, skulle bombes.

– Frykt, stress og usikkerhet spredde seg. Så måtte vi begynne forberedelsene og ventingen, forteller Nidal, som jobber for norske og danske Kirkens Nødhjelp.

KIRKENS NØDHJELP: Nidal Hamdouna jobber for norske og danske Kirkens Nødhjelp i Gaza. Foto: Privat

Israels advarsler

Oppringingen fra IDF var ikke som hastetelefonene som tas når hele bygg skal bombes, slik som mediebygget i Gaza by som ble jevnet med jorden, der alle på innsiden fikk én time på å komme seg ut.

IDF bruker også såkalte «bank på»-raketter, som ikke skal drepe, men advare sivile om at et større angrep følger noen minutter senere. Da løper man bokstavelig talt for livet.

Eller når antatte Hamas-topper skal drepes: Ingen advarsel i det hele tatt, bare et massivt angrep, ofte med den følgen at en hel familie drepes.

Dette var en annen type advarsel – den som kommer når målet ikke kan rømme, og angrepet ikke haster. En type advarsel mange sivile familier på Gaza har måttet lære å leve med.

SAMLET SEG: Nidal samlet familien i dette rommet innerst i leiligheten. Her ventet de på bombeangrepet. Foto: Privat

Dette gjorde de

– Vi er jo lettet for at det ble advart i hvert fall. Ikke alle blir oppringt, mange blir bare drept. Andre er på feil tid til feil sted. Men det å vente på et angrep som man vet at kommer, er en utmattende type frykt, forklarer Nidal, dagen etter bombevarselet.

Dette gjorde familiene i nabolaget: De som bodde nærmest evakuerte med sine kjæreste eiendeler. De som har familie som kunne gi husly andre steder i Gaza, dro dit.

Andre dro til de overfylte bomberommene, der det er stor fare for å bli smittet av coronaviruset.

Nidal, kona og deres fire barn tok en beregning på at de bodde akkurat langt nok unna til at alle ville være trygge hvis de samlet seg i den senkede førsteetasjen.

Han tok ut alle vinduer, så ikke glasset skulle blåse inn, og åpnet dørene slik at trykkbølgen ikke skulle splintre dem.

– Faktum er at ingen steder i Gaza er trygge. Så vi valgte å bli.

fullskjerm neste EKSPLOSJON: Slik ser et bombeangrep i Gaza ut, i fire stadier.

Usikkerheten i mørket

– IDF hadde varslet at bombene skulle komme ved mørket, men vi visste ikke når på natten. Vi samlet oss og ventet. Hvert smell fra andre eksplosjoner gjorde at vi trodde at «nå skjedde det», men så skjønte vi at det var for langt unna.

Hvor kraftige ville bombene bli? Var avstanden til målet stor nok? Og hva var egentlig lagret i israelernes mål? Ville en eksplosjon spre seg?

Disse tankene kvernet i hodet på Nidal hele natt til torsdag. Helt til familien hørte en bombe falle som var så nærme at hele huset ristet. Da var klokken fire, og de kunne legge seg.

Torsdag våger Nidal seg fortsatt ikke ut av huset. Men naboer har sendt bilder av det digre krateret i veien. Men heldigvis – ingen døde, ingen sårede.

fullskjerm neste KRATER: Her har IDF bombet i gaten til Nidal Hamdouna.

Barn drept på gaten

Nidal vet godt at ikke alle er så heldige. Allerede den første uken med bombing ble familien til en ansatt ved Kirkens Nødhjelps kontor i Gaza rammet.

– Det var en kvinne som vasket kontorene hos oss, en fattig dame, meget ansvarsfull og et godt menneske. Hun mistet to av sine egne barn, og ett barnebarn. Tre av hennes manns nevøer ble drept.

– IDF forklarte at de skulle ta et medlem av en militant gruppe. Målet til israelerne var på en motorsykkel, som kjørte forbi huset, da det ble bombet. Familien har ingen tilknytning til militante grupper, forteller Nidal.

Mens vi snakker på telefonen høres dype drønn av israelske bomber, fulgt av den vislende lyden av utgående raketter.

– Det er de sivile på Gaza som lider som under krigen. Vi oppfordrer innstendig det internasjonale samfunnet til å presse på, slik at det inngås en våpenhvile så raskt som mulig, avslutter Nidal.