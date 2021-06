G7-landenes finansministre møttes i London fredag. Foto: Henry Nicholls / AP / NTB

G7-landene enige om global minstesats på minst 15 prosent selskapsskatt

G7-landenes finansministre er blitt enige om en global minstesats på 15 prosent skatt for store selskaper for å sikre like vilkår og bekjempe skatteunngåelse.

Finansministrene møttes i London lørdag som en del av forberedelsene til gruppens toppmøte i Cornwall i Sørvest-England om en uke. De uttrykte på forhånd håp om at de kunne enes om en avtale på grunnlag av USAs forslag om en global minstesats på selskapsskatt.

– Det er en glede å kunne meddele at vi i dag, etter flere år med diskusjoner, har oppnådd en historisk enighet om å reformere det internasjonale skattesystemet, så det er tilpasset en digital tidsalder, og ikke minst at det er rettferdig, så de rette selskapene betaler den rette skatten på rett sted, sier verten for finansministermøtet, Storbritannias Rishi Sunak, i en video på Twitter.

– Det er stadig klarere at vi i en kompleks global, digitalisert økonomi ikke kan fortsette å støtte oss på et skattesystem som i det store og hele ble skapt i 1920-årene, sa Sunak da han åpnet møtet.

G7-gruppen består av verdens viktigste økonomier: Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

Underbyr hverandre

Forslaget fra Joe Biden, som kommer til G7-møtet som en del av sin første utenlandstur som USAs president, har fått bred støtte i mange land og Det internasjonale pengefondet (IMF). De som forsvarer planen sier en felles minstesats er nødvendig for å unngå et såkalt kappløp mot bunnen.

Ved å underby hverandre med lavt skattenivå for å tiltrekke seg investorer, klarer ikke verdens regjeringer å få inn nødvendige ressurser til oppgaver som sykehus og skoler. Forslaget det nå er enighet om kommer etter at pandemien har ført til mindre økonomisk aktivitet og dermed mindre skatteinntekter, samtidig som mange land har økt de offentlige utgiftene og vært nødt til å ta opp store lån.

Delte meninger

Irland, som har en av EUs laveste skattesatser, har vært imot forslaget. Med en selskapsskatt på 12,5 prosent har landet lokket til seg giganter som Google og Facebook.

I EU er det bare Bulgaria (10 prosent) og Ungarn (9 prosent) som har lavere skattesats enn irene. Ellers i verden er det en rekke land og territorier som ligger under 15 prosent. I skatteparadiser som Jersey, Guernsey, Bahamas, Bermuda, Caymanøyene, Bahrain og De forente arabiske emirater er skattesatsen null.

– Dårlig nytt for skatteparadiser

G7-vertskapet Storbritannia har vært blant pådriverne og vil at skatten til de store multinasjonale selskapene skal reflektere bedre hvor de faktisk tjener penger. Sammen med minstesatsen foreslås det også en reform der overskuddet til multinasjonale selskaper skattlegges i hvert enkelt land.

– Selskaper kan ikke lenger skygge unna sine økonomiske forpliktelse ved å flytte overskuddet til land med lite gjennomsiktige skattestrukturer, sier Tysklands finansminister Olaf Scholz. Han sier avtalen er «dårlig nytt for skatteparadiser».

Ikke bare amerikanske giganter

Tidligere forslag om rapportering og skattlegging land for land har møtt motbør i USA, fordi amerikanske selskaper som Apple, Amazon, Facebook og Google har vært målet for endringene.

Men også andre multinasjonale selskaper, som oljeselskapene BP og Shell vil bli berørt av endrede internasjonale skattereglene.