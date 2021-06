LØSLATT: Etter å ha sonet en dom på 25 års fengsel er den beryktede mafia-drapsmannen Giovanni Brusca løslatt. Foto: LANNINO / ANSA

Beryktet mafiatopp løslatt i Italia

Giovanni Brusca er en av den italienske mafiaens mest beryktede drapsmenn. Nå er 64-åringen løslatt etter å ha sonet en dom på 25 års fengsel.

Av NTB-AFP-TT

Brusca var en nøkkelperson i den sicilianske Cosa Nostra-mafiaen. Blant hans mange forbrytelser er drapet på den kjente mafiajegeren og dommeren Giovanni Falcone i 1992.

Også Falcones ektefelle og tre livvakter ble drept da bilen de satt i ble sprengt av en fjernstyrt bombe som ble utløst av Brusca.

Nyheten om løslatelsen har vakt sterke reaksjoner.

– Etter 29 år har vi fortsatt ikke fått vite sannheten om massakren, mens Giovanni Brusca, mannen som ødela min familie, er fri, sier enken etter en av livvaktene, til avisen La Repubblica.

Brsuca har tilstått å ha vært innblandet i over hundre drap. Et av de mest brutale var drapet på en tolv år gammel gutt som var bortført, som hevn for at faren hans samarbeidet med myndighetene.

Etter å ha vært holdt fanget i to år ble gutten kvalt og liket kastet i en beholder med syre.

Brusca ble løslatt etter at han vitnet mot Cosa Nostra mens han satt i fengsel.