Faktasjekket Pence og Harris: Dette løy de om

Fra håndteringen av pandemien til USAs klimagassutslipp: Mike Pence og Kamala Harris snakket ikke alltid sant under nattens debatt.

Duellen mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris blir beskrevet som mer sivilisert enn kaosdebatten mellom Trump og Biden.

Pence var retorisk sterk, mens Harris var fattet og disiplinert, mener USA-eksperter VG har snakket med.

Likevel snakket de ikke alltid sant, ifølge faktasjekkere fra flere amerikanske medier som har gjennomgått debatten. Her er noen av konklusjonene:

Pandemien

Harris: «Presidenten sa at det (viruset, red.anm.) var en bløff»

Sitatet er tatt ut av kontekst, påpeker faktasjekkere i Washington Post.

Kommentaren fra Trump kom under et valgmøte 28. februar i delstaten Sør-Carolina. Han mente ikke at viruset i seg selv var en bløff, men at Demokratene og medienes forsøk på å skylde på Trump-administrasjonen var det, ifølge avisen.

Pence: «Han (Trump, red.anm.) stanset all innreise fra Kina, verdens nest største økonomi. Mens Joe Biden var imot den beslutningen. Han sa det var xenofobisk og hysterisk.»

Det stemmer imidlertid ikke at Trump stanset all innreise fra Kina, poengterer Washington Post.

Folk som ikke var amerikanske statsborgere og reiste fra Kina ble nektet adgang til landet. Amerikanske statsborgere, deres nærmeste familiemedlemmer og andre med oppholdstillatelse kunne fortsatt reise fra Kina til USA, med pålagt screening på flyplassen og mulig 14-dagers karantene.

Bidens kommentar om «xenofobisk og hysterisk» gjaldt heller ikke innreiserestriksjonene, som han senere har støttet.

VG har tidligere skrevet om at 40.000 passasjerer ankom USA fra Kina mellom 2. februar og 17. april.

Harris: «De (Obama-administrasjonen, red.anm.) bygget opp en avdeling i Det hvite hus som i bunn og grunn var ansvarlig for å overvåke pandemier. De (Trump-administrasjonen, red.anm.) kvittet seg med den.»

Ikke helt riktig, ifølge CNN.

Det er riktig at Trump-administrasjonen fjernet pandemi-teamet i Det hvite hus, men de beholdt noen av helsetjenestemennene og ga dem nye roller. Dermed er det umulig å vite om denne omorganiseringen påvirket USAs håndtering av pandemien, understreker faktasjekkerne i CNN.

Pence: «Vi vet faktisk hvordan en mislykket pandemihåndtering ser ut: I 2009, da svineinfluensaen kom til USA. Da Joe Biden var visepresident var det ikke bare 7,5 millioner som fikk svineinfluensa, 60 millioner amerikanere fikk det.»

En dårlig sammenligning, mener ABC News.

60,8 millioner amerikanere ble ifølge et estimat fra USAs smittevernbyrå CDC smittet med H1N1-viruset som forårsaker svineinfluensa. Viruset er imidlertid langt mindre dødelig enn coronaviruset; færre enn 13.000 amerikanere døde av svineinfluensa, mot flere enn 200.000 så langt i coronapandemien. Delvis takket være Obama-administrasjonens gode håndtering, noterte CDC etter svineinfluensautbruddet i 2009, ifølge ABC News’ faktasjekkere.

Helse

Pence: «President Trump og jeg har en plan om å forbedre helsevesenet og beskytte alle amerikanere med underliggende sykdommer.»

Det gjenstår å se, påpeker ABC News.

Trump har gjennom sin tid i Det hvite hus lovet å legge frem en omfattende helseplan som skal erstatte Affordable Care Act, også kalt Obamacare. Innføringen av Obamacare reduserte antallet amerikanere uten helseforsikring fra 16 til 8,9 prosent mellom 2010 og 2016.

Under én måned før valget har Trump fortsatt ikke presentert «den fenomenale» og «mye billigere» planen han har lovet velgerne. Dessuten har han og resten av Det republikanske partiet gått rettens vei for å avvikle Obamacare, som garanterer helseforsikring til folk med underliggende sykdommer.

Økonomi

Harris: «På grunn av den såkalte handelskrigen med Kina har USA mistet 300.000 industrijobber, bønder har gått konkurs og vi er i en industriell nedgangstid.»

Overdrevet, mener faktasjekkere i New York Times.

De bekrefter at estimatene om 300.000 tapte jobber stemmer og at konkurs blant bønder har økt under handelskrigen. Men USA er ikke i en industriell nedgangstid. Markedet var tregt i 2019, delvis på grunn av handelskrigen og deretter pandemien, men har tatt seg opp etter april, ifølge avisen.

Miljø

Pence: «USA har redusert CO₂-utslippene mer enn landene som er med i Parisavtalen. Men vi har gjort det gjennom innovasjon, og gjennom naturgass og hydraulisk oppsprekking (metode for å utvinne petroleumsråstoff fra fossile bergarter, red.anm.).»

Helt feil, skriver New York Times.

USA har det siste tiåret redusert CO₂-utslippene med mer enn ti prosent, men flesteparten av EU-landene har hatt mer enn dobbelt så store kutt. Utslippene i USA har hovedsakelig gått ned som følge av nedgang og kollaps i kullindustrien – en industri Trump-administrasjonen har forsøkt å beskytte, påpeker avisens faktasjekkere. Det er de kommende årene ventet at utslippene i USA vil begynne å stige, delvis på grunn av Trump-administrasjonens lettelse på forurensningsreguleringer.

Etter debatten uttalte Cevita-rådgiver Eirik Løkke at denne var svært jevn, men at Harris fikk en knapp seier.

Etter Trumps og Biden forrige debatt konkluderte faktasjekkerne at Trump kom med «et snøskred av løgner». Heller ikke demokratenes Joe Biden snakket sant hele tiden.

Publisert: 08.10.20 kl. 22:09

