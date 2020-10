SMITTE-FLY: Trump-rådgiverne Stephen Miller og Hope Hicks (bakerst) på vei til presidenthelikopteret Marine One, som skal ta dem videre til Air Force One og Minnesota 30. september. Foran dem går nest-stabssjef i Det hvite hus Dan Scavino, assistent Nicholas Luna og Trump-rådgiver Jared Kushner. I ettertid har både Hicks, Luna og Miller testet positivt for coronaviruset. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ny Trump-rådgiver med positiv corona-test: – Umulig å si hvor dette startet

Smitten øker i kretsen rundt Donald Trump. Presidentens pressesjef Kayleigh McEnany sier de ikke vet hvor utbruddet startet.

Natt til onsdag kunngjorde Stephen Miller, som er rådgiver for USAs president Donald Trump, at han har testet positivt for coronaviruset.

– De siste fem dagene har jeg jobbet hjemmefra og isolert meg, og jeg har testet negativt hver dag, inkludert i går. I dag testet jeg positivt for covid-19 og jeg er i karantene, sier han i en uttalelse til CNN.

Miller har vært på flere flyginger med Trump og andre rådgivere den siste tiden. 30. november fløy han til og fra Minnesota sammen med Trump-rådgiver Hope Hicks. Hun var den første som ble bekreftet smittet i utbruddet ved Det hvite hus.

I ettertid har totalt fem av minst syv på flyet fått påvist corona: Donald Trump selv, hans pressesjef Kayleigh McEnany og assistent Nicholas Luna, i tillegg til Hicks og Miller.

Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner og Dan Scavino, som håndterer sosiale medier for Det hvite hus, har testet negativt.

Totalt 23 personer som har hatt kontakt med Trump den siste tiden, har nå testet positivt for coronaviruset.

– Total ansvarsfraskrivelse

Ifølge New York Times gjør Det hvite hus lite for å undersøke omfanget og kilden til smitteutbruddet som nå har rammet dem. De har for eksempel ikke villet ha hjelp til smittesporing fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

Trump-administrasjonen skal også ha bestemt seg for at de ikke vil spore opp nærkontaktene til gjester og ansatte som var til stede i seremonien i Rosehagen i Det hvite hus 26. september, da Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettsdommer av Trump.

Flere har pekt på seremonien som et mulig superspreder-arrangement. Minst 13 av de over 150 deltagerne har senere fått påvist corona, viser VGs oversikt.

Hilste og klemte i Rosehagen: Nå er Chris Christie innlagt

– Dette er total ansvarsfraskrivelse av Trump-administrasjonen. Tanken om å ikke involvere CDC for å drive smittesporing nå, virker som en massiv trussel mot folkehelsen, sier Joshua Barocas, som er ekspert på folkehelse ved Universitetet i Boston, til New York Times.

Han peker på at smitten kan spre seg til sårbare nabolag der ansatte i Det hvite hus bor dersom den ikke kartlegges skikkelig.

Scott Gottlieb, som er tidligere leder for USAs mattilsyn FDA, sier til CBS at han har snakket med flere som var til stede på arrangementet i Rosehagen, og som sier de ikke er blitt kontaktet i ettertid.

– Jeg mener at de har en forpliktelse til å forstå hvordan smitten kom inn i dette miljøet. De ser ikke ut til å være en veldig samordnet innsats.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer kaller meldingene om den manglende smittesporingen for «forstyrrende».

– Nå som presidenten blir bedre og vender tilbake til Det hvite hus etter innleggelsen, ber vi dere om å umiddelbart legge frem en grundig og fullstendig beskrivelse av hva slags, hvis noe, smittesporingsregime som har blitt igangsatt, skriver han i et brev til stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows sammen med senatoren Patty Murray.

Thomas Frieden, som ledet folkehelseinstituttet CDC under president Barack Obama, omtaler smitten ved Det hvite hus som en klynge.

– Når du har en smitteklynge, vil du identifisere alle som kan ha blitt eksponert, slik at de kan bli satt i karantene dersom det er nødvendig, og bli testet, sier han til New York Times.

– Samhandler på daglig basis

Trumps pressesjef Kayleigh McEnany sier til Fox News at de foreløpig ikke vet om smitten stammer fra seremonien i Rosehagen.

– Det er umulig si hvor dette startet. Flere som har testet positivt var på det arrangementet, men mange av disse menneskene samhandler på daglig basis, noe som i alle fall er tilfellet når det kommer til ansatte i Det hvite hus.

Raser mot Trump-melding: – Det er et slag i ansiktet

– Det er ikke mulig å peke på ett sted, men smittesporingen startet med én gang man begynte å se positive tilfeller, legger hun til.

Judd Deere, som er talsmann for Det hvite hus, sier i en uttalelse til CNN at Det hvite hus har et eget medisinsk team på 30 personer, og at det er disse som har ansvaret for arbeidet med utbruddet. Han sier at de har utarbeidet et «robust program» for smittesporing.

Publisert: 07.10.20 kl. 05:07 Oppdatert: 07.10.20 kl. 05:24

