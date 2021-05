Folk er samlet for å feire på en strand i Barcelona. Ved midnatt søndag var en seks måneder lang periode med strenge coronarestriksjoner for hele landet forbi. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Spanjoler feirer coronalettelser: − Det er som nyttår

Spania har tatt et viktig skritt mot en mer normal hverdag. Den nasjonale unntaksperioden er over, og folk kan igjen reise fritt i hele landet.

Av NTB

På en strand i Barcelona var stemningen euforisk da klokken slo midnatt og unntaksbestemmelsene ble opphevet natt til søndag.

– Det er som nyttår, sier Oriol Corbella (28) som deltok i feiringen av at et halvt år med strenge nasjonale smittevernrestriksjoner er over.

– Vi får tilbake litt normalitet, frihet, men vi må huske på at viruset fortsatt er der, føyer han til.

– Masse følelser

Nylig ble mange spanjoler svært indignert over at utenlandske turister plutselig kunne strømme til landet på ferie, mens de selv ikke fikk lov å besøke familie i andre deler av landet.

Nå kan også spanjolene reise på ferie i eget land.

– Jeg følte meg frustrert og innestengt, uten noe frihet, sier Blaca Valls (46), som neste helg reiser til Galicia nordvest i landet for å feire en bursdag.

Andre gleder seg over å kunne reise ut av byen sammen med venner.

– Bare det å være sammen, det er masse følelser, sier Argentina Enriques (37), som er student fra Mexico.

Festglade spanjoler er samlet på en strand i Barcelona for å feire at det går mot mer normale tider. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Frykter mer smitte

Regjeringens unntaksbestemmelser har gjort lokale myndigheters smittevernjobb enklere. Med de nasjonale bestemmelsene i ryggen har de kunnet innføre portforbud i områder med høyt smittetrykk og sette strenge begrensninger for hvor mange mennesker som kan møtes.

Fra nå av trenger de grønt lys fra domstolene for å innføre tiltak som griper såpass mye inn i folks privatliv.

Regionale myndigheter frykter derfor at de vil få større problemer med å begrense smittespredningen. I tillegg har det vist seg at domstolene har kommet fram til høyst ulike avgjørelser i saker som gjelder folks sosiale liv og bevegelsesfrihet.

Selv om regjeringen har opphevet unntaksbestemmelsene, kan imidlertid regionene fortsatt innføre begrensninger på når butikker og utesteder kan ha åpent og hvor mange mennesker de kan slippe inn.

– Ingen grunn til å slappe av

I over ett år har spanjolene måttet leve med ulike coronarestriksjoner. Selv om mange av dem nå oppheves, advarer regjeringen folk mot å slapp av. Pandemien er på ingen måte over, og det vil fortsatt være restriksjoner, advarer regjeringens coronakoordinator Fernando Simon.

– Ingenting kan utelukkes når det gjelder utviklingen av pandemien, sa han tidligere i uken.

Spania har vært blant Europas hardest rammede land under pandemien med nesten 79.000 coronarelaterte dødsfall og 3,5 millioner smittetilfeller.

Nå er smittetallene stabile samtidig som massevaksineringen er godt i gang, noe regjeringen mener er god nok grunn til å lempe på restriksjonene.