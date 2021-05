USAs smittevernbyrå snur: Mener luftsmitte er hovedårsak til corona-spredning

Amerikanernes svar på Folkehelseinstituttet (FHI) mener nå at luftsmitte er hovedgrunnen til spredning. På hjemmesidene til norske FHI står det: «For covid-19 er luftsmitte vurdert å være mindre viktig.»

Fredag oppdaterte amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine hjemmesider om hvordan coronaviruset sprer seg mellom personer. Det øverste punktet deres er nå innånding av luft med aerosoler som inneholder smittsomt virus. Aerosoler er partikler som kan holde seg i luften i flere timer.

På sine hjemmesider skriver FHI: «Det er ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for SARS-CoV-2, og smittevernråd i helsetjenesten er som ved dråpe- og kontaktsmitte.»

Dråpe- og kontaktsmitte er de to andre måtene CDC mener viruset overføres gjennom.

Også WHO har endret

Den samme endringen til luftsmitte har Verdens helseorganisasjon (WHO) gått gjennom, siden de tidlig i pandemien fastslo at viruset ikke ble overført via luftsmitte.

I dag nevnes aerosoler i begge WHOs hovedforklaringer på hvordan smitten overføres.

– Det har vært oppdateringer om dette i flere omganger, og vi følger med på dette og oppdaterer våre nettsider i tråd med ny og oppdatert kunnskap. Det har lenge vært sagt at smitte kan skje også via mindre dråper og luftsmitte, og vi gjennomgår endringer i råd fra WHO og andre når disse kommer for å se om endringene gjør at vi bør justere våre nettsider og våre råd, sier avdelingsdirektør Line Vold hos FHI til VG.

– Slik jeg leser endringene nå så antas det fortsatt å være slik at hovedvekten av smitte skjer innenfor én meter og ved dråpesmitte. I enkelte situasjoner er det rapportert om smitte ved luftsmitte, og dette er ikke nytt nå. Vi skriver om dette på våre nettsider, og oppdaterer løpende med ny informasjon, sier Vold.

FHI og Helsedirektoratet uenig?

Under NRKs mye omtalte «Debatten» med Charter-Svein ble assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad spurt om hva de nå vet om luftsmitte:

– Vi vet stadig mer. Særlig med de nye virusmutasjonene er det beskrevet flere massesmittehendelser hvor personene ikke har vært nær hverandre, men de har vært i samme rom. Et eksempel er ishallen i Halden, i tillegg er det mange eksempler ute i verden.

Nakstad nevner at ved de mer smittsomme variantene trengs det ikke så mange aerosoler for at de skal komme seg inn i cellene. De kan bli svevende i luften lenger enn større dråper. Nakstad påpeker at de ikke vet hvor mye smitte som har blitt overført på denne måten.

Forskjellen på dråpesmitte og luftsmitte

Aerosoler kan ses på som en usynlig «sky» som bare sakte legger seg. Hvis en smittet person er lenge i et rom uten ventilasjon vil det samles mange aerosoler fra personen i luften.

Aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.) fører til at flere aerosoler dannes. Flere massesmittehendelser i Norge er f.eks. knyttet til allsang, korøvelser, treningssentre og innendørs ishockey.

I denne artikkelen fra 28. mars gikk VG grundig gjennom hvordan luftsmitte fungerer. Der kan du se eksempler på hvordan coronaviruset har spredt seg gjennom ventilasjonssystemet i boligblokker, gjennom hotellkorridorer og om hvordan andre land har egne råd om lufting for å unngå denne smitteveien.

I forbindelse med den artikkelen utarbeidet VG en kalkulator hvor du selv kan regne ut risikoen for å bli smittet på denne måten:

Slik påvirker været

I tillegg til ventilasjon har temperatur, luftfuktighet og UV-lys fra solen mye å si for hvor lenge viruset overlever i aerosoler.

Sikkerhetsdepartementet i USA har i laboratorieundersøkelser funnet ut hvordan coronaviruset overlever lenger i kald og tørr luft, mens det raskt svekkes av varme og sollys.

