Foto: The «Diasaster girl» meme

Student tjente millioner på meme

Da Zoe Roth var fire år gammel, tok faren hennes et bilde av henne foran et brennende hus. Nå er hun 21 år, student, og har tjent millioner på memet, som gikk viralt.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Jenta på det populære memet «Disaster Girl» har tatt tilbake eierskapet til bildet av henne, som er sett millioner av ganger på internett. Nå har hun solgt det som et non-fungible token (NFT) for ca. 4,5 millioner kroner, skriver Huffington Post.

Bildet av Zoe foran det brennende huset i 2005 vant en fotokonkurranse og ble senere delt på blant annet Flicr og Zooomr.

Foto: JASON SZENES / EPA

Siden den gang har den litt mystisk smilende jenta foran flammene blitt et symbol på kaos, og delt millioner av ganger. Zoe Roth bestemte seg for å selge det etter at hun mottok en mail fra en person som foreslo det for henne.

Salg av eierskap til digitale ting har tatt av i det siste. NFTs er solgt for millioner blant annet på det kjente auksjonshuset Christies. NFT er et eierskapsbevis, og ligger i en blokkjede-database, akkurat som Bitcoin. Den inneholder en logg som viser objektets historikk og eiere fra det øyeblikk den ble skapt.

les også Kunsten til roboten Sophia solgt for 5,8 millioner kroner

«Disaster Girl» er kodet slik at Roht beholder rettighetene, og hver gang det blir solgt får hun ti prosent av salget.

Etter en 24-timer lang auksjon gikk hennes NFT for godt over fire millioner kroner, og studenten Roth planlegger å dele pengene med familien sin, skriver Huffington Post.