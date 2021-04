De flykter til presidenten med «det gode hjertet». Amerikanske myndigheter sier at landet er stengt. Historien til småbarnsmoren Leslie viser noe annet.

Grenseruletten

I Washington er titusener av barn på grensen blitt en verkebyll for Joe Biden. Kapasiteten er sprengt.

Leslie (25) krysset Rio Grande langfredag.

Det er elven som også er landegrensen mellom Mexico og USA.

Flåten hun og sønnen (4) satt på, var stappfull av barn, babyer, foreldre og gravide.

På amerikanske side begynte de å gå innover. Snart ble de sett av en grensepatrulje.

Elven Rio Grande utgjør grensen mellom USA og Mexico. På bildet er en redningsvest som kan antas å ha blitt brukt av en migrant.

Småbarnsmoren reiste fra landsbyen i Honduras 4. mars.

Nå, en drøy måned senere, sitter hun og sønnen på busstasjonen i grensebyen Brownsville, helt sørøst i Texas, og forteller sin historie til VG.

Det er en historie om et korrupt hjemland i dyp krise og grådige menneskesmuglere. Men det er også en historie om hvordan hun og sønnen såvidt unnslapp USAs vilkårlige utvisninger av småbarnsfamilier.

VG bruker kun Leslies fornavn av hensyn til hennes usikre situasjon.

Det er mindre enn en time til bussavgangen som skal ta dem nordover i landet.

I mars var antallet migranter pågrepet ved USAs sørlige grense mot Mexico det høyeste på over 15 år:

172.000 personer, ifølge tall fra den amerikanske grensemyndigheten U.S. Customs and Border Protection.

Bidens største problem er alle de mindreårige som krysser uten voksent følge.

Her settes det historiske rekorder: Oppunder 19.000 bare i mars måned, en dobling fra februar.

De havner i en lang rekke provisoriske anlegg, fylt opp flere ganger enn hva kapasiteten er.

Et av de mest omtalte – i Donna, Texas – ligger bare en kort kjøretur fra busstasjonen i Brownsville.

Anlegget er ment for å håndtere 250 personer. Men det er nødt til å huse flere tusen. Folk sover på gulvet under nødtepper, tett i tett.

Antallet barn som sitter fast i teltleirer, oljefeltbrakker og varemesser som nå er drevet av myndighetene, oversteg nylig 20.000, ifølge grensemyndighetene.

I et forsøk på å redusere antallet som begir seg ut på reisen mot USA, har Biden bedt folk bli i byene sine.

Alejandro Mayorkas, lederen av USAs sikkerhetsdepartement, har gått ut på TV med beskjeden om at «grensen er stengt».

30. mars så det slik ut på migrantsenteret i Donna i Texas som huser flere tusen enslige mindreårige som har kommet inn i USA

Støvskyen står opp bak bilen vår.

Det er midt på dagen, 38 varmegrader og vi kjører sakte på en grusvei som går langs Rio Grande-elven.

Store hull gaper vilkårlig åpent over grøftekanter langs grensemuren Trump aldri rakk å bygge ferdig

Rio Grande Valley utgjør den sørligste spissen av Texas og svarer for kun 16 prosent av USA-Mexico-grensen.

Området er likevel et av de travleste for migranter og smuglere som krysser inn i USA over elven.

Kommer du fra Honduras eller Guatemala, er det rett og slett den korteste veien til USA.

Biler fra grensepatruljen, nasjonalgarden og lokalt politi dukker hyppig opp på de få kilometerne med humpete grusvei.

En av dem, en politibil, kommer bak oss med blinkende lys. Så starter sirenen.

Vi kjører til siden. Ruller ned alle ruter. Politibetjenten titter baki bilen og ser ingen andre enn oss.

– Åja, er dere journalister? Jeg så dere stoppet der borte og trodde dere tok noen inn i bilen deres. Dette er et svært trafikkert område, sier han.

Rio Grande – USAs grense til Mexico

Huset til familien Villegas ligger rett ved Rio Grande, i samme området som politibetjenten kalte «svært trafikkert» for migrantkryssinger.

Like bortenfor er det et hull i grensemuren de bare kaller «inngangen».

Nå kommer færre gjennom hullet i muren, fordi sikkerheten er blitt trappet opp.

En gang tidlig på nyåret, før Biden tok over, ble de vekket av bråk utenfor rundt midnatt.

Det var grensepatruljen som hadde oppdaget at en gruppe hadde gjemt seg under huset deres.

– Vi gir dem mat og vann, eller klær som ikke passer noen av oss i familien. Om de trenger å ta en telefon for å få tak i slektningene sine, lar vi dem låne, sier Jose Villegas.

– Nå ser vi bussene kjøre frem og tilbake på veien her etter å ha plukket opp folk, sier sønnen i familien, Jose Villegas (18).

Familien emigrerte selv til USA for noen tiår siden. 18-åringen er den som snakker best engelsk.

Noen av onklene kom seg aldri over. Derfor har de sympati med mange av de som tar seg over elven i håp om et bedre liv, sier Villegas.

– Vi gir dem mat og vann, eller klær som ikke passer noen av oss i familien. Om de trenger å ta en telefon for å få tak i slektningene sine, lar vi dem låne, sier han.

Vi spør en annen beboer langs veien, som ikke vil si hva hun heter, om når de begynte å merke at flere krysset over Rio Grande.

– Så fort Biden ble president, svarer hun.

JIM WATSON / AFP President Joe Biden har lovet en mer human grensepolitikk. Men han har likevel beholdt praksiser Trump innførte.

Trump etablerte blant annet en utvisningsregel av hensyn til smittevern under pandemien.

Biden har beholdt regelen, men bruker den ikke til å utvise enslige mindreårige, slik Trump gjorde.

Republikanerne mener Bidens lovnader på verdensscenen om en human flyktningpolitikk er årsaken til at menneskesmuglere opplever en milliardboom, at barn utsetter seg for stor fare og at de vanskjøttes etter å ha bli skyflet inn i hans overbelastede immigrasjonssystem.

– Det vil utløse en flodstrøm av barn uten voksent følge om man tillater dem å bli i USA. Det er i realiteten en politikk som skiller barn fra sine foreldre, tvitret den moderate republikanske senatoren Mitt Romney.

Biden og hans rådgivere nekter å kalle situasjonen en «krise».

Det griper republikanerne villig tak i som politisk ammunisjon.

Menneskesmugleren tok 55.000 kroner for å følge Leslie og sønnen fra Honduras og frem til USAs grense. Men han behandlet dem bra, forteller alenemoren.

Halvparten av beløpet er gjeld hun må betale tilbake fra USA.

I november, et drøyt halvår etter pandemiens utbrudd, rammet to orkaner Honduras.

– Orkanene var veldig ødeleggende. Det er ikke noe jobb. Økonomisk er det ingenting. Jeg ville at han skal komme til faren og få utdannelse, sier Leslie.

Hun ser på sønnen. Han har ikke sett faren sin på over to år. VG rekker ikke å få vite så mye om barnefaren, men han jobber som maler i en by lenger nord i USA, ifølge Leslie.

Dronebilde etter orkanen «Iota» som i november rammet Planeta La Lima i Honduras. Foto: Jose Valle / EFE

Honduras var før pandemi og orkaner allerede et av verdens fattigste land, med en av verdens høyeste drapsrater.

Gjenger kontrollerer territorier, korrupsjonen gjennomsyrer staten og presidentens egen bror er i amerikansk rett dømt for narkosmugling.

– De dreper mange. Det er mye død, hele tiden. Disse tingene skjer og presidenten gjør ingenting for å hjelpe, sier Leslie.

Kontakten med menneskesmuglere ble etablert via hennes sosialt nettverk.

Langs veien gjennom Guatemala og Mexico sov de i lagerbygninger, fulle av andre migranter på vei til USA.

De var i en gruppe med 12 andre. Seks av dem kom aldri frem til USA, ifølge Leslie.

Alt de har av bagasje får plass i enkel skolesekk.

– Jeg tok med meg veldig lite. Kun klær til ham, forteller Leslie.

En frivillig hjelpearbeider på busstasjonen i Brownsville kneler og trer lissene til guttens nye sko Organisasjonen Team Brownsville deler ut klær, leker og mat til migranter hver dag Gutten har fått tegnesaker og tar en pause på betonggulvet.

Donald Trump tok flere kontroversielle grep på USAs sørlige grense:

Et av dem var den såkalte «bli i Mexico»-regelen. Den innebar at flyktninger som søkte asyl, har måttet vente i opptil to år på den mexicanske siden av grensen på at deres sak skulle komme komme opp for amerikansk rett.

Etter pandemien kom smittevernsregelen «Title 42». Den innebar at alle, også barn uten voksent følge, kunne utvises til Mexico uten noen form for asylbehandling i det hele tatt.

Tilbake i 2019 ble flere tusen familier splittet, og rundt 550 barn skal fortsatt være skilt fra foreldrene sine.

Leslie hadde fått med seg at den nye presidenten ikke ville skille barn fra foreldrene, forteller hun.

– Ville du reist om Trump fortsatt hadde vært president i dag?

– Nei, jeg tror ikke det ville vært mulig å komme inn. Det virker som at Biden har et godt hjerte. Det var derfor vi prøvde å gjøre dette, svarer hun.

Sergio Cordova, leder for Team Brownsville, ved en del av grensegjerdet som ble reist under president George W. Bush. Foto: Thomas Nilsson / VG

Busstasjonen i Brownsville, hvor Leslie venter, er blitt en hovedfartsåre bort fra grensen for nyankomne migranter. De løslates med beskjed om å møte opp i en domstol senere.

Team Brownsville er en frivillig organisasjon som fra morgen til kveld sørger for mat, nye klær og sko, bleier, vann og noen leker til barna.

– Majoriteten flykter fra vold. Dyp fattigdom, orkanenes skader og gjengenes vold fører til at de kommer hit for å overleve, sier programmets leder, Sergio Cordova.

Kun småbarnsfamilier er å se på busstasjonen i Brownsville. Mellom 150 og 250 har passert gjennom her hver dag de siste ukene, ifølge Cordova.

En kvinne forsøker å stable bokser med mat på den ene hånden, mens poden gråter og vil bli båret på den andre. De fleste sitter på plaststoler og venter stille. Noen barn løper rundt. Andre virker utmattet.

– Majoriteten blir sendt tilbake til Mexico. De som kommer hit, er de Mexico ikke vil ta imot, og det er familier med barn fra seks år og ned, sier Cordova.

VG skal få bevitne at det har sine unntak.

Flyplassen i Brownsville er en annen hovedfartsåre ut av grensebyen for nyankomne migranter. Barnefamiliene kroppsvisiteres av grensemyndighetene. De må gå inn i det ventende flyet. Så letter det.

Noen timer senere lander samme fly i San Diego i California.

Det er 2500 kilometer lenger vest unna – faktisk så langt vest du kan komme langs USAs grense.

Der venter en journalist fra San Diego Union Tribune. Hun ser migrantene bli flyttet over i busser.

Én av bussene kjører rett over til Tijuana i Mexico.

Det er nemlig kun visse deler av Mexico som ikke tar imot familier med barn under skolealder.

I de mexicanske områdene sør for San Diego tar de fortsatt imot familier med barn fra seks år og ned.

For å utvise småbarnsfamiliene til Mexico benytter Biden-administrasjonen seg av Trumps smittevernsregel, Title 42.

Disse familiene får aldri muligheten til å legge frem sin asylsøk i USA.

Flere amerikanske medier har dokumentert at de ofte ikke engang skjønner at de er på vei til Mexico, før det er for sent og de kollapser gråtende.

– De lurte oss, sier mange av foreldrene avisen snakker med.

Tilbake i sentrum av Brownsville går de som tilfeldigvis ikke ble utvist bort til busstasjonen. Her er alt nøye organisert.

Leslie og fireåringen er blant de tilfeldige som havnet på busstasjonen i Brownsville og ikke på et overfylt senter drevet av frivillige katolikker i Tijuana i Mexico.

Grensen er tydeligvis ikke stengt, slik sikkerhetsministeren Mayorkas hevder.

Først tilbrakte Leslie og sønnen den første natten i USA frysende under en bro etter å ha blitt registrert av av grensepatruljen som hadde anholdt dem.

Så ble de sendt i en rutinemessige, kortvarig varetekt.

Etter noen få dager satte grensemyndighetene dem på en buss. Den skulle til flyplassen i Brownsville, hvor de skulle ombord i et av flyene til amerikanske grensemyndigheter.

De to første bussene fylte nesten opp flyet, forteller hun.

Selv satt hun i den tredje bussen. De kom for å hente flere av dem slik at flyet kunne fylles opp. Hun visste ikke hvor flyet skulle, men fryktet at de som havnet på det, ville bli deportert.

Så forteller hun at én person til ble hentet til flyet fra hennes buss.

– Jeg var heldig, sier hun. Lettelsen lyser ut av øynene.

– Det er en perfekt storm, sier Jodi Goodwin.

Goodwin er en av de mest profilerte innvandringsadvokatene i det sørøstlige Texas.

Hun peker først på at Nordtriangelet i mellom-Amerika – Honduras, Guatemala og El Salvador – de siste 10-15 årene sett stadig økende vold og diskriminering av utpekte sosiale grupper.

– Men det som virkelig har sendt migrasjonen i været de siste fire månedene, er to forhold: Først: Opphopningen av saker forårsaket av ikke å behandle asylsøkere de siste fire årene. Nummer to: Naturkatastrofer som traff Nordtriangelet, men spesielt Honduras i siste orkanperiode, sier hun.

Men har de en asylsak av den grunn?

Leslie på busstasjonen var blant dem som fortalte oss at hun ønsket bedre muligheter for seg selv og sønnen.

– Det er et narrativ som er veldig forenklet. Min første samtale med en asylsøker er omtrent slik: «Jeg trengte å komme hit slik at jeg kunne gi barna mine et bedre liv». Men tre-fire samtaler senere skjønner man at grunnen til at du ville gi barna dine en bedre fremtid, var at du var under en spesifikk trussel, svarer hun.

Goodwin forteller om en konkret klient, en urfolkskvinne fra Guatemala. Etter flere samtaler kom det frem at hun var blitt solgt til en mann som 11-åring, voldtatt systematisk og nektet hjelp fra kirker, politi og sosialtjeneste på grunn av dialekten hun snakket.

– Hun hadde opplevd alt dette fordi hun var fra et urfolk og fordi hun var kvinne, men hun så det ikke. Kulturelle normer hadde fortalt henne at det var sånn hun var ment å bli behandlet, sier Goodwin.

Migrantenes mulighet til å bli værende i USA handler i stor grad om hvilken stat de velger å dra til i mellomtiden, ifølge Goodwin. Hun blir alltid lei seg når noen sier de skal til North Carolina, og lettet om de sier San Francisco i California.

Frivillige på busstasjonen i Brownsville i Texas fører oversikt over hvor de ulike migrantene skal dra videre til. Valget av en mer liberal eller konservativ delstat kan avgjøre om de får asyl. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vi spør Jodi Goodwin om Bidens lovnader og budskap fører til at flere kommer til USA akkurat nå.

– Migrasjonsstrømmer er ikke en funksjon av politikk. Migrasjonsstrømmer er en funksjon av individer som må ta en avgjørelse om å bli i eller forlate sitt hjem, mener Goodwin.

Vi forteller om Leslie som ikke ville reist om Trump var president og som mener Biden «har et godt hjerte».

– Det er sannelig sant. Det er måter å håndheve lover med medfølelse og skjønn. Det har vi virkelig sett de første månedene under Biden. Vi så det ikke under Trump. Men jeg så medfølelse og skjønn under Reagan, Bush og papa Bush. Det handler ikke om demokrater versus republikanere, sier Goodwin.

Innen 60 dager må Leslie melde seg for en lokal domstol for å få sin immigrasjonssak behandlet, forteller hun.

– Hvis jeg ikke melder meg, kommer de for å se etter meg, sier hun.

Men akkurat nå er hun bare lettet og håpefull.

– Jeg ser en stor fremtid. Dette er så bra som det kan bli, sier Leslie.

Sammen med Leslie har 21-åringen Sulmy også ventet på samme buss, med sin datter på ett år. Vi spør henne om hennes historie.

– Historien er veldig lang, og veldig trist. Jeg vil ikke engang tenke på den, sier hun.

Sulmy (21) og datteren (1) betalte menneskesmuglere over 50.000 kroner og brukte 24 dager på reisen til USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Så kommer bussen.

Leslie og Sulmy plukker opp den enkle bagasjen, tar med seg ungene sine og forter seg bort til køen.

De går ombord.

Den kjører av gårde.