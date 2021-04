Tusener demonstrerte mot restriksjonene i London

Storbritannia har så smått begynt gjenåpningen, men lørdag tok tusener til gatene i London i protest mot coronarestriksjonene i landet.

Flere tusen demonstranter mot nedstengingen har gjennom lørdagen gått i tog i britenes hovedstad.

Demonstrantene ropte ting som «Frihet» og «Ta av deg masken», samt holdt opp plakater med budskap som «Nei til vaksinepress» og «Lockdown dreper», skriver nyhetsbyrået Reuters.

To er blitt arrestert etter demonstrasjonene, melder Independent. Enkelte medier har meldt om 10.000 deltagere, men politiet har ikke bekreftet dette tallet.

Har begynt gjenåpningen

Demonstrasjonene kommer på tross av at statsminister Boris Johnson og myndighetene har trappet ned på tiltakene. 12. april kunne britene for første gang på tre måneder gå til frisøren, trene på treningssenter og drikke sin etterlengtede halvliter på uteservering. Dette var starten på den såkalte fase to av gjenåpningen.

Den gradvise gjenåpningen fortsetter tidligst 17. mai. Da blir det igjen lov til å omgås hverandre innendørs, så lenge man holder seg under seks personer. Ifølge BBC kan det også komme nye regler for internasjonal reising denne dagen. Det kan også bli lov å gå på restaurant eller bar innendørs.