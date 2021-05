NEKTER: Mauro Morandi (81) vil ikke forlate øyen han har bodd på de siste 32 årene. Foto: Facebook

«Italias Robinson Crusoe» nekter å forlate øyparadis etter 32 år

Italieneren har bodd mutters alene på en vakker middelhavsøy de siste 32 årene. Nå kjemper han en desperat kamp for å bli værende på øya.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Det var en ren tilfeldighet som førte italieneren Mauro Morandi (81) til øya Budelli nord for Sardinia i Italia i 1989.

Den tidligere gymlæreren var på seiltur med en øde øy i Polynesia som mål, da han ved en tilfeldighet kom over det italienske øyparadiset, fortalte han i et intervju med BBC i 2018.

Tilfeldighetene skulle også ha det til at øyens daværende vokter skulle gå av med pensjon bare få dager senere og trengte en etterfølger. Den da 50 år gamle Morandi bestemte seg derfor for å bli og overta jobben som øyvokter.

– Jeg solgte båten min og har bodd her siden som Budellis trofaste vokter, sa Morandi i et intervju med den danske avisen Kristeligt Dagblad tidligere denne uken.

PARADIS: Øya Budelli nord for Sardinia var lenge et yndet mål for dagsturister. Foto: Imagebroker / Frank Schneider

Turister strømmet til

I starten av Morandis opphold på den da privateide øya strømmet turistene til på dagtid. Enkelte dager var det opp mot 3000 turister på øya.

I 1994 ble imidlertid øya solgt og omgjort til nasjonalpark. Det la store begrensninger på hvor mange som kunne besøke øya og hvor på øya de kunne gå.

I 2020 fortalte presidenten for La Maddalenas nasjonalpark, Fabrizio Fonnesu, til CNN at Morandi hadde utført ulovlige endringer i hytta hans, en tidligere radiostasjon fra andre verdenskrig.

Det er denne direktøren som nå har bedt Morandi finne seg et nytt hjem.

Har snudd – neker å forlate øya

Flere store medier verden over har den siste uken skrevet at Mauro Morandi etter 32 år nå vil forlate Budelli. Forrige søndag fortalte Morandi til The Guardian at han kom til å flytte til en leilighet på en øy i nærheten.

Onsdag denne uken fortalte imidlertid 81-åringen at han nå har ombestemt seg, og ikke gir opp kampen om øya. Han vil kjempe med sine siste krefter om å få lov til å bli værende.

– Ja, jeg vet det ble skrevet. Men det er nok ikke helt riktig. Jeg kjemper fortsatt for å kunne bli. Vi har alle en plass i verden, og min plass er her på Budelli. Jeg har snart en samtale med direktøren for nasjonalparken. Så jeg håper stadig på at vi vil kunne finne en løsning, sa Morandi til Kristeligt Dagblad.

– Jeg er fullstendig enig med den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij i at skjønnheten vil redde verden. Så håper jeg bare på at menneskeheten vil være i stand til å redde skjønnheten. Også Budellis skjønnhet.