VERDENSARV: De første utenlandske turistene er tilbake i Vernazza, en av Cinque Terre-landsbyene på nordvestkysten av Italia. Foto: Terje Bringedal, VG

Landsbyen unnslapp corona – frykter masseturismen

VERNAZZA (VG) Da coronaviruset raste over Italia, ble Vernazza spart for død og lidelse. Nå frykter innbyggerne masseturisme mer enn smitte.

Publisert: Nå nettopp

Utlendingene inntar igjen den verdenskjente landsbyen i Cinque Terre på kysten av Liguria, etter at Europa åpnet grensene fra juli.

Under de store parasollene er uteserveringen på Piazza Marconi fullsatt. Franske pensjonister inntar sjømat og drikker kald vermentino.

Trengselen er tett i hovedgaten Via Visconti. Bare munnbindene minner om pandemien som har rammet Italia så nådeløst.

BYSTRAND: Turister solbader på bystranden ved Santa Margherita-kirken. Foto: Terje Bringedal, VG

98-åring eneste døde

Covid-19 har kostet nærmere 128.000 italienere livet.

– Vi har bare hatt ett dødsfall, sier Emanuele Franzi til VG.

Han driver restauranten Gianni Franzi, som faren grunnla i 1964, sitter i byrådet og er på fornavn med de 400 innbyggerne i Vernazza.

– Mannen som døde, var 98 år gammel og ble visstnok coronasmittet da han fikk ny hjemmesykepleier, forteller Franzi.

OPTIMIST: Emanuele Franzi driver byens eldste restaurant. Foto: Terje Bringedal, VG

Han legger til at andre av landsbyene som utgjør Unescos verdensarvsted Cinque Terre, nok har hatt mer smitte og flere dødsfall.

– Apokalyptisk skrekkfilm

Likevel er det ingenting mot de marerittlignende tilstandene i storbyene lenger inn i landet, da Italia fikk viruset som første land i Europa.

– Det føltes som å komme inn i en apokalyptisk skrekkfilm, sa lege Bjarte Eskeland i det norske kriseteamet som hjalp Bergamo i april i fjor.

Byen var blant de hardest rammede i verden under den første bølgen.

For Italia ble andre smittebølgen omkring siste årsskifte enda verre. Men de fem Cinque Terre-landsbyene på nordvestkysten ble forskånet.

– Det er så få av oss, vi lever så isolert, sier Emanuele Franzi.

De fargeglade husene i Vernazza klamrer seg til klippene over fiskerhavnen. Vinranker vokser på terrasser som er opparbeidet i de bratte liene.

Veien ned til Vernazza er smal og svingete. Stier som er hugget inn i åssidene, fører til nabolandsbyene Corniglia og Monterosso.

Utlendingene uteble

Først da jernbanen i 1874 ble lagt i et femtitall tunneler og over viadukter mellom Genova og La Spezia, ble bosetningene åpnet for omverdenen.

Les VGs reisereportasje fra Cinque Terre

Og på 1990-tallet begynte amerikanerne å strømme til, etter at den kjente reisejournalisten Rick Steves gjorde Cinque Terre berømt i sitt TV-show.

– Men de siste par årene har vi ikke hatt utenlandske turister, sier Franzi.

BUON APPETITO: Sjømat og hvitvin i skyggen av parasollene trekker turister til restauranten Gianni Franzi. Foto: Terje Bringedal, VG

Før turistene forsvant over natten i fjor vår, var åtte av ti utlendinger. Sesongen varte fra påske til utgangen av oktober.

Med nedstengning og reisebegrensninger mellom italienske regioner har landsbyene mistet skuldersesongene vår og høst.

Tæret på sparepengene

Under coronasommeren i fjor var det italienere som ferierte i Cinque Terre. Men landets egne på helgeutflukt legger ikke igjen like mye som pengesterke utlendinger.

– Fallet i inntekter fra reiselivet var 65–70 prosent, sier Franzi.

De som leier ut rom og leiligheter, bespiser og skjenker tilreisende eller driver handel i landsbyene, har det siste året tært på sparepengene.

Franzi kjenner ikke til at noen har måttet lukke dørene under pandemien.

SUVENIRER: Cristina Lena er glad for at omsetningen sakte begynner å ta seg opp. Foto: Terje Bringedal, VG

Cristina Lena selger suvenirer. Hun setter pris på at utlendinger er begynt å komme tilbake til Vernazza.

– De internasjonale turistene har alltid utgjort den store forskjellen i inntekter for oss, sier ekspeditøren i Rosana Scorzas butikk.

Savner de pengesterke

Også Daniela Meregoni, som selger billetter til sightseeingbåtene, er glad for den økende tilstrømningen av reisende fra Europa.

– Men vi savner fremdeles kineserne, japanerne og amerikanerne. Det er de som har penger, sier billettselgeren under den blå parasollen.

BÅTTURER: Daniela Meregoni selger båtbilletter og savner de mest pengesterke turistene. Foto: Terje Bringedal, VG

Og selv om turistene gir levebrød, kan det rent bli for mange av dem.

Naturen og kulturlandskapet i nasjonalparken Cinque Terre og de maleriske landsbyene er sårbare for invasjonen av tilreisende.

– På det meste har vi 3000 turister i gatene her, sier Franzi.

– Rett og slett ikke plass

Cruiseskipene som ligger i La Spezia sender horder av passasjerer til landsbyene. Hvert tyvende minutt velter turistene ut av lokaltogene.

– Vi har ikke infrastruktur eller tjenester til å ta imot så mange, vi har rett og slett ikke plass til masseturismen, sier Francesca Salmonese.

LOKAL VIN: Francesca Salmonese lever av tilreisende, men synes masseturismen har tatt overhånd i Cinque Terre. Foto: Terje Bringedal, VG

Hun selger vin og produkter fra Liguria-regionen og leier ut rom, som de fleste i landsbyen. Juli og august er allerede booket av italienere.

– Vi håper på en full og lang sesong neste år, men ønsker ikke så mange turister som vi hadde i årene før pandemien, sier Salmonese.

– Fristes ikke til å kjøpe

Hun sier de ikke omsetter mer, når køen til toget blir hundre meter lang og det knapt er fremkommelig i hovedgaten i Vernazza.

– Trengselen blir så stor at folk ikke fristes til å kjøpe, for de får ikke sett skikkelig på varene, sier innehaveren av Enoteca Sciacchetrà.

Flere som lever av turisme, er bekymret for en fjerde smittebølge som kan gi reisebegrensninger og stengte grenser til vinteren.

– Men akkurat i dag føles det godt å se overraskende mange turister på en helt vanlig hverdag. Jeg er optimist, sier Emanuele Franzi.