Brukte statlige lokaler som «krigsrom» på valgdagen – kan være ulovlig

Trump-leiren etterforskes nok en gang for mulig brudd på den amerikanske Hatch Act-loven. Denne gangen for å ha brukt Det hvite hus og tilknyttede kontorer under valgdagen.

Ifølge BBCs reporter i Det hvite hus var stemningen anspent valgnatten, da stemmer i Trumps disfavør begynte å renne inn, og sakte, men sikkert svekket presidentens sjanse for gjenvalg.

Trumps kampanjemedarbeidere var samlet i Det hvite hus, der de hadde rigget opp to «krigsrom» for anledningen: Ett i kontorbygget Eisenhower Executive Office Building, og det andre inne i selve Det hvite hus. Fra krigsrommene skulle de følge med på resultatene som kom inn gjennom kvelden og natten.

Begrepet «krigsrom» har siden Bill Clintons valgkamp i 1992 blitt brukt om amerikanske presidentkandidaters politiske kommandosentral som politiske strateger og medierådgivere jobber fra.

Til stede i Det hvite hus valgnatten var også deltagere på Trumps gjenvalgsfest, som hundrevis av personer var invitert til. Fra podiet under gjenvalgsfesten utnevnte Trump seg som vinneren av valget – flere dager før det viste motstanderen Joe Biden ble utpekt som USAs nye president.

Ingen andre presidenter har tidligere arrangert et lignende arrangement i Det hvite hus valgnatten. Det har nemlig vært tradisjon for å forsøke å skille mellom valgkamp og presidentarbeid.

TRAKK UT: Demokratenes kandidat Joe Biden ble utpekt som USAs nye president 7. november, fire nervepirrende dager etter at valglokalene stengte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mulig brudd på Hatch Act-loven

Nå kan det vise seg at Trump-leirens valg av lokale strider mot den amerikanske Hatch Act-loven. Loven skal hindre statlig ansatte i å bedrive politisk aktivitet eller valgkampvirksomhet mens de er på jobb. Det gjelder alle med unntak av president og visepresident.

Demokrat-topp i Representantenes hus, Bill Pascrell, klagde inn bruken av Det hvite hus allerede på valgdagen. Han ville ha en vurdering av hvorvidt det er snakk om et brudd på Hatch Act-loven.

Torsdag kom det frem at U.S. Office of Special Counsel har startet etterforskning av romvalget.

Kommunikasjonsdirektør for Trump-kampanjen Tim Murtaugh skrev i en uttalelse tirsdag at krigsrommet var nødt til å være i fysisk nærhet til presidenten. Han la også til at valget av lokale ikke ville føre til kostnader for amerikanske skattebetalere.

– Alt av utstyr, inkludert WiFi og datamaskiner ble betalt av kampanjen, og ingen ansatte ved Det hvite hus var involverte, forklarte Murtaugh i uttalelsen.

Det er ikke første gang at Trump-administrasjonen har blitt anklaget for å bryte Hatch Act-loven.

Et relativt ferskt eksempel er etterforskningen av USAs utenriksminister Mike Pompeos tale til støtte for Donald Trump under Republikanernes landsmøte tidligere i år.

DIPLOMAT-ETIKETTE: Utenriksminister Mike Pompeo etterforskes for brudd på Hatch Act-loven etter en tale under Republikanernes landsmøte. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

– Trump har gjort amerikanere tryggere. Det har kanskje ikke gjort ham populær i enhver utenlandsk hovedstad, men det har virket, sa utenriksministeren blant annet i talen som ble spilt inn i Jerusalem.

Ifølge The New York Times er det ingen andre amerikanske utenriksministere som har snakket på et nasjonalt, politisk landsmøte i løpet av de siste 75 årene.

Hatch Act-divisjonen sendte også i 2019 en rapport med oversikt over president Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conways gjentatte brudd på Hatch Act-loven. De anbefalte at hun skulle fjernes fra stillingen. Hun ble likevel sittende til august 2020, da hun selv sa opp.

