Trump-velgere: − Stoler ikke på meningsmålingene

PLYMOUTH, WISCONSIN (VG) I en fersk meningsmåling feier Joe Biden Donald Trump av Wisconsin-banen, men på landsbygda tror de et «taust flertall» vil sikre presidenten får fire nye år i Det hvite hus.

– 95 prosent av alle jeg møter rundt her er Trump-folk, sier Mike Proefrock (31), som driver et trefelle-firma.

Han har for første gang i livet satt opp skilt og hengt opp flagg som viser hvilken presidentkandidat han støtter. Og det er liten tvil om hvem det er:

«Trump 2020 The Sequel – Make the liberals cry again» og «Trump 2020 – Fuck your feelings» står det på to av dem.

Bonden Scott Ditter, et par kilometer unna, har ingen Trump-skilt I hagen, men skal definitivt stemme på presidenten. Igjen. Og han tror på ingen måte han er alene.

FLAGG: «Få de liberale til å gråte igjen» står det på dette flagget. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg tror det er mange der ute som ikke sier til meningsmålingsfolkene at de skal stemme Trump, men som kommer til å gjøre det. Jeg tror han vinner stort.

Det sier han til tross for at en fersk meningsmåling fra Washington Post og TV-kanalen ABC, publisert samme dag som VG besøkte vippestaten Wisconsin, viste at Joe Biden ledet med hele 17 prosentpoeng på Donald Trump blant sannsynlige velgere.

– Jeg stoler ikke på meningsmålingene. Det så vi i 2016. Jeg tror han vinner igjen. Det er et taust flertall der ute, mener fabrikkarbeideren Tom Weber (59).

For fire år siden var valget i Wisconsin ekstremt jevnt, og Donald Trump vant til slutt med færre en 23.000 stemmer over Hillary Clinton.

– Håpefull

De tre mennene bor alle utenfor det lille tettstedet Plymouth på landsbygda i vippestaten Wisconsin. Her er det bondegårder så langt øyet kan se. Donald Trump står ekstremt sterkt i dette området, hvor avstanden mellom husene er omtrent like stor som avstanden mellom ham og utfordreren i den nevnte meningsmålingen.

En måling som riktig nok viser Biden mye lenger foran Trump enn de fleste andre målinger. Likevel leder han nå med så mye som 8.5 poeng i et gjennomsnitt av målinger, ifølge nettstedet fivethirtyeight.com.

Forklaringen på at Biden rykker fra Trump i Wisconsin er at han tekkes forstadskvinner som Andrea Sedlacek (34), som VG møtte utenfor Wisconsins største by Milwaukee for noen uker siden, i langt større grad presidenten.

VG møtte Andrea Sedlacek i september. Hun bor i en forstad utenfor Milwaukee, og er blant kvinnene som kan vippe delstaten Wisconsin i Joe Bidens favør. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette gjør meg virkelig håpefull. Jeg får mer og mer tro på at Biden skal vinne Wisconsin, svarer hun på en e-post vi sender mellom besøkene til de tre mennene på landsbygda.

Sedlacek mener Trump stadig skyver flere kvinner fra seg. Særlig fordi han ikke ser ut til å endre sin måte å håndtere coronapandemien på, men i stedet fortsetter å holde store valgmøter med tusenvis av mennesker som står tett i tett, de fleste uten masker. Dagen før VG besøkte Wisconsin gjorde presidenten nettopp det i delstaten som nå har smittekurver som nærmest peker rett oppover.

– Folk er rasende, sier 34-åringen.

Urolig

Men menn som Mike, Scott og Tom raser ikke.

Litt urolig er de kanskje, men de mener også at man ikke kan stenge ned hele samfunnet. Sistnevnte ser heller på valgmøtene som et godt tegn for at hans kandidat skal vinne.

– Bare så hvor mange som kommer dit til tross for corona-pandemien.

– Men bekymrer det deg ikke i det hele tatt når man vet at Wisconsin nå er en skikkelig «hot spot» for smitte?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har god helse, og jeg tror jeg ville overlevd om jeg skulle få det, sier Tom Weber.

BONDE: Scott Ditter har sine siste dager som melkebonde. Søndag er det slutt. Tirsdag har han derfor god tid til å gi sin stemme til Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han er derimot urolig for hva som vil skje dersom valget blir så jevnt at det tar tid før man vet hvem som har vunnet. Han håper taperen vil akseptere resultatet. Uansett hvem det er. Det samme sier Scott Ditter, som håper seieren blir så klar at det ikke er noe å lure på.

– For landet sin del håper jeg en av dem vinner soleklart. Jeg er redd for hva som kan skje viss ikke, sier Ditter, som tror både folk på venstre- og høyresiden kan komme til å lage bråk dersom det er tvil om hvem vinneren er.

Donald Trump har flere ganger sagt at han ikke nødvendigvis vil godta et nederlag, og har særlig gjort et poeng ut av at han ikke stoler på poststemmer. Det til tross fora at det ikke finnes noe bevis som tyder på at poststemmer fører til valgjuks.

HOBBY-GEITEBONDE: Mike Proefrock holder geiter, men mest som en hobby. Foto: Thomas Nilsson / VG

Økonomien

På tunet springer geitene mellom bena til Mike Proefrock, som også har et skilt i hagen hvor det står «Goates 2020 – Because they are better than humans». Hobby-geitebonden sier han vil gi Trump fire nye år fordi økonomien gikk bra før pandemien.

– Det merket jeg på min egen geskjeft. Folk var ikke redde for å bruke penger, sier han.

Økonomien er også Weber sitt hovedargument.

– Trump er den første presidenten jeg har stemt på som faktisk har gjort de tingene han sa han skulle. Særlig er jeg glad for at han har senket skattene. Det gjør at jeg har mer penger. Livet mitt er bedre nå enn for fire år siden, mener han.

Ditter, som både driver med soyabønder og melkekyr, mener livet som bonde har blitt bedre etter at Trump reforhandlet handelsavtalene med Canada og Mexico, og gjennomførte sin handelskrig med Kina, noe som førte til en ny avtale mellom de to landene også. Han sier han får høyere priser for produktene sine i dag.

– Mange flere ville slitt uten disse avtalene, sier han og kikker på de svarte og hvite kyrne sine.

I hvert fall er de hans frem til søndag. Da overtar datteren og svigersønnen driften av melkeproduksjonen, og han og kona Paulette kan trappe ned etter 37 år.

– På søndag kommer jeg ikke til å stå opp klokken ti over fire på natten for å si det sånn, ler han.

