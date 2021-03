FENGSLET: Aleksej Navalnyj. Her er han fotografert i en rettssal i Moskva den 20. februar 2021. Foto: MAXIM SHEMETOV

Advokat slapp inn i straffeleiren: − Navalnyjs helse er ekstremt dårlig

Aleksej Navalnys advokat slapp torsdag inn i straffekolonien der opposisjonslederen soner. Hun forteller om store helseproblemer.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Hans helsetilstand er etter min mening ekstremt dårlig, sier advokat Olga Mikhailova til tv-kanalen Dozjd torsdag ettermiddag.

– Han opplever sterke smerter i ryggen og i høyre ben. Beinet hans har dovnet, det ene beinet fungerer praktisk talt ikke. Høyre bein er i en forferdelig tilstand, sier advokat.

Aleksej Navalnyjs folk hevder at han blir vekket hver time, fordi fengslet er redd for at han skal flykte.

Putin-kritikerens advokater ventet hele onsdagen uten å komme inn i straffeleiren. Torsdag slapp de inn - etter flere timers venting.

– Siden slutten av sist uke har han hatt sterke ryggsmerter. Beinet har begynt å dovne bort, og han kan ikke tråkke på det. For dette fikk han to ibuprofen-tabletter. Vi har en ekstrem bekymring for at helsen hans kan forverre seg kraftig, skrev opposisjonslederens stabssjef Leonid Volkov på chattjenesten Telegram onsdag.

les også E-veteraner advarer mot Russland og Kina: Slik kan de påvirke lokalpolitikerne

– Vi følger ikke helsesituasjonen til Navalnyj og har heller ikke bedt om informasjon om den, sier Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, ifølge tv-kanalen Dozjd.

Navalnyj ble i august forsøkt forgiftet da han var på vei hjem til Moskva etter en valgturné i Sibir. Ifølge vestlige eksperter ble han forsøkt tatt livet av med giften Novitsjok.

Opposisjonspolitikeren hevder at det var sikkerhetstjenesten FSB som prøvde å ta livet av ham - etter ordre fra Vladimir Putin. Presidenten har benektet dette, og uttalt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben».

Da hadde altså Navalnyj vært død, ifølge Putin.

STRAFFEKOLONI: Bildet utenfra straffekolonien der Aleksej Navalnyj nå soner sin dom. Den ligger ti mil utenfor Moskva. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Navalnyj ble to døgn etter forgiftningen fløyet til Berlin, der han ble behandlet på det kjente Charité-sykehuset. Da han kom tilbake til Russland i januar 2021, ble han umiddelbart pågrepet på Sjeremetjevo-flyplassen.

Siden har en domstol omgjort hans betingede dom på tre og et halvt år til en reell fengselsstraff. Årsaken var at han ikke oppfylte kravene i den betingede dommen. Navalnyj hevder at dette var umulig fordi han kjempet for livet på sykehuset i Tyskland.

les også Stoltenberg om forholdet til Russland: 20 måneder uten formell kontakt

Etter å ha sittet i varetekt i Moskva, ble han flyttet til en straffekoloni i Pokrov, ti mil utenfor hovedstaden. Det var dit advokatene hans, Olga Mikhailova og Vadim Kobzev, dro onsdag for å møte ham. Det lyktes ikke. Torsdag gjorde de et nytt forsøk.

les også Putin med nye ferie-bilder: - Ikke tilfeldig

Mer enn 150 menneskerettighetsaktivister, politikere, journalister og folk fra kulturlivet skrev torsdag et brev til kriminalomsorgen om sin bekymring helsen til Navalnyj. Kriminalomsorgen meldte torsdag at Navalnyjs helse er «tilfredsstillende», uten å gi nærmere detaljer. Leonid Volkov utelukker ikke at Navalnyj ligger på fengselssykehuset.

– Vi skjønner ikke hvorfor de skjuler Navalnyj for hans advokater, skrev Volkov på Telegram onsdag.

Litauens tidligere utenriksminister reagerer sterkt på nyhetene om Navalnyj:

Alle de tre baltiske landene Litauen, Estland og Latvia har krevd at Navalnyj må få nødvendig medisinsk tilsyn.

Navalnyjs støttespillere sier at de nå kommer til å gjenoppta kampen for å få ham løslatt. Det var store demonstrasjoner de to første helgene etter at han ble pågrepet. Navalnyjs folk har kunngjort at de vil gjennomføre «de største protestene i det moderne Russland» i løpet av våren.