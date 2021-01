PÅ VEI UT: Donald Trump, avtroppende president i USA, fotografert ved Det hvite hus i januar. Foto: Evan Vucci / AP

Ekspert om Trump: − En egen evne til å bevege seg på kanten av stupet

Donald Trump har innsett at nederlaget er uunngåelig, sier USA-eksperter.

Publisert: Nå nettopp

Natt til fredag norsk tid erkjente Trump nederlag i en tale publisert på Twitter. Tonen mot mobben som stormet kongressen var langt tøffere enn for et døgn siden.

Trump sa han var «forferdet» over mobben som stormet kongressen.

– Til dere som drev med vold og ødeleggelse: Dere representerer ikke landet vårt. Til dere som brøt loven: Dere vil betale, sa Trump.

Han erkjente også at han ikke vil styre USA de neste fire årene, og at tiden nå er inne for forsoning. Trump har helt siden valget i november nektet å erkjenne at han tapte. I stedet har han kommet med anklager om massivt valgfusk og et rigget valg.

Jens Kjeldsen er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Han kaller Trumps tale for «defensiv» og tror den strider mot Trumps instinkter.

Han tror den avtroppende presidenten har fått råd om å ta avstand til Kongress-stormingen, spesielt etter at flere har tatt til orde for at Trump skal avsettes.

– Det ville vært det ultimate nederlaget for Trump, sier Kjeldsen.

– Kanten på stupet

Geir Stenseth, USA-ekspert og professor ved UiO, sier Trump er en opportunist og at dette kan forklare noe av måten han opptrer på.

– Han går fra å være en aggressiv president som forsøker å røve et valg med alle midler, til å snu ryggen til de av tilhengerne som åpenbart er indoktrinert og overbevist av Trumps fremstilling av valget, sier Stenseth.

Se hele talen til Trump i videoen under.

Kjeldsen synes det er vanskelig å si om Trump mener det han sier i videoen.

– Han sier noe et sted og noe annet et annet sted. For Trump er ikke virkeligheten viktig. Han sier det som passer best, sier Kjeldsen.

Stenseth tror Trump vil holde det han lover i videoen og at han ikke kommer til å motsette seg maktovertakelsen ytterligere.

– Han føler seg ikke nødvendigvis moralsk forpliktet til dette. Han ser alle muligheter er brukt opp, sier UiO-professor Stenseth.

–Trump har en egen evne til å bevege seg på kanten av stupet for sin egen del. Han befinner seg ved flere anledninger i en gråsone for hva som kan forfølges strafferettslig og ikke.

– Ikke strategisk

Kjeldsen sier han har vanskelig for å forstå hvorfor det snakkes om å avsette Trump, som flere har tatt til orde for.

Sjokkert av politiet under stormingen. Se hvorfor i videoen under.

Blant dem er de demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer som ønsket å iverksette det 25. grunnlovstillegget. Det gjør det mulig for visepresidenten og et flertall av administrasjonen å avsette en president midlertidig, dersom han ikke er i stand til å styre landet.

– Det vil ikke være strategisk og kan virke mot sin hensikt. Det kan gi Trump-tilhengere en bekreftelse på at demokratene jakter på Trump, sier Kjeldsen.

Også Stenseth har problemer med å se hva en skal oppnå med å avsette Trump nå, og ikke vente til han går av 20. januar.

– Alt i alt ville det blitt et enormt fokus på Trump. For innsettelsen av Biden, og hans første tid som president, ville dette kunne gjøre mer skade enn godt, sier Stenseth og legger til:

–Det er alltid et spørsmål om hvor mye man skal tolerere. Man godtar ikke slikt fra en president. Ett sted må man sette ned foten uansett hva konsekvensen måtte bli og ta kostnaden av det.