New Yorks ordfører Bill de Blasio: − Donald Trump må tre av

Demokratiske kongressmedlemmer fra New York står sammen om å be Donald Trump tre av på en pressekonferanse lørdag. Hvis ikke truer de med riksrett.

– Se rundt dere alle sammen, dette er medlemmer av Kongressen. Deres liv var i fare på grunn av en et opprør som av en eller annen grunn var tolerert. Som var skapt og hjulpet frem av Donald Trump, og av en eller annen grunn ble tolerert av sikkerhetsstyrker.

Det sa New Yorks ordfører Bill de Blasio på en pressekonferanse lørdag.

– Det er veldig klart hva som må skje, og det må skje nå, Donald Trump på tre av, sa de Blasio.

Flere demokratiske kongressmedlemmer fra New York deltar på pressekonferansen og krever at Trump blir fjernet ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget eller trer av. Hvis ikke vil de stille ham for riksrett.

Blant dem var representantene Hakeem Jeffries, Carolyn Maloney, Gregory Meeks og Nydia Velázquez.

– De stormet rommet og tok kontroll. Jeg er fremdeles i sjokk over hva som skjedde. Men det som er enda mer sjokkerende, er at presidenten i USA presidenten initierte, ledet, hjalp til og var en del av opprøret og forstyrrelsen av demokratiet vårt. Han er ikke i stand til å lede, han er ikke til å stole på, han bør gå av umiddelbart, sa kongressrepresentant Carolyn Maloney.

– Burde ikke ha fingeren på atomknappen

De Blasio stilte også spørsmålstegn ved om det er trygt å la Trump bli sittende med makten de siste dagene før Biden skal innsettes 20. januar.

– Enhver som er så forrædersk og som har mistet besinnelsen, burde ikke ha fingeren på atomknappen.

de Blasio mener også at noen tillot stormingen av Kongressen onsdag.

– Se bak dere, det er City Hall. Kan dere se for dere at en mobb tar over bygningen bak her. Det vil aldri skje i New York, men det skjedde i Washington D.C. Jeg støtter kongressmann Bowman som vil ha en full etterforsking, fordi noen tillot dette å skje.

Da kongressen jobbet med å godkjenne valget som gjør Joe Biden til USAs neste president onsdag, ble bygget stormet av en mobb av Donald Trumps tilhengere.

Presidenten er blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene, som endte med at fem personer mistet livet.

Timer senere offentliggjorde Trump en video der han for første gang anerkjente Bidens valgseier og kalte stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep».

Det holdt ikke for demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Hun mener Donald Trump har misbrukt sin makt, oppildnet til opprør og ber ham gå av.

Gjør han ikke det, vil hun kreve ham stilt for riksrett.

Et forslag som skal føre til riksrettsavstemning er allerede forfattet, og prosessen kan settes i gang allerede mandag, med en mulig avstemming i Representantenes hus midt i neste uke, melder NTB.

KRITISERER: Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez (D). Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Hardt ut mot Graham

Stjerneskuddet til Demokratene Alexandria Ocasio-Cortez, populært kalt «AOC», gikk fredag hardt ut mot topp-demokraten Lindsey Graham for å mane landet til å «gå videre» etter stormingen.

– «Gå videre?»

– «Å gå videre» betyr ikke «glem det», Lindsey Graham.

– «Å gå videre» krever ansvarlighet, skrev hun.