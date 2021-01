DRAMATISK: Her ligger Susan Wild mens demonstrantene forsøker å storme Senatet. Foto: Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA / NTB

– Kan ikke si om det var fem minutter eller en halvtime

På bildet ligger Kongressmedlem Susan Wild. Hun beskriver øyeblikket da sinte demonstranter kjempet seg inn i Kongressbygningen i Washington D.C. som «det skumleste i livet».

Onsdag møtte de folkevalgte fra Senatet og Representantenes hus opp i Kongressen i USA for å godkjenne valgmannsstemmene og offisielt utrope Joe Biden til USAs neste president.

Det var på forhånd ventet demonstrasjoner og protester, men få hadde sett for seg at Kongressen skulle bli okkupert i rundt fire timer, mens senatorer og andre folkevalgte måtte flykte.

En kvinne ble skutt da demonstrantene forsøkte å ta seg inn til de folkevalgte, og hun døde av skadene. Politiet har senere opplyst at minst fire personer har mistet livet som følge av opptøyene.

– Det var det skumleste øyeblikket i livet mitt, sier demokraten Susan Wild i et telefonintervju med MCall.

– Jeg vil si at fra skuddene til vi kom oss ut ... Jeg kan ikke si om det var fem minutter eller en halvtime, legger hun til.

Bildet fra det dramatiske øyeblikket viser en tydelig preget Wild, men på Twitter forsikrer hun om at hun har det fint og at hun var fast bestemt på å fullføre jobben hun hadde kommet for å gjøre.

Gjorde seg klare til kamp

– Jeg trodde vi måtte kjempe oss ut, sier Jason Crow, også demokrat i Representantenes hus, til New York Times.

Crow har tidligere vært soldat, og forteller at han flyttet de andre vekk fra dørene, hjalp dem ta på gassmaskene og tok frem sitt eneste våpen: En penn.

– Vi brøt av deler av møbler for å bruke som slagvåpen for å beskytte Representantenes hus, skriver republikaneren Patrick Fallon på Facebook.

Han forteller videre at han sammen med en gruppe andre Kongressmedlemmer nektet å evakuere, og ble igjen for å hjelpe politiet.

«Dette er vårt hus, og vi skal beskytte det. Vi går ikke noe sted», hevder han at han ropte.

Livredd for familien

– Du kunne høre dem hamre på dørene. På det tidspunktet hadde vi fått beskjed om å finne frem gassmaskene, sier David Trone, som sitter i Representantenes hus, til Washington Post.

Til samme avis forteller et annet medlem av Representantenes hus, Jamie B. Raskin, at alt han tenke på var familien sin. Raskin mistet sin 25 år gamle sønn nyttårsaften, og hadde tatt med datteren og svigersønn til Washington for å følge presidentvalget bli avgjort.

– Jeg var ekstremt bekymret for sikkerheten deres, det var alt jeg klarte å tenke på, sier han.