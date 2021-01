Alene mot mobben: Én politimann mot rasende Trump-tilhengere

Politimannen Eugene Goodman møtte den rasende mobben og ledet dem vekk fra der representantene satt. Nye detaljer viser at politisjefen ved Kongressen ble hindret i å tilkalle nasjonalgarden.

Dagen etter angrepet på Den amerikanske kongressen var det lett å tro at det var mindre farlig enn det virkelig var. Bildene av den halvnakne «sjamanen» Jake Angeli med hjelm med horn, gikk verden rundt, og fikk også stor plass i Verdens Gang.

Men selv om Agneli trolig hadde en slags lederrolle, var det også andre som beveget seg mot Kongressen og tok seg inn i bygget: Kledd i det som minner om uniformer, med hjelmer på hodet, baner det som ser ut som en militsgruppe seg vei blant demonstrantene, viser et videoklipp delt på Twitter.

Detaljer som er blitt kjent i helgen viser at gjennomføring av angrepet på Kongressbygget ble diskutert i detalj i dagene i forveien:

TOK SELFIER: Trump-tilhengere kledd som militsmenn inn i Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Politimann hylles

I USA tar man nå innover seg at det var veldig nær at mobben nådde frem til der representantene satt for å kunngjøre Joe Biden som USAs nye president.

Et videoklipp som ble kjent allerede dagen etter angrepet, får nå ny oppmerksomhet: På klippet kan man se hvordan den svarte politimannen Eugene Goodman først stanser en rasende mobb, og så lokker dem etter seg gjennom de labyrintiske gangene inne i Kongressen.

SJEKKER ROMMENE: En politimann fra spesialstyrkene til Capitol Police sjekker ett av rommene i Kongressen i timene etter angrepet. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Til slutt leder politimannen mobben inn i et større rom, der det kommer flere politimenn til. På den måten tok han de rasende Trump-tilhengerne med seg vekk fra der de folkevalgte var samlet.

I helgen ble politimannen identifisert i amerikanske medier, men ifølge nyhetsbyrået Reuters velger Capitol Police å unnlate å kommentere navnet.

– Mens Trumps fascistiske mobb gjennomsøkte kongressbygget, holdt denne modige politimannen morderiske opprørere vekk fra Senatet og bidro til å redde liv, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Bill Pascrell.

Hans partifelle Dean Phillips oppfordrer Joe Biden til å gi politimannen en medalje:

Hindret i å tilkalle hjelp

Den avgåtte politisjefen ved kongressbygningen i USA, Steven Sund, sier til Washington Post at han ble hindret i å tilkalle nasjonalgarden i forkant av stormingen onsdag 6. januar.

Sund sier at han to dager i forkant av opprøret ble stadig mer bekymret over antallet Trump-tilhengere som var ventet å dra inn til Washington.

For å være på den sikre siden, spurte Sund de sikkerhetsansvarlige ved Representantenes hus, Paul Irving, og Senatet, Michael Stenger, om deres tillatelse for å be om at nasjonalgarden til hovedstaden ble satt i beredskap i tilfelle han trengte kjapp hjelp. Ifølge Sund fikk han nei fra begge to.

– Hadde vi hatt nasjonalgarden kunne vi ha holdt dem i sjakk lenger, til flere betjenter fra våre partnerbyråer kunne ankomme, sier han.

Tidligere har den republikanske guvernøren i Maryland, Larry Hogan, forklart at Nasjonalgarden sto klar, men ventet på tillatelser til å krysse inn i Washington D.C.

Washington D.C. har ikke en egen guvernør – derfor må tillatelsen til å aktivere nasjonalgarden komme fra kontoret til forsvarsministeren.