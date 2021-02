MEDICS ON THE STREET: En medisinstudent med maske behandler en hjemløs kvinne i Praha, hovedstaden i Tsjekkia. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

Tsjekkia fra best til verst i corona-klassen: − Situasjonen er uholdbar

I fjor vår var Tsjekkia blant de landene som mest effektivt håndterte coronaviruset. Nå har én av ti innbyggere blitt smittet, samtidig som politikerne kjemper mot en utbredt vaksineskepsis.

Publisert: Nå nettopp

2. februar nådde de den lite hyggelige milepælen på én million smittede i landet på drøye ti millioner innbyggere.

Kontrasten kunne knapt vært større til våren i fjor, da Tsjekkia var blant de første landene til å lette de omfattende restriksjonene og med langt lavere dødstall enn de fleste i Europa.

Myndighetene fikk ros for sin raske responstid og allerede 11. mai var de fleste restriksjoner opphevet – knappe to måneder etter at de erklærte unntakstilstand.

– Forrige vår hadde vi ingen på sykehusene. Takket være resolutte grep taklet vi det da, sa innenriksminister Jan Hamáček da han forrige uke annonserte skjerpede lockdown-tiltak.

Slik er smitteutviklingen i Tsjekkia:

For den andre bølgen traff tsjekkerne som en tsunami. Det tok tid fra smittetallene begynte å ta seg opp til myndighetene innførte tiltakene på ny. Da var spredningen allerede ute av kontroll, og 6. november nådde de den foreløpige toppen med 197 dødsfall i løpet av én dag.

I skrivende stund er kun Spania og Portugal foran Tsjekkia på listen over antall smittede per hundre tusen innbyggere.

Nå er rundt 93.000 smittet, snaue seks tusen av disse ligger på sykehus og helseministeren advarte forrige uke om at enkelte av sykehusene begynte å nærme seg det absolutte bristepunktet.

IKKE OVERBEVIST: Tsjekkere demonstrere i Praha mot de omfattende tiltakene mot coronaviruset. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

– Situasjonen er uholdbar. Vi må klare å få til en ny nedgang i smittetallene. Om tallene stiger igjen, vil de sykehusene som allerede er på kanten av stupet bli overbelastet, sa helseminister Jan Blatný.

Samtidig kjemper politikerne mot innbyggernes skepsis til å ta vaksinen. En undersøkelse gjort av Sinophone Borderlands viste at kun én av tre tsjekkere var villige til å vaksinere seg mot coronaviruset – den nest laveste andelen i de 13 europeiske landene som ble undersøkt.

Som et ledd i å gjøre vaksinen stueren i Tsjekkia, var statsminister Andrej Babis den første til å få vaksinen.

Den omfattende nedstengingen har også blitt møtt med massive protester fra de tsjekkiske borgerne.

CORONAKAKE: En tsjekkisk servitrise holder opp en kake med form som coronaviruset da Cerna Madona i Praha gjenåpnet 3. desember. Like etter suste smittetallene igjen i været. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

Forrige uke hadde myndighetene et håp om å gradvis kunne begynne gjenåpningen av landet, men fikk en alvorlig kalddusj da det britiske muterte viruset ble påvist.

Dermed ble det i stedet strammet inn.

– Du kan sette hvilke tiltak som helst, men hvis folk ikke følger dem, kan du ikke forvente en effekt, sa Blatny til Blesk.