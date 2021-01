INTENSIVEN: Helsearbeidere jobber inne på coronaintensiven på militærsykehuset i Lisboa denne uken. Foto: Armando Franca / AP

Kun syv ledige intensivsenger i Portugal

Pandemien har toppet seg i Portugal. Denne uken passerte landet 300 coronadødsfall på én dag.

Publisert: Nå nettopp

På coronaintensiven har de ansatte frenetisk lett etter ledige plasser for de alvorlig syke coronapasientene. Men selv om alt av provisoriske plasser er tatt i bruk, er landet i ferd med å slippe opp for intensivplasser.

I en uttalelse lørdag opplyser helsemyndighetene at det kun er syv ledige intensivsenger for coronapasienter på fastlandet. Den veldige smittetoppen har ført til at flere coronasyke er sendt til de portugisiske øyene hvor det fortsatt er intensivkapasitet.

I alt er 843 av 850 senger for alvorlig syke coronapasienter på fastlandet opptatt, melder Reuters.

Det finnes i tillegg 430 andre intensivsenger i landet som har over ti millioner innbyggere.

Størst smittetrykk i verden

Bare lørdag ble det bekreftet over 12.400 nye smittetilfeller. Med det største smittetrykket i verden, sortert etter coronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, er landets helsevesen under et veldig press.

Det er registrert 1670 smittede og 33,8 døde per 100.000 innbyggere i Portugal.

Til sammen har 3470 coronasmittede mistet livet siden begynnelsen av pandemien.

DØDE: Begravelsesagenter i fullt smittevernutstyr bærer ut en død mann fra hans hjem i utkanten av Lisboa fredag. Foto: Mario Cruz, EPA

At pandemien toppet seg med over 300 dødsfall på én dag denne uken, har fått sykehusene til å knele. De er i ferd med å slippe opp for kjølerom for å lagre de døde frem til de kan begraves.

I tillegg er et stort antall helsearbeidere coronasmittet.

Britisk virusmutasjon

Myndighetene har selv konkludert med at denne bølgen skjer som følge av at de lempet på restriksjonene i julen, men at smitten har spredd seg raskere fordi den britiske mutanten brer om seg i befolkningen.

Helseinstituttet anslår at den britiske virusmutasjonen kommer til å stå for 65 prosent av alle smittetilfellene landet innen tre uker. Landet har gått inn i en lockdown som i første omgang skal vare til midten av februar.