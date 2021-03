TALTE PÅ KONFERANSE: Republikaneren Matt Gaetz under den konservative konferansen CPAC i Orlando i Florida 26. februar. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Kongressrepresentant under etterforskning: − Prøver å kriminalisere den seksuelle atferden jeg hadde

Den republikanske kongressrepresentanten Matt Gaetz (38) sier han etterforskes av USAs justisdepartement for «seksuelle forhold», men avviser at han har gjort noe ulovlig.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ifølge New York Times gjelder saken et mulig forhold til en 17-åring – og den angivelige betaling for reiser de skal ha gjort sammen.

Avisen skriver at de har informasjonen fra tre kilder med kjennskap til saken.

Granskingen skal ha blitt satt i gang av USAs justisdepartement under tidligere justisminister William Barr, løpet av de siste månedene av Donald Trumps presidentskap.

Matt Gaetz er kjent som en nær alliert av den tidligere presidenten, og han talte blant annet på den konservative konferansen CPAC i Florida i februar.

Overfor Axios bekrefter Gaetz at han er under etterforskning av justisdepartementet for «seksuelle forhold», men han sier at han har fått lite informasjon om hva saken gjelder.

– Anklagene mot meg er like sårende som de er falske. Jeg tror det er mennesker ved justisdepartementet som prøver å kriminalisere den seksuelle atferden jeg hadde da jeg var en singel mann, sier han.

Ifølge New York Times handler saken om hvorvidt Gaetz for to år siden skal ha hatt et forhold til en da 17 år gammel jente, og om han har betalt henne for å reise sammen med ham. Dette bryter i så fall med de føderale reglene for menneskehandel, skriver avisen.

Selv sier Gaetz at han er sikker på at ingen av kvinnene han har vært sammen med har vært mindreårige.

– Jeg har definitivt forsørget kvinner jeg har vært sammen med. Du vet, jeg har betalt for fly, hotellrom, jeg har vært en sjenerøs partner. Jeg tror noen prøver å få det til å se kriminelt ut når det ikke er det, sier han til Axios.

Han hevder også at noen har prøvd å presse ham og familien for penger for å «få saken til å forsvinne».

På Twitter skriver Gaetz at en tidligere ansatt i justisdepartementet er ute etter 25 millioner amerikanske dollar, og at denne personen prøver å sverte navnet hans.

Ifølge New York Times er granskingen av Gaetz en del av en større etterforskning av en av kongressrepresentantens politiske allierte, Joel Greenberg fra Florida.

Han er tiltalt for menneskehandel og for å ha støttet folk økonomisk i bytte mot sex. Denne rettssaken skal etter planen starte i Orlando i juni. De to mennene besøkte Det hvite hus sammen i 2019.

Da Donald Trump ble stilt for riksrett i 2019, ledet Matt Gaetz en gruppe republikanere som stormet en lukket høring i Kongressen: