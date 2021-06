ON A MISSION: Rudy Giuliani har spilt en stor rolle i Donald Trumps forsøk på å så tvil om valgresultatet i 2020. Foto: MIKE SEGAR / X90033

CNN med nye lydopptak: Slik skal Giuliani ha presset Ukraina

Donald Trumps advokat skal ha truet ukrainske myndigheter til å starte etterforskning av Joe Biden, ifølge lydopptak CNN har fått tak i.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I opptaket hører man Giuliani presser på og forsøker å overtale den ukrainske regjeringen å etterforske Joe Biden som da var presidentkandidat. Buzzfeed og TIME har tidligere publisert deler av opptaket.

Giuliani sier at om den ukrainske regjeringen gjør slik han sier, vil det kunne gi ham muligheter for å snakke med Trump og «få presidenten til å rydde opp i alle misforståelser» mellom USA og Ukraina.

– Vi trenger bare at Zelenskyj sier: Jeg vil gi ansvaret til en god statsadvokat som skal etterforske bevisene som finnes akkurat nå og finne ut om det er bevis på innblanding i valget i 2016, og så skal vi til bunns i Biden-saken, sier Giuliani i telefonsamtalen med Yermak.

TETT: Rudy Giuliani jobbet hardt i kulissene for å få omgjort valgresultatet i Arizona. Trump-tilhengere i Phoenix er overbevist om at Trump vant presidentvalget. Foto: Courtney Pedroza / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CNN skriver at opptaket ble gjort før den kjente telefonsamtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i juli 2019. Den ble senere sentral i den første riksrettssaken mot Trump i fjor.

Anklagene mot Biden-familien er tilbakevist og blitt betegnet som grunnløse etter en omfattende Kongress-høring i USA.

Giuiliani er for øyeblikket under etterforskning for innblandingen i Ukraina-sakene og FBI ransaket hjemmet og kontoret til den tidligere New York-borgermesteren i april. Giuliani avviser anklagene.

Samtalen Giuliani har med den amerikanske diplomaten Kurt Volker og Andriy Yermak, seniorrådigver til den ukrainske presidenten, varer i omtrent 40 minutter.

Man kan man tydelig høre Trump-advokaten gjentatte ganger be Yermak om at den ukrainske regjeringen går offentlig og annonserer at de etterforsker anklager om mulig korrupsjon som Biden skal hal vært en del av i Ukraina.

President Vlodymyr Zelensky fulgte ikke Giulianis oppfordring og Zelensky ble da heller aldri invitert til Det hvite hus i Trumps periode som president.