Norske soldater i Litauen har fått 130 vaksinedoser av Canada

De er del av Natos tilstedeværelse på alliansens østre flanke, men har ikke blitt prioritert foran i vaksinekøen av norske myndigheter.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter overfor VG at det norske bidraget til Nato-bidraget Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen får vaksiner av det kanadiske forsvaret.

Det norske bidraget fikk 130 doser av Moderna-vaksinen torsdag denne uken. Denne gruppen av norske soldater ankom Litauen i begynnelsen av februar, siden da har fem norske fått påvist coronaviruset.

– Hvorfor får de ikke doser av det norske forsvaret eller norske helsemyndigheter?

– Det er de nasjonale helsemyndighetene som prioriterer. Forsvaret er i dialog med dem og kommer med innspill. Det å prioritere betyr å prioritere opp eller ned, disse er prioritert ned. Jeg vil ikke spekulere i årsaken.

Legger vekt på høy personlig risiko

Statssekretær Erlend Svardal Bøe i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor VG at de etter dialog med Forsvarsdepartementet har valgt å prioritere vaksinasjon av norsk militært personell i enkelte internasjonale operasjoner.

Svardal Bøe skriver følgende i en e-post til VG:

«Dette har vært begrenset operasjoner i særlig utsatte områder i Midtøsten og Afrika. Prioriteringen har vært begrunnet med at personellet utfører krevende oppdrag i områder med dårlig helsetilbud og høye smittetall.»

«Det har også blitt lagt vekt på at personellet tar en høy personlig risiko og at smitteutbrudd vil kunne lamme hele styrkebidrag og operasjoner. Det er stor forskjell på smittesituasjonen i Afghanistan og Litauen.»

Han peker på Afghanistan som et område der «smittesituasjonen nå er mest krevende». Norsk militært personell drifter et feltsykehus i Kabul, disse er vurdert som særlig utsatt for smitteeksponering. I februar ble det besluttet at militært personell i Afghanistan skulle få vaksinedoser.

– Ville de norske soldatene i Litauen fått vaksine i tråd med sin aldersgruppe dersom de ikke hadde fått av Canada?

– Andre soldater i utlandet blir prioritert på lik linje med de prioriteringskriteriene som gjelder generelt, svarer statssekretæren.

Prøver å få doser gjennom koalisjonene

I begynnelsen av juni meldte NRK at de vernepliktige i Forsvaret skulle vaksineres der de tjenestegjør. Kringkasteren fikk opplyst at Forsvaret får de første dosene i uke 26, altså om to uker.

VG har spurt Moen om prioriteringen av vaksinering av vernepliktige i Norge versus soldater på oppdrag for Norge i utlandet.

– Nå er ikke det en reell prioritering lenger, når de har fått de første dosene. Problemstillingen er ikke lenger aktuell.

– Hvordan har man gått fram for å få dosene av Canada?

– Vi, Forsvaret, har motivert styrkebidragene til å få tilgang gjennom bidragene som de representerer. Flere har fått gjennom koalisjonen eller bidraget de var en del av, sier oberstløytnant Moen.

I april meldte Forsvarets forum at norske soldater ved Ain al-Asad-basen i Irak hadde fått vaksiner av amerikanerne.

Smitte blant soldatene i mars

Enhanced Forward Presence (eFP) er Natos militære nærvær i Baltikum og Polen, og en del av alliansens kollektive forsvar. Det er stasjonert i Latvia, Litauen, Estland og Polen.

Den norske delen består av omtrent 140 soldater og holder til ved leiren Rukla i Litauen. Det er Tyskland som leder bidraget der.

De norske soldatene er i Litauen i omtrent seks måneder før de roterer. Gruppen som er der nå, ankom i februar og skal være til over sommeren. I slutten av mars meldte Forsvarets forum at det var smitte blant de norske soldatene, men Forsvarets operative hovedkvarter ville ikke tallfeste hvor mange som hadde fått påvist coronaviruset da.

Lørdag opplyser Moen at de har hatt fem påviste tilfeller siden de ankom Rukla.

Canada, som nå altså har avgitt doser til de norske soldatene, leder bidraget i Latvia.