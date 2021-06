FULL FEST: Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom (53) sjonglerer lottokuler i vaksinelotteriet i Universal Studios i Los Angeles gjenåpningsdagen tirsdag 15. juni. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Pandemi-milepæl i USA: California gjenåpner

California var den første delstaten som stengte ned under pandemien. Som en av de siste kan USAs mest folkerike stat nå gjenåpnes.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mørke skyer har lenge hengt over solskinnsstaten California. USAs mest folkerike delstat har vært så godt som nedstengt de siste femten månedene. Nå er unntakstilstanden endelig over.

Tirsdag 15. juni startet den offisielle gjenåpningen med letting av de fleste restriksjonene, skriver The New York Times.

Det innebærer blant annet at reglene for sosial distanse og begrensningene i antall besøkende i forretninger nå er opphevet. Fullvaksinerte kan gå uten munnbind de fleste steder, mens uvaksinerte fremdeles må bære maske innendørs på offentlige steder.

FØR OG ETTER: Et shoppingområde i Corte Madera, California, fotografert under lockdown 17. mars og etter gjenåpningen 14. juni. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Som en av de siste delstatene til å gjenåpne hadde California allerede lettet på mange av smittevernreglene, men enkelte vil opprettholdes til de fases ut til høsten.

Likevel regnes lettelsene som et tydelig signal på USAs vei mot fullstendig friskmelding. En av åtte amerikanere bor i California, og staten står for 14,5 prosent av USAs brutto nasjonalprodukt.

– Ingen friskmelding uten California

Om lag 72 prosent av Californias innbyggere har fått minst en vaksinedose, mens 47 prosent er fullvaksinerte, skriver CNN.

California-guvernør Gavin Newsom oppsummerer situasjonen effektivt:

– Det er ikke noen friskmelding for USA uten at California friskmeldes, uttalte han i et intervju dagen før gjenåpningen.

– Den gode nyheten er at statens økonomiske bedring er på god vei.

STRENDENE FYLLES IGJEN: Turistene er i ferd med å vende tilbake til California. Her slikker en sjøløve sol foran skuelystne på stranden i nabolaget La Jolla i San Diego 10. juni. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Et storstilt vaksinasjonsprogram har senket tempoet i smittespredningen kraftig i USA, men pandemien er ennå ikke over.

At flertallet av amerikanerne ikke er fullvaksinert, gjør dem sårbare for den smittsomme Delta-varianten, som startet i India og ved spredning har ført til økning i antall sykehusinnleggelser.

– Vi trenger en i høy grad vaksinert befolkning i årevis, om ikke lenger. Dette viruset kommer til å sirkulere i verden i lang tid, sier Dr. Paul Offit, leder for Vaccine Education Center ved Children´s Hospital i Philadelphia, til CNN.

Dødstallet i USA har passert 600 000, viser tall fra John Hopkins-universitetet. Det tilsvarer rundt regnet innbyggertallet i byer som Baltimore og Milwaukee – eller til sammenligning antallet som døde av kreft i USA i 2019, melder NTB.

De siste ukene har gjennomsnittstallet for antall døde daglig ligget på 343 per dag. Ifølge CNN er det er fem ganger høyere enn antall amerikanere som blir drept daglig i bilulykker.

Rekordhøye dødstall

3,8 millioner kaliforniere har blitt smittet av covid-19-viruset og 63 000 har mistet livet siden pandemien startet. Det er flere dødsfall enn noen andre stater grunnet størrelsen på Californias befolkning.

Samtidig har staten vært spesielt restriktive i kampen mot viruset og – ifølge The New York Times – ofte balansert hårfint juridisk mellom sivilbefolkningens rettigheter og publikums behov for å beholde helsen.

Med hjelp fra Biden-administrasjonen har California investert tungt i vaksinering og åpnet vaksinasjonsklinikker på en rekke steder for å nå befolkningen. Klinikker har blitt satt opp i landbruksarbeidersamfunn, handlesentre og sportsarenaer.

Tredje gjenåpning

To tidligere gjenåpningsforsøk i California har resultert i en økning av smittetilfeller, men med langt flere vaksinerte er det håp om at det denne tredje gangen skal gå bra.

HOLLYWOOD: Turistattraksjonen Hollywood Walk of Fame i Los Angeles var i ferd med å vende tilbake til normalen 15. juni. Foto: MARIO TAMA / AFP

Noen få heldige innbyggere fikk en ekstra bonus: I et vaksinelotteri gjenåpningsdagen ble det trukket 10 vinnere blant innbyggere som allerede har fått minst en vaksinedose. Hver av dem vinner 1, 5 millioner dollar, som med dagens kurs tilsvarer om lag 12,5 millioner kroner.

– La oss feire denne milepælen. Dette er dagen for å møte fremmede, de du elsker og familiemedlemmer. Gi folk klemmer, sa guvernør Newsom fra scenen i Universal Studios.

Perfekt sammenfallende med starten av skoleferien åpner Disneyland neste uke opp for fullvaksinerte gjester. Turistattraksjonen dropper kravet om ansiktsmasker og kjørestriksjoner.

Tillitsbasert

Ved innendørsarrangement, som NBA-kamper og konserter, vil det fremdeles være krav om å fremvise en negativ coronatest eller vaksinasjonsbevis.

Munnbindkravet opprettholdes også i folketette og høyrisikosteder, som på sykehus, pleieinstitusjoner, offentlig transport, fengsler og bosentre for hjemløse.

SAN FRANCISCO: Fra coronatømt spøkelsesby til hakket mer aktivitet. San Francisco fotografert 8. april og 14. juni, dagen før gjenåpningen av California. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Bortsett fra dette vil California fremover ikke kreve dokumentasjon, men basere seg på tillit til at befolkningen overholder regler og tar hensyn.

California kommer ikke til å benytte seg av vaksinasjonspass, men det er ventet at en digital versjon av statens vaksinekort snart vil være på plass.

New York følger

På verdensbasis har coronapandemien kostet rundt 3,8 millioner mennesker livet. Dødstallet i USA er det høyeste som er registrert i noe enkeltland. Både i USA og globalt antas det reelle dødstallet å være betraktelig høyere.

Ikke bare California deltar i det som omtales som «den store gjenåpningen».

Coronatiltakene trappes også ned i New York. Der har nå over 70 prosent av den voksne befolkningen fått første vaksinedose.