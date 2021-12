TEXAS: Phil Waldron på utsiden av sitt bryggeri og distilleri med delstaten Texas’ flagg malt på husveggen.

Ukjent Trump-støttespiller må vitne for Kongressen

En pensjonert oberst delte etter presidentvalget i fjor ut en 36 siders PowerPoint-presentasjon til flere i kretsen nær Donald Trump. Den inneholdt detaljerte planer for hvordan resultatet av presidentvalget kunne omgjøres.

Nå vil 6. januar-komiteen intervjue den tidligere obersten Phil Waldron, nåværende ølbrygger, om planene.

– Det er en alarmerende skisse for hvordan å omgjøre et nasjonalt valg, skriver demokraten Bennie Thompson, som leder kongresskomiteen som etterforsker Trump-tilhengeres angrep på nettopp Kongressen 6. januar i år, i en pressemelding sendt ut torsdag.

Dagen før angrepet viste Waldron PowerPoint-presentasjonen for utvalgte kongressmedlemmer. Trumps stabssjef Mark Meadows mottok den på e-post samme dag. Riktig nok ikke fra Waldron, hevder han selv.

PowerPoint-presentasjonen, som du kan se i sin helhet her, samt se en skjermdump fra under, fikk tittelen «Valgjuks, Utenlandsk innblanding & Muligheter for 6. JAN».

I pressemeldingen kommer det frem at Waldron, en for folk flest ukjent pensjonert oberst fra hæren, med bakgrunn fra informasjonskrigsføring, også er innkalt som vitne fordi han i flere uker i etterkant av fjorårets presidentvalg promoterte påstander om valgjuks.

Påstander som ble gjengitt både av folk nær Trump og Trump selv.

Flere besøk i Det hvite hus

Selv har den tidligere obersten fortalt til Washington Post at han deltok i arbeidet med utformingen av presentasjonen og at han besøkte Det hvite hus flere ganger i etterkant av valget. Han har også hevdet å ha vært i kontakt med Trumps stabssjef, Mark Meadows, åtte-ti ganger i denne perioden.

DET OVALE KONTOR: Donald Trump mens han fremdeles var USAs mann i Det hvite hus.

Meadows er selv stevnet inn som vitne for 6. januar-komiteen, men har etter å ha overlevert dem en rekke dokumenter nektet å møte dem for å svare på spørsmål. Det førte denne uken til at Representantenes hus, ett av to kamre i Kongressen, stemte for å tiltale ham for forakt for Kongressen.

Til New York Times har Waldron fortalt at medarbeidere av ham møtte med en gruppe senatorer og informerte dem om påstandene om juks som kommer frem i PowerPoint-presentasjonen 4. januar, bare to dager før angrepet på Kongressen. Dagen etter informerte han selv en liten gruppe medlemmer av Representantenes hus om funnene han hevdet å ha gjort.

Anbefalte nasjonal nødsituasjon

Han sørget også for at politikerne han møtte fikk tilgang på dokumentet, som blant annet anbefalte at Trump erklærte en nasjonal nødsituasjon for å beholde makten med bakgrunn i falske påstander om at Kina og Venezuela skulle ha tatt kontrollen over de digitale stemmemaskinene i et flertall av delstatene.

– Presentasjonen gikk ut på at det var betydelig utenlandsk påvirkning på valget, og her er bevisene. Dette er de grunnlovsmessige, lovlige, gjennomførbare, akseptable og passende handlingene, sa Waldron til Washington Post, da han i et intervju nylig fortalte om PowerPoint-dokumentet.

Blant handlingene han mente var både lovlige og gjennomførbare var at visepresident Mike Pence, da han 6. januar skulle lede seremonien som formelt erklærte Joe Biden som valgvinner, nektet å akseptere valgresultatet fra «delstater der juks forekom», eller å erstatte demokratiske valgmenn, som skulle avgi sin stemme til Biden, med republikanske valgmenn.

I KONGRESSEN: Mike Pence under seremonien som formelt erklærte Joe Biden som vinner av presidentvalget 2020.

Et annet forslag var å utsette den formelle erklæringen av Biden som vinner for å få Nasjonalgarden til å «sikre» og telle stemmer i enkelte nøkkelstater.

En rekke amerikanske grunnlovseksperter har uttalt at det ikke finnes noe i loven som tilsier at visepresidenten har rett til å gjøre disse tingene, og slik sett gå mot folkets vilje.

Lastet opp på Trumps YouTube-konto

Få dager etter valget var Waldron i kontakt med Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. De to skulle senere delta sammen på uoffisielle høringer om valgjuks i enkelte vippestater. I Pennsylvania hevdet den tidligere obersten at mer enn én million stemmer kunne ha blitt tuklet med, og at man burde utføre en «detaljert kriminalteknisk analyse» av stemmemaskinene.

ADVOKAT: Rudy Giuliani her fotografert under en av flere pressekonferanser etter valget i fjor hvor han feilaktig hevdet at Donald Trump var blitt frastjålet valgseieren.

Ved et annet tilfelle – i Arizona – hevdet han at man ikke kunne stole på at stemmene folk hadde gitt var korrekte fordi maskinen var sårbare for manipulasjon.

«Stemmen din er ikke like trygg som din Venmo-konto», sa han blant annet.

Venmo er amerikanernes variant av Vipps.

Et videoklipp av dette ble lastet opp på Donald Trumps offisielle YouTube-side.

Ølbrygger

I sin tid i militæret spesialiserte Phil Waldron, eller James P. Waldron, som hans fødenavn er, seg på operasjoner som handlet om psykologisk påvirkning. Ifølge New York Times pensjonerte han seg i 2016, etter 30 års tjeneste, og lever i dag et rolig liv som grunnlegger av et destilleri og bryggeri i Texas.

BRYGGERI OG DISTILLERI: Phil Waldron er ifølge sin egen LinkedIn-profil grunnlegger, gaffeltruck-sjåfør og gulvfeier på One Shot-distilleri og bryggeri i Dripping Springs i Texas.

Men snart må han ta en ny pause fra ølbryggingen for å møte opp i Kongressen og fortelle om sin rolle i spredningen av konspirasjonsteorier om valgjuks, som kulminerte med angrepet mot kongressbygningen 6. januar i år.

Komiteen gir i pressemeldingen uttrykk for at de er spesielt interessert i hans kontakt med Det hvite hus og kongressmedlemmer, som også spredte løgnene som førte til at hundrevis av Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen samtidig som Mike Pence var der for å foreta den formelle erklæringen av at han selv og Donald Trump tapte valget.

Innen 10. januar neste år må Waldron dele relevante dokumenter med komiteen som etterforsker angrepet og en uke senere er det forventet at han avgir vitneforklaring.

Waldron har overfor New York Times avvist å kommentere at han nå er kalt inn som vitne.