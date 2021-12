Prins Harry og Meghan viser frem datteren på julekort

Slik ser hun ut, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, datteren til prins Harry og Meghan Markle.

Publisert: Nå nettopp

Den lille jenta ble født 4. juni i Santa Barbara i California og flere medier skriver at det er første gang paret viser henne frem. Hun er oppkalt etter dronning Elizabeth hvis kjælenavn var Lilibet og sin avdøde bestemor prinsesse Diana.

Det skal ifølge Daily Mail visstnok også være første gang at ekteparet lar allmennheten få se ansiktet til sønnen Archie.

Britenes prins Harry og hans kone hertuginne Meghan Markle.

Familien ser avslappet og glad ut, kledd i jeans. Tre av de fire er barføtt og Harry har til og med stort hull i i buksen.

Julekortet er publisert på instagram kontoen til Team Rubicon som hjelper krigsveteraner.

Lilibet ser ut til å le høylytt der mamma Meghan løfter henne i været. I 2018 skrev Hello at Hennes Majestet Dronningen har hatt kallenavnet «Lilibet» hele livet, fordi hun ikke klarte å uttale navnet «Elizabeth» da hun var liten.

Prins Philip refererte til henne med dette kallenavnet, og dronningen pleide å signere brev med kallenavnet «Lilibet».

Lilibet er hertuginne Meghan og prins Harry sitt andre barn. I 2019 fødte Meghan sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Prins Harry og Meghan Markle giftet seg i St. Georges Chapel i Windsor i mai 2018.

I januar 2020 opplyste det rojale paret at de ville trekke seg fra sine kongelige oppgaver. Begrunnelsen for avgjørelsen den gangen var at de ønsket et mer normalt familieliv.