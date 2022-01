Slakter Boris Johnsons festdeltagelse: − Mannen har ingen sjel

LONDON (VG) Da faren til Natasha Hale for et år siden døde av corona på hennes egen bursdag gjorde restriksjoner til at hun ikke fikk besøke ham. Nå raser hun mot Boris Johnsons festdeltagelse under lockdown.

Av Jostein Matre og Nina Eirin Rangøy (foto)

– I går var det et år siden han døde. På min egen 49-årsdag. Og jeg fikk ikke tatt farvel.

Natasha Hale (50 i går) stotrer ordene frem mellom hulkene. Det er en vanskelig dag for henne.

Sammen med kona Bernice Jones (57) har hun reist fra Irland, der de to nå bor, til London. Målet for reisen er blant annet The National Covid Memorial Wall. En lang murvegg, like på andre siden av Themsen for Parlamentet.

Her er det malt opp tusenvis av røde hjerter. Hvert av dem symboliserer en av de mer enn 150.000 britene som har mistet livet i pandemien. Hit kan pårørende komme og skrive navnet på den de har mistet og kanskje en liten, siste hilsen.

HJERTER FOR CORONADØDE: Bernice Jones (t.v.) og Natasha Hale foran The National Covid Memorial Wall. Natashas far døde av corona i fjor.

BORISDEMONSTRASJON: En liten gruppe Boris Johnson-motstandere utenfor Parlamentet mandag.

«Jeg elsker deg, kjære ektemann», står det på et.

«George, du er alltid i våre tanker», på et annet.

«RIP mamma og pappa. Sammen for alltid», mellom to hjerter med navnene Mary og David på. De døde med fire dagers mellomrom i februar i fjor viser datoene skrevet på hjertene.

Påstander om ny fest

Et av hjertene er nå for Alan Hale. 23. januar i fjor døde han 70 år gammel.

For to uker siden hang Natashas søster opp et lite bilde av faren deres. Fra der kan han «se» bort på Parlamentet, hvor statsminister Boris Johnson flere ganger den siste tiden har blitt spurt ut om sin deltagelse på minst en fest arrangert i Downing Street, hvor statsministeren har sin bolig og sitt kontor, mens hele Storbritannia var nedstengt, og slike sosial sammenkomster var ulovlig.

PAPPA: Natasha Hale peker på bildet av faren Alan. Søsteren hang bildet opp på muren for to uker siden.

Johnson har sagt at han trodde det var et jobbarrangement. Det mener mange er en løgn.

Mandag kveld kom det også meldinger om en ny, til nå ukjent fest. Ifølge ITV News skal Johnsons kone 19. juni 2020 ha arrangert en overraskelsesbursdagsfest for statsministeren. Dette skjedde på et tidspunkt der sosiale sammenkomster innendørs var ulovlig.

Opp mot 30 personer skal ifølge TV-kanalens kilder ha deltatt på den påståtte festen. Bare ni dager tidligere, ba Johnson britene om å «vise tilbakeholdenhet» og ha «respekt for reglene som er laget for å gjøre oss alle trygge.

Statsministeren skal bare ha vært tilstede på bursdagssammenkomsten i ti minutter.

Statsministerens kontor avviser påstandene om en bursdagsfest i Johnsons bolig, men sier at en gruppe medarbeidere samlet seg for en kort stund på kontoret for å ønske Johnson til lykke med dagen etter et møte. De sier også at Johnson, i tråd med reglene, hadde et lite antall familiemedlemmer samlet utendørs på kvelden.

– Bør beklage og gå av

Mange mener Johnson nå må gå av etter alle festpåstandene. Uansett om han har deltatt med viten og vilje, eller ikke.

– De fortalte oss at vi ikke kunne se våre kjære som lå for døden, og så går han på fest samtidig. Mannen har ingen sjel. Det er motbydelig, sier Hale.

Hun er så provosert over statsministeren at tårene forsvinner når hun snakker om ham. Det er andre følelser som i stedet trenger seg på.

– Jeg skal ikke bruke de ordene jeg helst ønsker, men å tenke at det er greit å gjøre når så mange ikke fikk ta farvel med sine nærmeste er bare skrekkelig.

– Tenker du at han kan fortsette som statsminister nå?

– Absolutt ikke. For anstendighetens skyld bør han gå av. Han bør beklage og gå av, svarer Hale.

– En ting er festene i seg selv, men å lyve om det etterpå er å vanære de som har mistet sine kjære, skyter kona Bernice Jones inn.

TRØSTER: Bernice trøster sin kone Natasha.

Døde alene

De to forteller om en far og svigerfar som var en tøff og streng mann stolt av sin bakgrunn fra militæret, men som i de senere år myket opp dag han ble bestefar til seks.

– Han var også morsom, sier de.

Den siste tiden hans var derimot alt annet enn morsom. Ikke for noen. Han ble først syk og innlagt, men ble etter hvert bedre igjen. Så snudde det til det verre en gang til. Til slutt endte han opp på pustemaskin på intensivavdeling.

Verken kona, eller Natashas søster fikk besøke ham. Selv kunne ikke Natasha en gang reise til England for å være med resten av familien. Reiserestriksjoner fra Irland gjorde det umulig. Kontakten de hadde før han ble på sitt sykeste måtte skje via tekstmeldinger.

Til slutt døde Alan Hale alene. Uten noen av sine nærmeste rundt seg.

Samme dag som datteren altså skulle feire sin 49årsdag.

– Begravelsen måtte vi følge på video, sier hun med gråten igjen i halsen.

I SORG: Natasha Hale synes det fremdeles er vanskelig å akseptere at hun ikke fikk ta skikkelig farvel med faren.

Mener han kan fortsette

Denne uken er rapporten fra en intern granskning av en rekke fester i Downing Street under nedstengningen ventet. Mange tror den kan bli nådestøtet som gjør at nok av Boris Johnsons partifeller vender seg mot ham til at det vil bli tvunget frem en mistillitsavstemning.

Kommentar: B for belastning

Mange tror også at han i så fall vil tape den. Andre er ikke like sikre. De tror han kan overleve dersom granskingen ikke avdekker at Johnson visste at coronareglene ble brutt.

Blant dem er kjæresteparet David Moulton (59) og Mandy Platt (53) fra Stoke. De har også tatt turen for å se på murveggen med alle de røde hjertene. Kona til en venn av dem, som døde av corona, er en av de som sørger for at å samle inn penger til prosjektet.

– Det er ingen røyk uten ild, men jeg synes man skal vente til rapporten er lagt frem før man konkluderer, sier Platt.

PÅ LONDON-TUR: David Moulton og Mandy Platt tok bilder av seg selv foran veggen med hjertene.

– Dersom han brøt reglene med viten så er ikke det på sin plass, og det vil få konsekvenser. Men vi har alle pushet grensene litt under lockdown, sier Moulton.

De stemte begge på Boris Johnson i 2019 og mener han har gjort en god jobb for landet, men har forståelse for at han kanskje nå blir tvunget til å gå av. Samtidig mener de at nå går Johnsons motstandere mot ham med alt de har.

– Tar man bort dette så synes jeg ikke han har vært en dårlig statsminister, så det er trist dersom han har sviktet seg selv. Samtidig finner de hele tiden noe å bruke mot ham. Det er en slags heksejakt, mener Moulton.

– Jeg har ingen problemer med at han fortsetter selv etter dette, for jeg ser ingen gode alternativer, sier Platt, og påpeker at hun langt fra alltid har stemt på De konservative.

STATSMINISTER: Boris Johnson er i hardt vær for tiden.

Boris bestemmer

Et av de store spørsmålene i Storbritannia mens man venter på granskningsrapporten er hvor mye av den som vil bli gjort offentlig. Regjeringen har flere ganger lovet «full åpenhet», men til syvende og sist er det Boris Johnson selv som bestemmer dette ettersom det er en intern granskning.

Mandag sa utdanningsminister Nadhim Zahawi at bare «funnene» gransker Sue Gray gjør vil bli offentliggjort. Bevismateriale som e-poster og tekstmeldinger, og detaljer om hva som har skjedd på de ulike festene, kan dermed forbli skjult fra offentligheten.

– Vilkårene for rapporten er at Sue Grays funn vil bli gjort offentlig tilgjengelig, og så har statsministeren lovet at han vil komme til Parlamentet for å gi en uttalelse samt svare på spørsmål, sa Zahawi til BBC Radio mandag.